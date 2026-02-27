Bảng giá đất phường Đống Đa mới nhất 2026: Láng Hạ chạm 318,9 triệu đồng/m2

Phường Đống Đa là đơn vị hành chính mới, được thành lập trên cơ sở sáp nhập diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 6 phường thuộc quận Đống Đa, bao gồm: Phường Ô Chợ Dừa, phường Láng Hạ, phường Nam Đồng, phường Quang Trung, phường Trung Liệt, phường Thanh Liệt (đơn vị hành chính trước sáp nhập).

Phường có diện tích tự nhiên: Tổng diện tích của phường là 2,07 km2 và tổng dân số của phường là 81.358 người (Mật độ dân số: ~39.303 người/km2).

Khu vực phường Đống Đa sau sáp nhập kể từ ngày 1/7/2025.

Bảng giá đất năm 2026 tại phường Đống Đa (Hà Nội) do HĐND TP. Hà Nội cung cấp ghi nhận nhiều tuyến phố trung tâm vượt ngưỡng 200 triệu đồng/m2 ở vị trí đẹp. Trong đó, Láng Hạ là tuyến có giá cao nhất, lên tới 318,9 triệu đồng/m2 đối với đất ở vị trí 1.

Theo bảng giá ban hành áp dụng giai đoạn 2026, mặt bằng giá đất ở tại phường Đống Đa có sự phân hóa rõ rệt giữa các trục thương mại lớn và các tuyến phố nội khu.

Dẫn đầu toàn phường là phố Láng Hạ với giá đất ở vị trí 1 đạt 318,9 triệu đồng/m2; vị trí 2 là 159,2 triệu đồng/m2; vị trí 3 là 120,3 triệu đồng/m2 và vị trí 4 là 105,1 triệu đồng/m2.

Đứng sau là các tuyến có mức giá từ trên 240 triệu đồng/m2 ở vị trí 1 như Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Trãi, Tây Sơn và Thái Hà cùng ở mức 243,6 triệu đồng/m2. Riêng Xã Đàn đạt 273,4 triệu đồng/m2 tại vị trí 1.

Một số tuyến khác cũng duy trì mặt bằng cao như Ô Chợ Dừa (227,7 triệu đồng/m2), Cầu Mới, Hoàng Cầu, Nguyễn Văn Tuyết và Thái Thịnh (cùng 173,2 triệu đồng/m2 ở vị trí 1).

Láng Hạ giữ vị trí "ngôi vương" trong bảng giá đất về cả giá đất ở, đất thương mại và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp. Đồ hoạ: Phương Thảo

Nhiều tuyến dao động 128 - 145 triệu đồng/m2

Nhóm giá trung bình gồm các phố Đặng Tiến Đông và Nam Đồng (145,3 triệu đồng/m2 vị trí 1); Hồ Đắc Di (137,2 triệu đồng/m2); Trần Hữu Tước, Trần Quang Diệu, Võ Văn Dũng (133,8 triệu đồng/m2).

Các tuyến Đông Các, Nguyễn Hy Quang, Trung Liệt, Vĩnh Hồ cùng ở mức 128,6 triệu đồng/m2 đối với vị trí 1.

Yên Lãng được ghi nhận ở mức 158,1 triệu đồng/m2 vị trí 1.

Với đất thương mại, dịch vụ, Láng Hạ tiếp tục đứng đầu khi vị trí 1 đạt 113,9 triệu đồng/m2; các vị trí tiếp theo lần lượt là 56,9; 43 và 37,6 triệu đồng/m2.

Nhóm 87,1 triệu đồng/m2 ở vị trí 1 xuất hiện tại Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Trãi, Tây Sơn và Thái Hà; Xã Đàn đạt 97,8 triệu đồng/m2.

Các tuyến như Cầu Mới, Hoàng Cầu, Nguyễn Văn Tuyết, Thái Thịnh có giá 61,9 triệu đồng/m2 tại vị trí 1.

Ở nhóm đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp (không phải đất thương mại dịch vụ), mức cao nhất vẫn thuộc về Láng Hạ với 70,6 triệu đồng/m2 tại vị trí 1; tiếp theo là Xã Đàn 58,7 triệu đồng/m2.

Các tuyến Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Trãi, Tây Sơn, Thái Hà cùng đạt 54 triệu đồng/m2; Ô Chợ Dừa ở mức 50,9 triệu đồng/m2.

Nhóm phổ biến dao động từ 29 - 40,5 triệu đồng/m2 như Đông Các, Nguyễn Hy Quang, Trung Liệt, Vĩnh Hồ (29 triệu đồng/m2) hay Cầu Mới, Hoàng Cầu (40,5 triệu đồng/m2).

Với mặt bằng giá mới, phường Đống Đa tiếp tục nằm trong nhóm khu vực có giá đất cao của Hà Nội, đặc biệt tại các trục thương mại - dịch vụ lớn, nơi giá vị trí 1 đã vượt xa mốc 200 triệu đồng/m2.

Tổng hợp Bảng giá đất phường Đống Đa mới nhất sau sáp nhập: