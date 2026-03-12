Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Giá dầu thế giới lại vọt trên 100 USD/thùng bất chấp hàng loạt nước xả kho dự trữ

Sự kiện: XĂNG TĂNG GIÁ

Giá dầu thế giới tăng mạnh vượt mốc 100 USD/thùng, không lâu sau khi các nước thuộc Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) tuyên bố xả kho kỷ lục.

Giá dầu thế giới đã vượt mốc 100 USD/thùng trở lại trong đêm 11-3 (giờ Mỹ, tức sáng 12-3 giờ Việt Nam), chỉ ba ngày sau khi chạm mức cao nhất trong bốn năm, trong bối cảnh chiến sự giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp tục gây sức ép lớn lên nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Theo CNN, giá dầu Brent – chuẩn tham chiếu toàn cầu - dao động quanh mức 100 USD/thùng vào cuối ngày 11-3 (giờ Mỹ), tăng 8,7% trong ngày. Dầu WTI của Mỹ cũng tăng 8,7%, lên 94,8 USD/thùng.

Đà tăng diễn ra dù trước đó cùng ngày 11-3, các nước thành viên của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã nhất trí xả lượng dầu kỷ lục 400 triệu thùng ra thị trường nhằm hạ nhiệt giá năng lượng.

Các chuyên gia cho rằng thị trường dầu vẫn chịu áp lực lớn từ xung đột quân sự và nguy cơ gián đoạn nguồn cung ở Trung Đông.

Một trong những yếu tố chính là tình trạng gần như tê liệt của eo biển Hormuz, nơi khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu đi qua. Cùng với đó là các cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào cơ sở dầu khí của các nước láng giềng giàu năng lượng trong khu vực.

Một phần của Kho dự trữ Dầu mỏ Chiến lược được ở Tây Hackberry, Louisiana. Ảnh: AP.

Trong nỗ lực ổn định thị trường của các quốc gia thành viên thuộc Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), ngày 11-3, chính quyền Tổng thống Donald Trump cho phép Mỹ xuất 172 triệu thùng dầu từ Kho dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) bắt đầu từ tuần tới.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết theo tốc độ xả kho dự kiến, lượng dầu này sẽ được đưa ra thị trường trong khoảng 120 ngày.

Theo ông Wright, Mỹ đã lên kế hoạch bổ sung lại kho dự trữ chiến lược bằng khoảng 200 triệu thùng trong năm tới, nhiều hơn 20% so với lượng xuất kho và "không tốn chi phí của người nộp thuế".

Quyết định này đánh dấu sự thay đổi hoàn toàn quan điểm so với những ngày đầu xung đột, khi giới chức Mỹ cho rằng việc sử dụng kho dự trữ chiến lược là khó xảy ra và chưa cần thiết.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump từng chỉ trích cựu Tổng thống Joe Biden vì sử dụng kho dự trữ dầu chiến lược để kiềm chế giá năng lượng sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine, cho rằng động thái này mang động cơ chính trị.

-12/03/2026 11:24 AM (GMT+7)
