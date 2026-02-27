Cận cảnh khu tập thể 3 tầng 'cứ mưa là dột' sắp xây chung cư 34 tầng ở Hà Nội

Khu tập thể 3 tầng trên đường Lê Hồng Phong, phường Hà Đông (Hà Nội) đang được lấy ý kiến về kế hoạch cải tạo, xây dựng lại. Được xây dựng trong giai đoạn 1970–1985, khu tập thể gồm 4 dãy nhà với 193 căn hộ với khoảng 600 nhân khẩu sinh sống, nay đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều hạng mục hư hỏng.

Theo kết quả kiểm định, công trình sử dụng móng nông đặt trên nền đất tự nhiên. Khảo sát thực tế cho thấy nền móng đã xuất hiện hiện tượng lún và nghiêng ở một mức độ nhất định, tiềm ẩn nguy cơ diễn biến nghiêm trọng hơn khi chịu các tác động bất lợi như tăng tải trọng, rung động, mưa bão hoặc sụt lún nền đất.

Trong đó, nhiều hạng mục kết cấu và bộ phận công trình đã xuất hiện dấu hiệu hư hỏng nghiêm trọng như bong tróc lớp bê tông bảo vệ, lộ và ăn mòn cốt thép, nứt tường, thấm nước và ẩm thấp. Tình trạng xuống cấp diễn ra ở cả mái, cầu thang, hành lang và hệ thống thoát nước, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho cư dân, đặc biệt trong mùa mưa bão.

Tại nhiều căn hộ, tình trạng dột nước xảy ra thường xuyên khi hệ thống mái đã hư hỏng nghiêm trọng, gây ẩm mốc và ảnh hưởng đến sinh hoạt.

Hệ thống điện, cấp thoát nước đã xuống cấp, lạc hậu và chưa được trang bị đầy đủ thiết bị phòng cháy chữa cháy.

Theo đó, từ tháng 11/2025, UBND phường Hà Đông đã tổ chức lấy ý kiến cư dân về phương án cải tạo, xây dựng lại khu tập thể. Kết quả ghi nhận hơn 94% hộ dân đồng thuận với chủ trương xây mới. Ông Trương Xuân Diệp, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 13 Nguyễn Trãi (phường Hà Đông), cho biết người dân kỳ vọng sớm triển khai dự án để ổn định cuộc sống.

Tình trạng cơi nới, lấn chiếm diễn ra tràn lan.

Các khu vực sân chơi, sinh hoạt chung tại tầng 1 cũng bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh buôn bán.

Người dân cho biết, đã nhiều năm khu tập thể này không được trùng tu sửa chữa, đa phần là do họ tự bỏ tiền để cải tạo tại các khu vực chung.

Sinh sống tại căn hộ rộng hơn 40m2 ở tầng 3 từ năm 1978, ông Nguyễn Phú Ích cho biết, khu tập thể đã xuống cấp từ hàng chục năm trước. Phần mái hư hỏng nặng nhưng không được sửa chữa kịp thời, khiến gia đình ông nhiều lần bị dột mỗi khi mưa lớn. Dù đã tự bỏ kinh phí khắc phục, việc sửa chữa riêng lẻ không đồng bộ với toàn bộ dãy nhà nên hiệu quả cải thiện không đáng kể.

“Gia đình tôi hoàn toàn đồng thuận với chủ trương của nhà nước. Sau nhiều lần lấy ý kiến, tôi mong lần này thành phố sẽ sớm có quyết định để đảm bảo an toàn cho người dân”, ông Ích chia sẻ thêm.

Không đủ không gian sinh hoạt, gia đình ông Hoàng Việt Cờ phải tận dụng cả khu vực hành lang chung tầng 3 để làm nơi nấu ăn, phơi đồ, điều kiện sinh sống bất tiện vì tòa nhà đã xuống cấp.