Bên trong ngôi nhà cổ từ thế kỷ 19 của 'Người Nhện' Tom Holland
Căn nhà ba tầng giữ nhiều chi tiết kiến trúc Anh truyền thống như lò sưởi, cửa sổ lồi, cầu thang gỗ, đồng thời có khu bếp mở kết nối sân vườn.
Diễn viên Tom Holland mua căn nhà tại khu Richmond, phía tây nam London, Anh, vào năm 2018 với giá khoảng 2,5 triệu bảng. Công trình dạng nhà bán liền kề, cao ba tầng, được xây dựng từ thế kỷ 19 và mang những đặc trưng của kiến trúc Victorian.
Tên tuổi nam diễn viên đang được chú ý khi cùng lúc góp mặt trong Spider-Man: Brand New Day và The Odyssey. Phần mới của Spider-Man đã vượt 1,1 tỷ USD doanh thu toàn cầu sau tuần đầu phát hành, trong khi phim của đạo diễn Christopher Nolan đạt hơn 900 triệu USD.
Bên trong căn nhà, phòng khách sử dụng nền tường và trần màu sáng, giữ các chi tiết thường gặp trong nhà ở Anh thế kỷ 19 như phào chỉ chạy quanh trần, hoa văn trang trí tại vị trí treo đèn và lò sưởi đặt ở trung tâm mảng tường.
Cửa sổ nhô ra ngoài mặt đứng đồng thời mở rộng góc lấy sáng. Phía dưới cửa sổ được bố trí hệ tủ thấp chạy theo chiều ngang.
Một phòng sinh hoạt khác cũng thể hiện rõ các yếu tố kiến trúc cũ. Hai bên lò sưởi được tận dụng làm hệ tủ, kệ sách âm vào hốc tường. Nội thất rời sử dụng nhiều màu sắc, tạo tương phản với phần kiến trúc nền.
Bếp và khu ăn uống bố trí trong cùng một không gian. Bàn ăn đặt cạnh hệ cửa kính lớn hướng ra vườn. Giải pháp lấy sáng đáng chú ý nằm trên mái. Một dải cửa kính chạy dọc phía trên đưa ánh sáng xuống khu bếp.
Toàn bộ mặt phía sau sử dụng cửa kính cao gần sát trần. Khi mở, khu bếp - ăn kết nối trực tiếp với sân lát gạch và thảm cỏ, tạo một chuỗi không gian từ trong nhà ra ngoài trời.
Phòng tắm tiếp tục sử dụng gỗ để liên kết với ngôn ngữ nội thất chung. Hệ tủ lavabo, khung gương và viền cửa có cùng sắc gỗ, trong khi tường, sàn và thiết bị vệ sinh dùng gam sáng.
Bồn tắm và buồng tắm đứng được bố trí riêng. Cửa sổ có rèm giúp điều chỉnh ánh sáng và hạn chế tầm nhìn từ bên ngoài.
Ảnh: Rightmove
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-08/08/2026 13:43 PM (GMT+7)