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Vườn cây trước biệt thự 350 m2 của Cao Thái Sơn ở Nhà Bè

Sự kiện: Nhà đẹp của người nổi tiếng

Cao Thái Sơn dành 8 năm cải tạo bãi đất trống trước nhà thành khu vườn phong cách Nhật với hồ cá koi, các gốc tùng và cây ăn trái.

Vườn cây trước biệt thự 350 m2 của Cao Thái Sơn ở Nhà Bè - 1

Cao Thái Sơn cho biết mua căn biệt thự 350 m2 ở Nhà Bè từ năm 2018. Khi đó, trước nhà có một khoảng đất trống, anh chủ động xin phép chủ đầu tư được tự cải tạo, thiết kế theo sở thích của gia đình.

Theo ca sĩ, từ lâu anh đã ấp ủ ước mơ về một ngôi nhà có không gian xanh mát để thư giãn sau ngày làm việc. Từ bãi đất này, anh bắt tay xây hồ cá, trồng cây cối, tạo cảnh quan...

Vườn cây trước biệt thự 350 m2 của Cao Thái Sơn ở Nhà Bè - 2

Anh nói khu vườn có phong cách Nhật Bản với những gốc tùng cổ làm điểm nhấn.

'Quá trình thi công gặp không ít khó khăn vì địa hình chật hẹp khiến xe cẩu không thể tiếp cận, toàn bộ cây lớn và đá tảng phải di chuyển bằng sức người, có gốc cây cần đến hơn chục nhân công mới khiêng nổi', anh cho hay.

Vườn cây trước biệt thự 350 m2 của Cao Thái Sơn ở Nhà Bè - 3

Theo Cao Thái Sơn, các gốc tùng trong vườn của anh có giá tiền tỷ.

Vườn cây trước biệt thự 350 m2 của Cao Thái Sơn ở Nhà Bè - 4

Ngoài ra, ca sĩ trồng hoa giấy, xoài, dừa và nhiều loại cây khác, phần lớn cây đã 7-8 năm tuổi.

Vườn cây trước biệt thự 350 m2 của Cao Thái Sơn ở Nhà Bè - 5

Những cây hoa giấy được sưu tầm từ Lâm Đồng ra bông rực rỡ trước căn biệt thự của ca sĩ.

Vườn cây trước biệt thự 350 m2 của Cao Thái Sơn ở Nhà Bè - 6

Cao Thái Sơn cho biết để khu vườn xanh tốt quanh năm, anh thuê thợ làm vườn từ một công ty chuyên nghiệp chăm sóc hàng ngày.

Ngoài ra, anh lắp hệ thống tưới tự động, hoạt động hai lần mỗi ngày. Riêng tiền nước, mỗi tháng anh phải chi khoảng 7 triệu đồng.

Vườn cây trước biệt thự 350 m2 của Cao Thái Sơn ở Nhà Bè - 7

Trên ban công căn biệt thự, ca sĩ trồng một số rau xanh, cây ăn trái để phục vụ nhu cầu gia đình.

Anh tự nhận 'mát tay' nên cây nào cũng lớn nhanh, cho lượng nông phẩm dồi dào, cả nhà dùng không hết nên mang biếu.

Vườn cây trước biệt thự 350 m2 của Cao Thái Sơn ở Nhà Bè - 8

Bên cạnh mảng xanh, hồ cá koi là góc không gian mà Cao Thái Sơn tự hào nhất.

Anh chọn nguồn cá thuần Nhật, tự tay thiết kế bể nuôi và làm mái che riêng để tránh nước mưa ảnh hưởng đến sức khỏe đàn cá.

Đây cũng là nơi anh thường ngồi thư giãn, xem đó như một cách để cân bằng lại nhịp sống ồn ào của một nghệ sĩ.

Cao Thái Sơn tốn 7 triệu tiền nước mỗi tháng tưới khu vườn quanh biệt thự
Cao Thái Sơn tốn 7 triệu tiền nước mỗi tháng tưới khu vườn quanh biệt thự

Cao Thái Sơn cho biết mỗi tháng chi khoảng 7 triệu đồng tiền nước tưới khu vườn quanh biệt thự ở Nhà Bè, chưa kể chi phí chăm sóc và phân bón.

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Theo Nguyên Thảo ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-31/08/2026 13:58 PM (GMT+7)
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