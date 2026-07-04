Thu nhập 45 triệu/tháng, vợ chồng trẻ quyết bỏ phố về quê sống gần bố mẹ

Sống bấp bênh ở Hà Nội

Gần 1 năm qua, kể từ ngày bỏ phố về quê, chồng chị Nguyễn Thị Thu (SN 2000, hiện sống tại xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên) vẫn đi về giữa Hưng Yên và Hà Nội để làm việc, còn chị và con gái nhỏ sống ở quê nhà cùng bố mẹ chồng.

Dù quãng đường đi làm xa xôi nhưng so với cuộc sống bấp bênh và đầy áp lực ở Thủ đô, cuộc sống bình yên nơi quê nhà như hiện tại vẫn khiến vợ chồng chị vui lòng.

Vợ chồng chị Thu kết hôn năm 2024

Chị Thu quê gốc ở Ninh Bình. Chị từng có 8 năm sống và làm việc ở Hà Nội trong ngành marketing. Năm 2024, chị kết hôn cùng anh Nguyễn Đăng Nhất (SN 1995, quê Hưng Yên) làm nghề chụp ảnh phóng sự cưới.

Chị Thu cho hay, tổng thu nhập của vợ chồng chị khoảng 45 triệu đồng/tháng, trong đó thu nhập của chị là 20 triệu đồng, của chồng là 25 triệu đồng. Mức thu nhập này được cho là khá ổn với nhiều cặp vợ chồng trẻ.

Tuy nhiên, với chi phí đắt đỏ ở Hà Nội, vợ chồng chị vẫn phải tính toán chi ly.

“Chúng tôi thuê căn hộ 1 phòng ngủ rộng khoảng 40m2 với giá 8 triệu đồng/tháng, chi phí ăn uống khoảng 6 triệu, phí dịch vụ/xăng xe khoảng 2 triệu, chi phí phát sinh khoảng 2 triệu.

Sau khi có con, chi phí cho em bé khoảng 8 triệu đồng/tháng. Tổng chi phí 1 tháng là 26 triệu đồng. Co kéo, tính toán khéo léo, chúng tôi dư được hơn chục triệu đồng”, chị Thu kể.

Sau khi sinh con, cuộc sống của cặp vợ chồng trẻ ở Hà Nội thêm áp lực

Theo chị Thu, mức chi đó chỉ dành cho những thứ cần thiết. Vợ chồng chị phải hạn chế tối đa các chi tiêu cá nhân như quần áo, cà phê, mỹ phẩm… Tháng nào phát sinh một số việc như con cái ốm đau, tiêm chủng, hiếu hỷ… thì khoản dư chẳng được bao nhiêu.

Vợ chồng chị từng có dự định mua nhà Hà Nội để an cư lạc nghiệp. Tuy nhiên, với khoản tích lũy hơn 10 triệu đồng/tháng, kế hoạch này trở nên xa vời.

“Vợ chồng tôi vẫn nói với nhau là đang sống 'cầm hơi' ở Hà Nội”, chị Thu chia sẻ.

Vấn đề không gian sống cũng khiến chị Thu trăn trở. Sau khi chị sinh em bé, mẹ chồng chị từ quê ra Hà Nội hỗ trợ. Căn phòng 40m2, vỏn vẹn 1 phòng ngủ trở nên chật chội và bí bách cho gia đình 4 người, mẹ chồng chị thậm chí không có phòng riêng để nghỉ ngơi.

“Nếu thuê căn hộ 2 phòng ngủ thì chi phí đội lên nhiều, vợ chồng tôi không gánh được, chưa kể, lúc ấy tôi còn đang nghỉ thai sản. Có con nhỏ, việc duy trì cuộc sống ở Hà Nội rất khó khăn”, chị Thu nói.

Bỏ phố về quê

Giữa năm 2025, chị manh nha ý định bỏ phố về quê, sống cùng bố mẹ chồng. Chồng chị làm tự do, việc thay đổi nơi ở khá dễ dàng. Tuy nhiên, với nhân viên văn phòng như chị thì thay đổi nơi sống đồng nghĩa với chuyện nghỉ việc. Chị lo lắng cơ hội việc làm ở quê hạn chế, thu nhập giảm sút, cuộc sống sẽ khó khăn hơn.

“Dẫu vậy, nghĩ đến việc trụ lại Hà Nội, tôi thấy áp lực và mệt mỏi. Thu nhập của tôi gần như dành cho tiền thuê nhà, ăn uống và các chi phí của con. Muốn giữ lại phần thu nhập của chồng để tích lũy, cả hai phải tính toán rất kỹ.

Nghĩ đến tương lai mù mịt, chúng tôi quyết định về quê”, chị Thu chia sẻ.

Cuộc sống của chị Thu thoải mái hơn khi bỏ phố về quê

Bố mẹ chồng chị ủng hộ quyết định này. Họ để dành cả tầng 3 trong căn nhà cho vợ chồng chị sinh hoạt, thậm chí sẵn sàng nuôi con dâu và cháu nội cho đến khi chị tìm được công việc mới.

Hành trang về quê của vợ chồng chị là 30 triệu đồng tiền tiết kiệm- khoản tiền nuôi con trong 6 tháng. Chồng chị đi lại giữa Hà Nội và Hưng Yên để làm việc, kiếm tiền chi trả cho các khoản chi phí khác, còn chị ở nhà nội trợ và học thêm kỹ năng mới để tìm được công việc phù hợp hơn ở quê.

Gần 1 năm về quê, cuộc sống của chị Thu thay đổi hoàn toàn. Thu nhập dù giảm hơn một nửa nhưng cuộc sống sinh hoạt lại có phần thoải mái hơn do mức chi tiêu ở quê nhẹ nhàng hơn ở thành phố.

Hiện tại, từ thu nhập của chồng, chị chi tiêu khoảng 12 triệu đồng/tháng (5 triệu nuôi con và 7 triệu các chi phí khác), khoản còn lại để tích lũy.

“Cuộc sống ở quê thoải mái hơn ở thành phố rất nhiều. Chi phí ăn uống, học hành đều rẻ hơn, không gian sống rộng rãi, đồ ăn sạch, tươi ngon. Vợ chồng tôi cũng bớt áp lực tài chính và không còn canh cánh nỗi lo phải mua nhà ở Hà Nội”, chị Thu kể.

Trong đó, điều đáng quý nhất với chị Thu khi về quê sống là được ở gần bố mẹ. Nhờ có bố mẹ chồng hỗ trợ, hành trình làm mẹ, nuôi dạy con của chị nhẹ nhàng hơn.

Chị Thu thừa nhận, thời gian đầu chị có phần khó thích nghi với cuộc sống ở quê. Cơ hội việc làm ít, mức lương thấp khiến chị lo lắng. Một số tiện ích như bệnh viện, trung tâm tiêm chủng… ở khá xa khiến việc đi lại bất tiện.

Chưa kể, chuyện hàng xóm, họ hàng quan tâm nhiều về cuộc sống riêng tư với những câu hỏi như: “Tại sao về quê?”, “Về quê rồi làm gì?”… khiến chị có chút bối rối.

Được chồng và bố mẹ chồng động viên, chị Thu nhanh chóng vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu. Sau 10 tháng về quê, gia đình chị vẫn trong giai đoạn ổn định cuộc sống và tìm hướng đi mới.

"Tôi hài lòng với quyết định này vì tinh thần thoải mái hơn rất nhiều. Mỗi người có mục tiêu sống khác nhau. Có người muốn mua nhà, sắm xe và bám trụ Hà Nội, còn vợ chồng tôi chọn về quê sống gần bố mẹ mà vẫn tìm cách phát triển sự nghiệp", chị Thu chia sẻ.

Ảnh: Thu ở Hưng Yên