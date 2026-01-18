iPhone mới ra mắt rớt giá chưa từng có; giá lợn hơi cao chót vót cận Tết Bính Ngọ

Việt Nam nhập ô tô nhiều nhất từ trước đến nay

Số liệu từ Cục Hải quan cho biết, cả năm 2025, Việt Nam nhập khẩu 205.630 ô tô, kim ngạch đạt 4,7 tỷ USD, tăng 18,6% về lượng và 31,1% về kim ngạch so với năm 2024. Đây là lần đầu tiên lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc của Việt Nam vượt mốc 200.000 xe/năm, lớn nhất từ trước đến nay.

Đáng chú ý, theo Báo Tiền Phong, động lực tăng trưởng lớn nhất tiếp tục đến từ nhóm ô tô du lịch dưới 9 chỗ, phân khúc gắn trực tiếp với nhu cầu tiêu dùng cá nhân.

iPhone mới ra mắt giảm giá gần 10 triệu đồng

Thị trường di động Việt Nam đang chứng kiến một nghịch lý hiếm gặp khi mẫu iPhone Air, biểu tượng cho thiết kế siêu mỏng của Apple, đang chật vật tìm chỗ đứng.

Theo Đời Sống Pháp Luật, sau khoảng 4 tháng lên kệ, chiếc iPhone mới (ra mắt tháng 9/2025) nay giá giảm mạnh, mức khấu hao sâu, thậm chí nhanh hơn nhiều dòng flagship Android vốn nổi tiếng mất giá.

Tại các gian hàng chính hãng trên sàn thương mại điện tử, có thời điểm iPhone Air bản 256GB được bán với giá khoảng 23 triệu đồng, giảm hơn 9 triệu đồng so với thời điểm ra mắt. Bình quân mỗi tháng, giá mẫu máy này giảm trên 2 triệu đồng.

So với những "người anh em" ra mắt cùng thời điểm, như iPhone 17, Pro và Pro Max vẫn giữ giá khá tốt, chỉ điều chỉnh nhẹ khoảng 1-2 triệu đồng, cho thấy sự chênh lệch rõ rệt về sức mua trên thị trường.

Bất ngờ giá vé máy bay chặng TPHCM - Hà Nội dịp Tết

Ngày 16/1, theo ghi nhận của PV Báo Người Lao Động, vé máy bay Tết chặng TPHCM - Hà Nội xuất hiện giá thấp hơn so với trước đó.

Cụ thể, giá vé Tết khởi hành chiều đi từ TPHCM ngày 26, 27 tháng Chạp giá thấp nhất khoảng 3,57 triệu đồng/chặng, rẻ hơn đôi chút so với mức 3,7 triệu đồng/chặng vài ngày trước.

Theo tìm hiểu, do đường bay giữa TPHCM và Hà Nội vừa được các hãng bổ sung chuyến nên xuất hiện giá mềm hơn, trong khi các chặng khác chưa có nhiều thay đổi.

Cận Tết Bính Ngọ, giá lợn hơi cao chót vót

Giá lợn đang tăng từng ngày. Trong khi đó, mặt bằng giá tại nhiều tỉnh miền Bắc đã vọt lên ngưỡng 75.000-76.000 đồng/kg, tăng 7.000 đồng/kg so với cuối tháng 12 vừa qua và tăng mạnh 38,2% so với tháng 11/2025 - thời điểm giá lợn hơi bắt đầu vào đà tăng mạnh. Hiện miền Bắc cũng là khu vực ghi nhận mức giá lợn hơi cao nhất cả nước.

Tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, giá lợn hơi dao động từ 70.000-74.000 đồng/kg. Trong khi tại khu vực miền Nam, mặt hàng này có giá 66.000-70.000 đồng/kg.

Cận Tết Nguyên đán, giá lợn hơi tăng đột biến. Ảnh: Tâm An

Trái ngược với đà tăng của giá lợn hơi xuất chuồng, giá thịt lợn tại các chợ truyền thống ở Hà Nội lại có mức tăng “dè dặt” hơn.

So với thời điểm cuối tháng 12/2025, giá thịt lợn ngoài chợ gần như không tăng. Các tiểu thương nói rằng khi giá lợn hơi tăng vọt trước đó, giá thịt ở chợ đã được điều chỉnh tăng 10.000-15.000 đồng/kg.

Giá mực khô tăng cao kỷ lục

Những ngày cận Tết, theo phản ánh của PV Báo Tuổi Trẻ, các làng biển Quảng Ngãi rộn ràng hơn thường lệ. Giá mực khô duy trì ở mức cao suốt nhiều tháng qua, dao động 270.000-300.000 đồng/kg, giúp ngư dân có thêm thu nhập để lo Tết đủ đầy.

Anh Phạm Công Anh (thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn) cho biết giá mực xà đã tăng mạnh và giữ ổn định ở mức cao từ nhiều tháng nay. "Có thời điểm mực khô chỉ khoảng 160.000-170.000 đồng/kg, nhưng từ giữa năm đến nay tăng liên tục. Giá cao, đầu ra ổn định nên bà con ai cũng phấn chấn, có thêm tiền chi tiêu dịp Tết", anh Công Anh nói.

Các cơ sở thu mua mực khô cũng hoạt động nhộn nhịp. Theo thương lái, nguyên nhân giá mực tăng và duy trì ổn định là do nhu cầu thị trường lớn, đặc biệt khi mực xà không chỉ tiêu thụ trong nước, xuất sang Trung Quốc mà còn mở rộng sang thị trường Thái Lan.

Cà chua còn xanh, thương lái đã đặt mua cả vườn

Những ngày này, nông dân xã Quỹ Nhất (Ninh Bình) đang phấn khởi thu hoạch cà chua khi giá tăng cao, đầu ra ổn định. Nhiều ruộng cà chua được thương lái đặt cọc mua từ khi quả còn xanh, giúp bà con yên tâm sản xuất.

Ông Phạm Văn Đường (thôn Hậu Điền, xã Quỹ Nhất) cho biết: "Đầu vụ, tôi bán buôn tại vườn với giá 30.000 đồng/kg, trong khi năm ngoái cao nhất chỉ 20.000 đồng/kg. Hiện tại, giá hạ xuống còn 17.000 đồng/kg nhưng tôi vẫn lãi lớn, vì cà chua chỉ cần đạt 7.000-8.000 đồng/kg là có lãi".

Bưởi đỏ tiến vua Thanh Hóa 'cháy hàng' trước Tết, bưởi xanh ế ẩm

Mặc dù còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán song nhiều thương lái đã nhận những đơn hàng bưởi đỏ tiến vua trị giá hàng trăm triệu đồng nên phải đi gom hàng từ sớm.

Thôn Luận Văn, xã Lam Sơn (tỉnh Thanh Hóa) được xem là thủ phủ của giống bưởi đỏ tiến vua - đặc sản nổi tiếng mang thương hiệu bưởi Luận Văn. Toàn xã hiện có khoảng 60ha bưởi đỏ với gần 100 hộ dân tham gia trồng. Mỗi năm, giống bưởi này mang lại nguồn thu hàng chục tỷ đồng cho người dân.

Vào dịp Tết, bưởi đỏ Luận Văn có giá bán lẻ phổ biến từ 100.000-200.000 đồng/quả. Những cặp bưởi đẹp, được tuyển chọn kỹ để làm quà biếu hoặc chưng Tết, có thời điểm lên tới 500.000 đồng/cặp. Bưởi chín có thể giữ hương từ 1-2 tháng, bày trên bàn thờ cả tháng vẫn không hỏng.

Trong khi đó, theo PV Báo Người Lao Động, thị trường TPHCM gần đây xuất hiện rất nhiều xe bán bưởi da xanh với giá rẻ bất ngờ, chỉ 15.000 đồng/kg hoặc 50.000 đồng (3-4 quả). Đáng chú ý, đây đều là bưởi cỡ lớn, hơn 1,5 kg/quả và còn cả cành, lá. Mức giá này thu hút nhiều khách mua, bởi giá bán lẻ bưởi thường từ 25.000-35.000 đồng/kg.

Tại chợ đầu mối Thủ Đức, giá bưởi da xanh sỉ chỉ 20.000 đồng/kg (không cành) và 38.000 đồng/kg (loại có cành), không có nhiều biến động trong tháng qua.