Bên trong ngôi nhà cổ từ thế kỷ 19 của 'Người Nhện' Tom Holland

Diễn viên Tom Holland mua căn nhà tại khu Richmond, phía tây nam London, Anh, vào năm 2018 với giá khoảng 2,5 triệu bảng. Công trình dạng nhà bán liền kề, cao ba tầng, được xây dựng từ thế kỷ 19 và mang những đặc trưng của kiến trúc Victorian.

Tên tuổi nam diễn viên đang được chú ý khi cùng lúc góp mặt trong Spider-Man: Brand New Day và The Odyssey. Phần mới của Spider-Man đã vượt 1,1 tỷ USD doanh thu toàn cầu sau tuần đầu phát hành, trong khi phim của đạo diễn Christopher Nolan đạt hơn 900 triệu USD.

Sau khi mua nhà, Holland đã có một đợt cải tạo tổng thể. Công trình được bổ sung khối mở rộng bên hông và một số không gian chức năng mới, đồng thời vẫn giữ hình thức kiến trúc chính của ngôi nhà thế kỷ 19. Ảnh nội thất sau cải tạo chưa được công bố đầy đủ, vì vậy bộ ảnh này vẫn cung cấp cái nhìn rõ nhất về không gian bên trong ở thời điểm nam diễn viên mua nhà.

Bên trong căn nhà, phòng khách sử dụng nền tường và trần màu sáng, giữ các chi tiết thường gặp trong nhà ở Anh thế kỷ 19 như phào chỉ chạy quanh trần, hoa văn trang trí tại vị trí treo đèn và lò sưởi đặt ở trung tâm mảng tường.

Cửa sổ nhô ra ngoài mặt đứng đồng thời mở rộng góc lấy sáng. Phía dưới cửa sổ được bố trí hệ tủ thấp chạy theo chiều ngang.

Một phòng sinh hoạt khác cũng thể hiện rõ các yếu tố kiến trúc cũ. Hai bên lò sưởi được tận dụng làm hệ tủ, kệ sách âm vào hốc tường. Nội thất rời sử dụng nhiều màu sắc, tạo tương phản với phần kiến trúc nền.

Khu bếp có ngôn ngữ hiện đại hơn phần phòng khách. Hệ tủ và đảo bếp sử dụng bề mặt gỗ, kết hợp mặt bàn màu tối. Một đảo dài đặt giữa phòng vừa cung cấp mặt bàn chế biến, vừa tích hợp bồn rửa và chỗ ngồi.

Bếp và khu ăn uống bố trí trong cùng một không gian. Bàn ăn đặt cạnh hệ cửa kính lớn hướng ra vườn. Giải pháp lấy sáng đáng chú ý nằm trên mái. Một dải cửa kính chạy dọc phía trên đưa ánh sáng xuống khu bếp.

Toàn bộ mặt phía sau sử dụng cửa kính cao gần sát trần. Khi mở, khu bếp - ăn kết nối trực tiếp với sân lát gạch và thảm cỏ, tạo một chuỗi không gian từ trong nhà ra ngoài trời.

Khu vườn có diện tích tương đối lớn so với dạng nhà bán liền kề. Phần gần nhà được lát cứng để bố trí bàn ghế ngoài trời, phía sau dành phần lớn diện tích cho thảm cỏ.

Hệ cầu thang gỗ kết nối ba tầng được bố trí quanh khoảng trống trung tâm. Cửa sổ bố trí tại chiếu nghỉ đưa ánh sáng tự nhiên vào khu giao thông.

Phòng ngủ với trần cao, phào chạy quanh mép tường, sàn gỗ và hệ cửa gỗ. Tường sơn gam trung tính để giảm cảm giác nặng của vật liệu. Một lò sưởi đặt đối diện giường trở thành điểm nhấn của căn phòng. Chi tiết này xuất hiện ở nhiều không gian trong nhà, cho thấy lò sưởi là thành phần quan trọng trong cách tổ chức các phòng.

Tầng trên cùng nằm dưới mái dốc. Một căn phòng ngủ tại đây được bố trí giường tầng, tận dụng phần diện tích dưới mái làm không gian sinh hoạt. Cửa sổ nhỏ nằm trong phần mái đưa ánh sáng vào phòng. Lò sưởi cũ vẫn được giữ ở một bên tường, kết hợp mảng sơn xanh đậm để tạo điểm nhấn.

Phòng tắm tiếp tục sử dụng gỗ để liên kết với ngôn ngữ nội thất chung. Hệ tủ lavabo, khung gương và viền cửa có cùng sắc gỗ, trong khi tường, sàn và thiết bị vệ sinh dùng gam sáng.

Bồn tắm và buồng tắm đứng được bố trí riêng. Cửa sổ có rèm giúp điều chỉnh ánh sáng và hạn chế tầm nhìn từ bên ngoài.

Ảnh: Rightmove