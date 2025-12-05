Nvidia đang làm gì với núi tiền mặt khổng lồ của mình?

Tính đến cuối tháng 10, Nvidia nắm giữ 60,6 tỷ USD tiền mặt và các khoản đầu tư ngắn hạn. Con số này đã tăng gấp hơn 4 lần so với mức 13,3 tỷ USD vào tháng 1/2023, thời điểm ngay sau khi ChatGPT ra đời và kích hoạt làn sóng AI toàn cầu.

Khối tài sản này có được nhờ doanh thu tăng trưởng bùng nổ, khi Nvidia từ một hãng sản xuất card đồ họa phục vụ game thủ đã trở thành trung tâm của cuộc cách mạng AI, cung cấp chip cho mọi “ông lớn” công nghệ.

Nhờ nhu cầu phần cứng AI tăng mạnh, dòng tiền của Nvidia gần như chưa bao giờ dừng lại, khiến lượng dự trữ của họ phình to với tốc độ chưa từng có.

CEO Nvidia Jensen Huang

Nvidia đang chi tiền vào những lĩnh vực nào?

Dù đang giữ lượng tiền mặt khổng lồ, Nvidia vẫn tích cực rót vốn vào nhiều doanh nghiệp chiến lược. Hãng đã chi khoảng 1 tỷ USD mua cổ phần Nokia, 5 tỷ USD cho Intel và 10 tỷ USD nhằm đầu tư vào Anthropic. Đặc biệt, Nvidia đang thảo luận về khoản đầu tư trị giá tới 100 tỷ USD vào OpenAI – thương vụ có thể làm thay đổi cục diện ngành AI.

Tuần này, Nvidia tiếp tục tuyên bố rót 2 tỷ USD vào Synopsys, công ty thiết kế chip hàng đầu thế giới. Những thương vụ này cho thấy hãng không chỉ muốn thống trị lĩnh vực phần cứng, mà còn củng cố vị thế trong toàn bộ chuỗi giá trị AI.

Không chỉ đầu tư, Nvidia còn chi 37 tỷ USD cho hoạt động mua lại cổ phiếu và trả cổ tức – và vẫn còn 60 tỷ USD được ủy quyền cho các chương trình tương tự trong tương lai.

Điều gì khiến Nvidia phải “đau đầu” vì quá nhiều tiền?

Sở hữu hơn 60 tỷ USD tiền mặt đặt Nvidia vào vị thế hiếm có. Thách thức lớn nhất của công ty hiện nay không phải tìm kiếm nguồn vốn, mà là lựa chọn cách tiêu tiền để tăng giá trị doanh nghiệp trong dài hạn.

Khi nhu cầu chip AI vẫn chưa có dấu hiệu giảm, Nvidia buộc phải duy trì chiến lược vừa đầu tư mạnh vào hệ sinh thái liên quan, vừa chia thưởng cho cổ đông, vừa sẵn sàng cho những thay đổi lớn trong ngành.

Như một câu hát của ABBA được nhắc lại trong bài phân tích: “Money, money, money, must be funny, in Nvidia’s world” – đúng với thực tế rằng công ty đang sống trong “xa hoa doanh nghiệp” mà ít đối thủ có thể sánh được.