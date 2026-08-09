Nhà phố 100 m2 của nghệ sĩ Quang Minh và bà xã Tăng Khánh Chi

Chia sẻ độc quyền với Tiền Phong, nghệ sĩ Quang Minh giới thiệu những hình ảnh đầu tiên về căn nhà phố rộng khoảng 100 m2 mà anh và bà xã Tăng Khánh Chi vừa chuyển đến sinh sống.

Nam nghệ sĩ cho biết gia đình mới làm lễ nhập trạch vào đầu tháng 8. Dù đã dọn về ở, căn nhà vẫn đang được hoàn thiện những hạng mục cuối cùng và bổ sung nội thất. Với Quang Minh, giá trị của một ngôi nhà không nằm ở sự đắt đỏ hay xa hoa.

"Một căn nhà đẹp không phải căn nhà mắc tiền, mà là căn nhà ấm cúng và bình yên. Đó mới là căn nhà đẹp", anh chia sẻ.

Phòng khách được bố trí theo phong cách tối giản, kết nối liền mạch với khu vực bếp, tạo cảm giác rộng rãi và ấm cúng.

Phòng thay đồ rộng rãi với hệ tủ kính âm tường, nơi nghệ sĩ Quang Minh và vợ sắp xếp quần áo, phụ kiện cùng một số kỷ niệm trong quá trình hoạt động nghệ thuật.

Không gian bếp và phòng ăn được thiết kế theo phong cách hiện đại, sử dụng tông màu gỗ và trắng chủ đạo, ưu tiên ánh sáng tự nhiên và sự thông thoáng.

Theo nam nghệ sĩ, căn nhà được khởi công từ khoảng tháng 3, là nhà phố hiện đại gồm ba tầng và một tầng thượng tại TPHCM. Không gian được thiết kế theo phong cách tối giản, sử dụng tông màu trung tính, ưu tiên sự thông thoáng và ánh sáng tự nhiên. Ý tưởng lớn nhất của anh là tạo nên một tổ ấm gần gũi với thiên nhiên.

Dù việc xây dựng diễn ra khá nhanh, Quang Minh thừa nhận phần lựa chọn nội thất mới là công đoạn khiến anh tốn nhiều thời gian và công sức, dự kiến mất vài tháng nữa mới thật sự như ý. “Riêng phần chọn nội thất khiến tôi sụt ít nhất 5-6 kg", anh kể.

Theo nghệ sĩ Quang Minh, từng góc nhỏ trong căn nhà được bà xã Tăng Khánh Chi tỉ mỉ lựa chọn và sắp xếp.

Nam nghệ sĩ cũng cho biết bản thân không có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, đồng thời chưa quen cách làm việc với các đơn vị thi công tại Việt Nam sau nhiều năm sinh sống ở Mỹ. Vì vậy, phần lớn công việc từ lựa chọn vật liệu đến làm việc với kiến trúc sư đều do bà xã Tăng Khánh Chi đảm nhận.

Theo nghệ sĩ Quang Minh, vợ là người chọn từng viên gạch, màu sơn và chất liệu cho nhà mới.

"Căn nhà hoàn thiện đúng dịp sinh nhật của Khánh Chi, tôi xem đây là món quà dành cho cô ấy. Hiện tại, hai vợ chồng vẫn tiếp tục sắp xếp, dọn dẹp và bổ sung thêm nội thất để căn nhà hoàn thiện đúng như ý muốn. Có nhà mới, tôi thấy nhẹ lòng và sống chậm lại. Tôi không còn mong muốn gì nhiều, chỉ mong có cuộc sống bình yên”, nam nghệ sĩ chia sẻ.

Mặt tiền căn nhà phố ba tầng của nghệ sĩ Quang Minh tại TPHCM. Gia đình nam nghệ sĩ vừa làm lễ nhập trạch và chuyển về sinh sống đầu tháng 8.

Tuy nhiên, nam nghệ sĩ vẫn khá dè dặt khi nhắc đến cuộc sống riêng. Từ khi công khai mối quan hệ với bà xã Tăng Khánh Chi, người kém anh 37 tuổi, Quang Minh thường xuyên trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Anh cho biết chính những ý kiến trái chiều khiến cả hai không muốn chia sẻ quá nhiều về tổ ấm mới.

Quang Minh sinh năm 1959 tại Gò Công (Đồng Tháp), từng hoạt động tại các đoàn kịch Kim Cương, Bông Hồng trước khi sang Mỹ định cư vào đầu những năm 1990. Anh được nhiều khán giả biết đến qua vai trò diễn viên hài, diễn viên điện ảnh và lồng tiếng, đồng thời từng tạo dấu ấn với nghệ sĩ Hồng Đào trong nhiều chương trình hải ngoại trước khi cả hai ly hôn vào năm 2019.

Những năm gần đây, Quang Minh trở lại hoạt động sôi nổi tại Việt Nam với nhiều phim điện ảnh như Cho em gần anh thêm chút nữa, Em chưa 18, Tìm chồng cho mẹ, Ngôi nhà bươm bướm, Đại tiệc trăng máu 8, Làm giàu với ma, Trùm sò...

Tháng 11/2024, nam nghệ sĩ đón con trai thứ ba ở tuổi 65. Anh cho biết đã đăng ký kết hôn với Tăng Khánh Chi từ khi cô mang thai. Nam nghệ sĩ tự nhận mình là người sống nguyên tắc và xem việc đăng ký kết hôn là trách nhiệm và tôn trọng với bạn đời.