Bên trong nhà máy pháo hoa Z121 trước Tết: Sản xuất xuyên ca cho 12 triệu giàn, ra mắt pháo hoa 100 ống AI

Nhà máy Z121 tăng tốc sản xuất, tung gần 12 triệu giàn pháo hoa phục vụ Tết 2026

Chỉ còn ít ngày nữa là Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 gõ cửa. Bên cạnh mai, đào, quất, bánh chưng… nhiều gia đình Việt đã quen với việc sắm thêm một giàn pháo hoa để đêm giao thừa thêm rộn ràng.

Đại tá Trần Thanh Sơn – Phó Giám đốc Nhà máy Z121 chia sẻ về sản phẩm pháo hoa mới. Ảnh: Đ.A

Năm nay, thị trường càng sôi động khi Nhà máy Z121 – đơn vị duy nhất được phép sản xuất pháo hoa phục vụ người dân đưa ra gần 12 triệu giàn pháo hoa, gấp đôi sản lượng năm ngoái.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã giao Z121 đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ, chuyển đổi số và đầu tư mở rộng sản xuất trên cả ba miền.

Chỉ sau hơn 3 tháng xây dựng, xí nghiệp sản xuất pháo hoa tại xã Phước Hòa (TP. Hồ Chí Minh) đã đi vào hoạt động từ ngày 18/11/2025 với công suất hơn 5.000 giàn/ngày.

Việc đưa dây chuyền phía Nam vào vận hành không chỉ tăng sản lượng mà còn giúp chủ động nguồn cung cho thị trường miền Nam, thay vì phải vận chuyển từ phía Bắc như trước đây. Nhờ đó, tổng công suất năm nay đạt gần 12 triệu sản phẩm các loại, tăng gấp đôi năm 2025.

Không khí lao động tại nhà máy sản xuất pháo hoa ở Phú Thọ. Ảnh: Đ.A

Đại tá Trần Thanh Sơn – Phó Giám đốc Nhà máy Z121 cho biết: “Ba dòng sản phẩm chủ đạo tung ra thị trường năm nay vẫ là những cái tên quen thuộc như phun viên, phun hoa, nhấp nháy, nhưng công nghệ phía sau đã có nhiều thay đổi. Tầm bắn cao hơn, màu sắc phong phú hơn, hiệu ứng bông lúa, bông hoa rõ nét và rực rỡ hơn”.

Đặc biệt, dịp Tết Bính Ngọ 2026 đánh dấu lần đầu tiên Z121 đưa ra thị trường giàn pháo hoa 100 ống đúc liền khối. Khác với loại “100 viên” do một số đại lý ghép 4 giàn 25 viên rồi rao bán trên mạng xã hội, sản phẩm 100 ống của nhà máy được thiết kế, sản xuất đồng bộ, bảo đảm kỹ thuật và an toàn.

“Giàn 100 ống năm nay được ứng dụng công nghệ AI trong khâu thiết kế và kiểm soát chất lượng, tạo ra nhiều hiệu ứng âm thanh, ánh sáng mới mẻ chưa từng xuất hiện trước đây”, ông Sơn chia sẻ thêm.

Không dừng lại ở đó, trong năm 2026 nhà máy sẽ tiếp tục tung ra các mẫu 88 ống, 100 ống và 168 ống – những sản phẩm đã hoàn tất đăng ký hợp quy, hợp chuẩn trong năm 2025.

Phân xưởng sản xuất pháo hoa làm việc hết công suất. Ảnh: Đ.A

Pháo hoa Z121 ứng dụng AI, tem QR chống giả: Cách nhận biết hàng chính hãng

Để bảo đảm chất lượng và an toàn tuyệt đối, hàng chục camera AI đã được tích hợp trong toàn bộ dây chuyền sản xuất. Hệ thống này giám sát chặt chẽ từng công đoạn, kịp thời phát hiện sai sót, hạn chế tối đa lỗi do yếu tố con người.

Theo lãnh đạo Z121, định hướng thời gian tới là phát triển mô hình sản xuất thông minh, hiện đại hóa dây chuyền, vừa tăng năng suất, vừa cải thiện môi trường làm việc cho người lao động.

“Chúng tôi xác định chất lượng và an toàn là yếu tố sống còn. Sản lượng tăng nhưng tiêu chuẩn kỹ thuật, kiểm soát chất lượng không được phép giảm”, ông Sơn nhấn mạnh.

Bộ sản phẩm pháo hoa chủ đạo phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2026. Ảnh: Đ.A

Mỗi giàn pháo có một mã số duy nhất. Người tiêu dùng có thể quét QR để biết tên sản phẩm, ngày sản xuất và vị trí sản xuất. Đặc biệt, mã chỉ có hiệu lực trong 5 lần quét; từ lần thứ 6 trở đi sẽ không còn tác dụng – cơ chế giúp hạn chế sao chép, in giả tem nhãn.

“Tem chống hàng giả của Bộ Công an cũng tích hợp mã QR để kiểm tra đúng chủng loại và khu vực sản xuất ở miền Bắc, miền Trung hoặc miền Nam”, ông Sơn cho biết.

Ngoài ra, người tiêu dùng có thể nhận diện qua ngoại quan: giàn pháo chính hãng có hình khối vuông vắn, bề mặt phẳng, nhẵn; tem nhãn dán bằng máy nên ngay ngắn, đồng đều. Ngòi hỏa thuật có màu đỏ – khác với loại trôi nổi thường có màu xanh.

Hiện Z121 có gần 1.000 cửa hàng chính thức trên toàn quốc. Các cửa hàng có thể quảng bá trên môi trường mạng, song việc giao nhận phải đi kèm hóa đơn, chứng từ rõ ràng hoặc người mua đến trực tiếp nhận hàng tại địa chỉ cụ thể.