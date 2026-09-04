Bên trong căn nhà hơn 100 tuổi của Anne Hathaway

Nữ diễn viên Anne Hathaway đảm nhận vai Penelope trong bom tấn "The Odyssey", đang được chiếu tại Việt Nam và nhiều quốc gia. Tính đến ngày 27/7, tác phẩm đạt khoảng 639,6 triệu USD doanh thu toàn cầu sau 2 tuần phát hành.

Bên cạnh hoạt động điện ảnh, Anne Hathaway còn có niềm đam mê với nhà cửa. Nữ diễn viên đã cải tạo căn nhà nghỉ cuối tuần xây năm 1906 tại miền Nam California, Mỹ, theo cảm hứng từ phim của Wes Anderson.

Căn nhà hai tầng được Anne Hathaway và chồng là Adam Shulman mua năm 2014 với giá khoảng 3,6 triệu USD. Theo Architectural Digest, tạp chí quốc tế về kiến trúc và thiết kế nội thất, đây vẫn là nơi ở chính của gia đình.

Kiến trúc sư Myron Hunt thiết kế nhà năm 1906, kết hợp đặc trưng "Arts & Crafts" của California với hình thức nhà "chalet" Thụy Sĩ.

"Arts & Crafts" của California ưu tiên vật liệu tự nhiên, kỹ thuật thủ công và sự gắn kết với cảnh quan. Công trình thường dùng gỗ, đá, đồ nội thất đóng riêng và hạn chế trang trí công nghiệp. "Chalet" là kiểu nhà nghỉ vùng núi, nhận diện qua mái dốc, hiên rộng, kết cấu gỗ, không gian nội thất tạo cảm giác ấm áp.

Công trình bị hỏa hoạn phá hủy năm 1917, sau đó được xây dựng lại và bổ sung một số hạng mục. Vợ chồng Anne Hathaway thuê nhà thiết kế Pamela Shamshiri phụ trách cải tạo. Nhóm thiết kế giữ lại cấu trúc cũ, đồng thời bổ sung màu sắc và nội thất phù hợp nhu cầu sinh hoạt của gia đình. Hệ tường, trần và chi tiết trang trí bằng gỗ được bảo tồn do vật liệu còn trong tình trạng tốt. Mặt bằng trong nhà tổ chức theo dạng tuần hoàn, giúp các phòng kết nối liên tục. Hệ cửa sổ và lối mở hướng ra cảnh quan núi, đưa ánh sáng tự nhiên vào sâu bên trong.

Công trình có diện tích khoảng 325 m2, gồm ba phòng ngủ, bốn phòng tắm, phòng âm nhạc và một thư viện. Ba lò sưởi đá nguyên bản phân bố tại các không gian sinh hoạt chính.

Phòng khách có diện tích vừa phải, được thiết kế cho nhu cầu sử dụng vào mùa đông. Lò sưởi đá đặt tại trung tâm, kết hợp tường và dầm gỗ tối màu.

Do diện tích phòng hạn chế, nhóm thiết kế kiểm soát số lượng và tỷ lệ đồ nội thất để giữ không gian cân đối.

Bên cạnh sofa là ghế đôn chạm khắc từ châu Phi, thảm được đặt làm riêng bằng da dê. Một ghế da cũ và bàn làm từ thân cây giữ nguyên hình dạng tự nhiên gợi lại nguồn gốc công trình.

Khu bếp cũ được tháo dỡ và tổ chức lại để tăng khả năng kết nối. Bàn đảo dài đặt giữa phòng, tạo thêm mặt bàn chuẩn bị thực phẩm và chỗ ngồi cho khách. Hệ tủ bếp sử dụng màu xanh nhạt, kết hợp đèn thả bằng đồng.

Bếp mở trực tiếp sang góc ăn sáng, nơi có cửa sổ ở ba phía. Khu vực này sử dụng tường và trần nhuộm sắc xanh ngọc nhạt. Ghế băng đóng sát tường giúp tăng chỗ ngồi mà không chiếm nhiều diện tích. Giữa các thanh ốp gỗ quanh cửa sổ, nhóm thiết kế bổ sung giấy dán tường khổ lớn mô tả vùng nông thôn Cotswolds, Anh. Họa tiết cây cối tạo liên kết giữa cảnh quan trên tường và khu vườn nhìn qua ba mặt cửa sổ.

Bàn gỗ được làm thủ công, kết hợp ghế gỗ bọc da Italy từ thập niên 1940. Việc phối đồ nội thất từ nhiều quốc gia, thời kỳ tạo điểm nhấn cho không gian nhưng vẫn giữ nền kiến trúc gỗ của căn nhà.

Phòng ăn thuộc nhóm không gian ít thay đổi nhất. Nhóm thiết kế giữ bảng màu gỗ nguyên bản, sau đó bổ sung đèn thả được thiết kế năm 1945. Đèn được thiết kế phần chụp có lớp phủ tạo hình tương tự chiếc khăn, giúp giảm cảm giác thô cứng của nội thất gỗ.

Rèm được treo ở độ cao vừa phải để ánh sáng đi vào phòng, đồng thời chiếu lên hai bức tranh trừu tượng gợi hình ảnh chòm sao. Thảm dệt phẳng màu tím giúp bổ sung màu sắc cho không gian.

Cầu thang gỗ có lan can khoét họa tiết theo phong cách vùng Alps. Phía dưới cầu thang đặt kệ tủ, phục vụ lưu trữ và làm bàn bày đồ ăn trong các buổi tụ họp.

Trong phòng khiêu vũ cũ, KTS tạo một phòng âm nhạc dành cho các buổi gặp gỡ. Sofa 2 mặt bọc nhung lấy cảm hứng Art Deco Pháp được đặt giữa phòng, chia không gian thành 2 khu ngồi riêng. Art Deco là phong cách nghệ thuật thị giác đặc trưng bởi các hình khối hình học. Đàn piano màu đen và ghế có đệm nút màu hồng đậm thuộc bộ sưu tập của gia chủ. Bàn trà gồm hộp kính chứa lá vàng, tạo điểm nhấn ở trung tâm.

Theo KTS, đồ nội thất đến từ nhiều quốc gia và thời kỳ vẫn có thể kết hợp nhờ sự tương đồng về chất liệu và tính liên tục của hình khối. Nhà thiết kế ưu tiên đồ nội thất có đường cong vì tạo cảm giác bao bọc, giảm sự cứng nhắc trong phòng.

Sảnh vào nhà từng được hoàn thiện bằng thạch cao. Nhóm thiết kế thay lớp vật liệu này bằng vách gỗ, đồng thời bổ sung cửa tủ có chi tiết gợi liên tưởng đến chuồng ngựa.

Không gian sảnh sử dụng màu đỏ gạch Burgundy và hồng nhạt. Tông hồng được chọn theo màu chiếc áo Gucci mà Anne Hathaway yêu thích. Gần cửa chính, bộ sưu tập gậy đi bộ được đặt trong giá đựng ô cổ. Khu vực xung quanh phù hợp cho hoạt động đi bộ đường dài nên sảnh đồng thời đóng vai trò phòng thay giày, cất đồ sau khi trở về nhà.

Một phòng khác được bố trí làm nơi đọc sách và xem tivi cho gia đình. KTS sử dụng các gam màu mạnh, kết hợp thảm Thổ Nhĩ Kỳ từ thập niên 1940 có họa tiết trăng lưỡi liềm. Bàn được đặt làm riêng với mặt bọc da màu xanh lam. Đèn chùm hình hoa bằng đồng bổ sung chi tiết hiện đại cho không gian.

Phòng ngủ chính nằm dưới hệ mái dốc, có khu tiếp khách và lò sưởi đá. Khác với bảng màu gỗ tối ở tầng dưới, phòng ngủ sử dụng sơn màu sáng, được pha trực tiếp tại công trình để phù hợp với ánh sáng tầng 2.

Thiết kế phòng trẻ xuất phát từ bộ phim The Royal Tenenbaums của Wes Anderson. Thay vì sử dụng màu hồng, xanh lam nhạt hoặc gam trung tính thường gặp trong phòng trẻ, nhà thiết kế chọn màu xanh đậm cho hệ ván gỗ và kệ chứa đồ chơi, sách.

KTS áp dụng cách tổ chức tương tự phòng người lớn, sử dụng nhiều lớp màu sắc, hoa văn và chất liệu. Giấy dán tường có họa tiết ngựa vằn đang chuyển động được kết hợp với rèm sọc. Bảng màu đậm giúp căn phòng giữ nét vui tươi mà không phụ thuộc vào các tông màu dành riêng cho trẻ nhỏ.