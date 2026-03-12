Giá dầu thế giới tăng vọt, cổ phiếu lao dốc

Giá dầu tăng mạnh trở lại

Theo Reuters, giá dầu bật tăng mạnh sau thông tin nhiều tàu chở nhiên liệu bị tấn công tại eo biển Hormuz và vùng biển Iraq. Dầu thô Mỹ tăng 7,5% lên 93,80 USD/thùng, nối tiếp mức tăng hơn 4% trong phiên trước đó. Giá dầu Brent giao kỳ hạn cũng tăng 7,7% lên 99,03 USD/thùng, tiến sát mốc 100 USD/thùng.

Đà tăng diễn ra bất chấp nỗ lực can thiệp từ Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), khi tổ chức này công bố kế hoạch giải phóng 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược - mức lớn nhất trong lịch sử. Mỹ cho biết sẽ giải phóng 172 triệu thùng dầu bắt đầu từ tuần tới như một phần của kế hoạch này nhằm hạ nhiệt giá năng lượng.

Tuy nhiên, căng thẳng tại khu vực Trung Đông tiếp tục phủ bóng lên thị trường. Các quan chức an ninh Iraq cho biết hai tàu chở nhiên liệu tại vùng biển Iraq đã bị các tàu Iran chở đầy chất nổ tấn công vào sáng sớm 12/3. Một quan chức Iraq cũng nói với truyền thông nhà nước rằng các cảng dầu của nước này “đã hoàn toàn ngừng hoạt động”.

Giá dầu lại vọt tăng sau các vụ tấn công ở eo biển Hormuz.

Theo Tony Sycamore - nhà phân tích thị trường tại IG - nhiều tàu chở dầu của Iraq hiện đang bốc cháy tại Vịnh Ba Tư ngoài khơi Basra, rò rỉ dầu và gây ra những đám cháy lớn trên biển. Ông nhận định diễn biến này có thể là phản ứng trực tiếp của Iran trước thông báo bất ngờ của IEA về việc giải phóng lượng lớn dầu dự trữ chiến lược nhằm hạ nhiệt giá dầu.

Trước đó, Iran đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào tàu buôn tại eo biển Hormuz và cảnh báo thế giới cần chuẩn bị cho kịch bản giá dầu có thể tăng lên 200 USD/thùng. Hôm 11/3, ba tàu được cho là đã bị trúng đạn tại vùng biển Vịnh sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố nổ súng vào các tàu không tuân lệnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng ngày tuyên bố chiến dịch quân sự chống Iran đã “thắng lợi”, song cho biết Washington sẽ tiếp tục tham gia để hoàn tất nhiệm vụ, khiến tình hình khu vực càng thêm bất ổn.

Chứng khoán châu Á giảm điểm

Những diễn biến trên lập tức gây áp lực lên thị trường cổ phiếu. Chỉ số MSCI rộng nhất về cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương ngoài Nhật Bản giảm 0,8% trong phiên giao dịch ngày 12/3.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei giảm 1,6% khi nước này là một trong những quốc gia nhập khẩu năng lượng lớn và chịu ảnh hưởng trực tiếp từ biến động giá dầu.

Áp lực bán cũng lan sang các thị trường phương Tây. Hợp đồng tương lai S&P 500 và Nasdaq đều giảm 0,8%. Tại châu Âu, hợp đồng tương lai EUROSTOXX 50 giảm 0,6% trong khi hợp đồng tương lai DAX giảm 0,8%.

Cú sốc giá năng lượng làm gia tăng lo ngại về lạm phát toàn cầu. Dữ liệu của Mỹ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,3% trong tháng 2, cao hơn mức tăng 0,2% của tháng 1 và phù hợp với dự báo của thị trường. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cho rằng con số này đã trở nên lỗi thời khi cuộc chiến với Iran đang đẩy giá năng lượng tăng nhanh.

Thị trường trái phiếu bị ảnh hưởng nặng.

Trên thị trường trái phiếu, rủi ro lạm phát lấn át nhu cầu tìm kiếm tài sản an toàn. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng thêm 4 điểm cơ bản lên 4,2472% trong phiên 12/3, sau khi đã tăng 6 điểm cơ bản trong phiên trước đó.

Hợp đồng tương lai lãi suất quỹ liên bang tiếp tục giảm khi nhà đầu tư lo ngại lạm phát cao sẽ khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khó nới lỏng chính sách tiền tệ. Thị trường hiện chỉ đặt cược Fed sẽ có thêm một lần cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Áp lực lạm phát từ giá năng lượng cũng khiến giới đầu tư dự đoán Ngân hàng Trung ương châu Âu có thể phải nâng lãi suất, thậm chí sớm nhất vào tháng 6.

Trong bối cảnh bất ổn gia tăng, nhà đầu tư tìm đến đồng USD như một nơi trú ẩn an toàn. Đồng euro giảm 0,3% xuống 1,1536 USD, mức yếu nhất kể từ tháng 11 năm ngoái.

Đồng USD tăng 0,1% lên 159,12 yên, mức mạnh nhất kể từ tháng 1, khi thông tin về các cuộc kiểm tra lãi suất của Fed khiến các nhà đầu cơ bán đồng yên tỏ ra thận trọng.

Đồng đô la Australia - đồng tiền nhạy cảm với rủi ro - giảm 0,4% xuống 0,7127 USD, sau khi trước đó đã chạm mức cao nhất hơn ba năm là 0,7188 USD trong phiên 11/3 nhờ kỳ vọng ngân hàng trung ương nước này có thể sớm tăng lãi suất.