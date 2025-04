Bạn gái Văn Thanh làm nghề gì mà kiếm cả tỷ đồng/tháng?

Bạn gái Văn Thanh kiếm tiền “khủng”

Trong ngày sinh nhật lần thứ 29, hậu vệ Vũ Văn Thanh đã công khai bạn gái Trần Bích Hạnh.

Trên trang cá nhân, Vũ Văn Thanh đăng tải loạt khoảnh khắc tình tứ mừng sinh nhật bên bạn gái Trần Bích Hạnh. Anh chia sẻ: "Bao nhiêu tuổi không quan trọng. Năm tháng bình an mới quan trọng. Happy Birthday To Me (chúc mừng sinh nhật tôi - PV)".

Cầu thủ Vũ Văn Thanh công khai bạn gái Trần Bích Hạnh trên trang cá nhân.

Bạn gái của nam hậu vệ là Trần Bích Hạnh, sinh năm 1993. Cô là hot gymer được cộng đồng mạng quan tâm với hơn 600.000 lượt theo dõi trên Instagram. Bích Hạnh sở hữu nhan sắc xinh đẹp, thân hình nóng bỏng cùng phong cách thời trang gợi cảm, dùng đồ hiệu đắt đỏ lên đến hàng trăm triệu đồng.

Nhan sắc nóng bỏng của bạn gái cầu thủ Vũ Văn Thanh.

Không chỉ sở hữu vẻ ngoài nóng bỏng, lôi cuốn mà Bích Hạnh còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi khả năng kinh doanh cực đỉnh. Trong giới WAG của cầu thủ Việt, Bích Hạnh kiếm tiền không thua kém bất kỳ nàng WAG nào.

Bạn gái Vũ Văn Thanh có khả năng kiếm tiền đáng nể.

Cách đây không lâu, Trần Bích Hạnh đã gây chú ý khi chia sẻ số tiền vào tài khoản của cô hơn 3,6 tỷ đồng kèm dòng trạng thái: “Từ tháng 1 tới tháng 2 trộm vía. Bắt đầu từ ngày 10/3 mình bắt đầu quay lại với công việc làm đẹp cho các chị em nhé”.

Bích Hạnh "flex" mức thu nhập cực khủng.

Trước đó, tháng 10/2023, Bích Hạnh “flex” mức thu nhập khủng mà bao người mơ ước. Cô nàng khoe loạt ảnh chụp màn hình các giao dịch thanh toán từ khách hàng trong các ngày 12, 13, 14, 16/10. Khoản thu nhập khiến dân tình bất ngờ khi chỉ trong 4 ngày, bạn gái cầu thủ Văn Thanh đã kiếm được khoảng 600 triệu đồng.

Bích Hạnh là nàng WAG kiếm tiền rất giỏi trong làng bóng Việt.

Hồi tháng 8/2023, Bích Hạnh cũng khoe ảnh chụp giao dịch nhận tiền từ ngày 21/8 đến đầu giờ chiều ngày 22/8 với tổng số tiền hơn 600 triệu kèm dòng caption: “Bill 21/8 tới đầu giờ chiều nay là 22/8 chưa tính tiền mặt”.

Theo thông tin trên trang cá nhân của Bích Hạnh, cô nàng đảm nhận nhiều công việc kinh doanh cùng một lúc. Cụ thể, Bích Hạnh là chủ của một spa chăm sóc sắc đẹp tại Hà Nội, cổ đông của một nhà hàng trên phố Nam Ngư (Hà Nội), cổ đông một nhà hàng BBQ tại Nam Định và đồng sáng lập một trung tâm đào tạo pha chế. Điều này cho thấy bạn gái của Vũ Văn Thanh là một cô gái độc lập về tài chính và có đầu óc kinh doanh. Bạn gái Văn Thanh quan niệm của cải làm ra bằng chính hai bàn tay và khối óc sẽ bền chắc và có giá trị hơn tất cả.

Sống sang chảnh đúng chuẩn “phú bà”

Mức thu nhập khủng giúp bạn gái hậu vệ Vũ Văn Thanh có cuộc sống sang chảnh khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Trên trang cá nhân, Bích Hạnh thường xuyên khoe nhan sắc trong những bộ trang phục ôm sát cơ thể. Một điều khiến dân tình chú ý là loạt xe ô tô tiền tỷ, trang sức, túi xách đắt tiền được Bích Hạnh sử dụng.

Nhiều lần Bích Hạnh khoe cuộc sống sang chảnh khi di chuyển bằng xế hộp Porsche và Lexus có giá tầm chục tỷ. Trên tay Bích Hạnh là một số mẫu đồng hồ Rolex và Patek Philippe. Đây là các thương hiệu đồng hồ được mệnh danh là chỉ dành cho giới siêu giàu.

Bạn gái Văn Thanh check-in bên xế sang, đồng hồ xịn.

Ngoài xe sang, đồng hồ, bạn gái của Vũ Văn Thanh còn sở hữu bộ sưu tập túi xách và giày dép đến từ thương hiệu xa xỉ bậc nhất trong làng thời trang thế giới như Dior, Chanel, Goyard...

Bạn gái Văn Thanh sở hữu nhiều đồ hiệu đắt tiền.

Bích Hạnh từng tâm sự, có người lạ đồn cô sống bằng tiền của gia đình, chỉ ăn chơi. “Nhưng những người đó đã gặp mình chưa? Tiếp xúc với mình chưa? Nói chuyện với mình chưa? Họ đâu có thấy được mình đứng làm từ sáng hôm trước thông tới 0h sáng hôm sau, về nhà mình vẫn học, đọc thêm tài liệu...

Rồi họ đâu có thấy, mình đã từng ngoài đường những tối muộn lạnh ngắt để đi ship hàng, người bé nhỏ như mình cũng bê vác từng thùng hàng 20-25kg với mọi người, đâu thấy được những bữa ăn vội vã, ngày 1-2 bữa, đôi khi chỉ là ổ bánh mì. Đâu thấy được lần kinh doanh thất bại vào đợt dịch Covid, mình mất cũng nhiều tiền bằng mồ hôi nước mắt, mình suy sụp như thế nào”, cô viết.