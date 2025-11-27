Gã khổng lồ máy tính đặt cược 1 tỷ USD vào, khoảng 6.000 việc làm có nguy cơ bị cắt

HP đang đầu tư vào AI

Theo CEO Enrique Lores, AI sẽ thay thế nhiều công việc hiện đang do con người đảm nhiệm, làm nhanh hơn và hiệu quả hơn. Công ty đang mở rộng các sáng kiến AI từ giai đoạn thử nghiệm sang triển khai thực tế, bao gồm phát triển sản phẩm, tăng trải nghiệm khách hàng và nâng cao năng suất nội bộ. Lores nhấn mạnh AI của HP không chỉ là chatbot mà còn là các hệ thống tự động hóa quy trình, phần mềm hỗ trợ AI, và các giải pháp tăng tốc vận hành.

HP dự kiến loại bỏ 4.000 - 6.000 việc làm toàn cầu và chi khoảng 650 triệu USD cho tái cấu trúc, trong đó riêng năm tài khóa 2026 là 250 triệu USD. Mục tiêu là đạt 1 tỷ USD tiết kiệm hàng năm vào năm tài khóa 2028 nhờ AI, dù hầu hết lợi ích sẽ chỉ hiện hữu vào cuối thập kỷ. Điều này phản ánh một xu hướng “chuyển đổi toàn ngành”, khi các công ty phải thích nghi với AI để duy trì khả năng cạnh tranh.

Kết quả kinh doanh gần đây của HP ra sao?

Trong quý IV, doanh thu của HP tăng 4,2% lên 14,6 tỷ USD, thấp hơn mức 14,8 tỷ USD các nhà phân tích dự đoán. EPS điều chỉnh giảm 3% xuống 0,93 USD, phù hợp với dự báo. Mảng PC – Personal Systems – là điểm sáng với doanh thu tăng 8% lên 10,4 tỷ USD nhờ chu kỳ nâng cấp Windows 10. Ngược lại, mảng in ấn tiếp tục suy giảm, doanh thu giảm 4%, phần cứng giảm 12%. Giá DRAM và NAND tăng cũng dự báo sẽ ảnh hưởng tới lợi nhuận năm 2026.

Lores tin rằng việc đi đầu trong công nghệ AI sẽ giúp HP cải thiện quy trình làm việc và giữ vị thế cạnh tranh lâu dài. Mặc dù tiết kiệm 1 tỷ USD hàng năm chưa rõ ràng ngay, HP kỳ vọng dòng tiền tự do năm 2026 đạt 2,8 - 3 tỷ USD và AI sẽ là động lực tăng trưởng dài hạn. Chiến lược này đặt HP vào vị trí tiên phong, sẵn sàng thay đổi cách thức vận hành để thích ứng với thị trường công nghệ đang biến động nhanh chóng.