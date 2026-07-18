Căn hộ hai phòng ngủ màu vàng 'hoàng gia' hoàn thiện nội thất 300 triệu đồng

Thay vì lựa chọn những tông màu an toàn, nhà thiết kế và gia chủ đã cùng lên ý tưởng về một căn hộ với tông màu vàng ít được sử dụng để tạo ra dấu ấn đặc biệt khó tìm thấy cho không gian này.

Màu vàng hoàng gia Yellow Victoria được cho là màu sắc gần gũi nhất với ánh sáng. Với các sắc thái từ màu vàng nhạt như bơ đến màu vàng chanh tươi tắn. Trong căn hộ này các sắc độ màu vàng hoàng gia được sử dụng để phủ kín các diện tường và trần. Màu sắc này cũng được sử dụng trên nội thất, như ghế đơn với phần kim loại uyển chuyển, gạch ốp tường, đồ decor,...

Không gian được chia thành không gian chung và hai phòng ngủ riêng tư. Không gian chung bao gồm khu vực phòng khách, bàn ăn tròn và khu vực bếp chữ I. Đây cũng là không gian rộng thoáng nhất nhờ logia tràn đầy ánh sáng, nắng có thể qua rèm và đưa tận vào khu vực bàn ăn, tạo nên những khoảnh khắc đẹp cho căn hộ mỗi ngày.

Kết hợp với màu vàng hoàng gia là nâu gỗ óc chó và đỏ. Khu vực bếp là một trong những không gian nổi bật nhất không chỉ nhờ bức tường ốp gạch hoa lá, họa tiết cổ điển kịch trần mà còn nhờ hệ tủ phối màu đỏ nền nã.

Bảng màu này tiếp tục với các phòng ngủ, nhưng có thêm những phong vị riêng từ các lớp lang họa tiết như kẻ sọc, kẻ caro, họa tiết hoa lá ở cửa tủ, ghế ngồi hay chăn ga,...