Baht tăng vọt lên đỉnh 4 năm, Chính phủ phải “ra tay” khẩn cấp

Quyền Bộ trưởng Tài chính Ekniti Nitithanprapas cảnh báo rằng đồng baht tăng quá nhanh có thể gây tổn hại cho xuất khẩu và kéo theo rủi ro đối với tăng trưởng kinh tế nói chung. Với một nền kinh tế vẫn phụ thuộc lớn vào xuất khẩu, tỷ giá cao khiến hàng hóa Thái Lan trở nên đắt đỏ hơn trên thị trường quốc tế.

Theo ông Ekniti, mức tỷ giá hiện nay không phản ánh đầy đủ năng lực thích ứng của nền kinh tế. Nếu xu hướng này kéo dài, áp lực sẽ không chỉ dồn lên doanh nghiệp xuất khẩu mà còn lan sang các lĩnh vực liên quan.

Chính phủ dự định làm gì để giảm áp lực tăng giá của baht?

Một trong những biện pháp tức thời được đưa ra là yêu cầu các doanh nghiệp nhà nước và cơ quan chính phủ đẩy nhanh việc nhập khẩu máy móc và các mặt hàng cần thiết. Cách làm này vừa tận dụng được lợi thế của đồng baht mạnh, vừa giúp giảm áp lực tăng giá của đồng tiền.

Song song đó, ông Ekniti cho biết sẽ đề nghị Văn phòng Quản lý Nợ công xem xét việc trả bớt các khoản nợ bằng ngoại tệ. Đây được coi là giải pháp có thể triển khai nhanh và có tác động trực tiếp đến cung – cầu ngoại tệ trên thị trường.

Vai trò của Ngân hàng Trung ương Thái Lan ra sao?

Quyền Bộ trưởng Tài chính cho biết ông đã trao đổi với Thống đốc Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BOT), ông Vitai Ratanakorn, về diễn biến tăng giá nhanh của đồng baht và đề nghị BOT theo dõi sát tình hình.

Dù nhấn mạnh sự tôn trọng đối với tính độc lập của BOT trong điều hành chính sách tiền tệ, ông Ekniti vẫn lưu ý rằng một đồng baht quá mạnh có thể tạo gánh nặng cho nền kinh tế, đặc biệt khi xuất khẩu vẫn là trụ cột tăng trưởng.