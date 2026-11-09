Alice Huang - doanh nhân vướng nghi vấn tình cảm với CEO Nvidia

Alice Huang, còn được biết đến với tên Huang Le, có hành trình nghề nghiệp trải qua nhiều lĩnh vực trước khi tham gia điều hành Megaspeed, công ty hoạt động trong ngành trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây. Cô được chú ý sau khi xuất hiện trong những hình ảnh bên Jensen Huang, CEO Nvidia, giữa lúc ông công khai xin lỗi gia đình vì ngoại tình.

Theo hồ sơ trên Simuwang, cơ sở dữ liệu về quỹ đầu tư tư nhân tại Trung Quốc, Huang Le từng làm phóng viên tại Đài Truyền hình Hồ Nam và Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV). Sau khoảng bốn năm trong ngành truyền thông, cô chuyển sang lĩnh vực tài chính, làm trợ lý cho chủ tịch bộ phận ngân hàng tư nhân của HSBC, rồi giữ chức phó chủ tịch tại bộ phận kinh doanh chứng khoán của CITIC Securities.

Alice Huang được cho là từng làm phóng viên của Đài truyền hình Hồ Nam và CCTV Trung Quốc. Ảnh: LinkedIn

Sau đó, Alice tham gia lĩnh vực đầu tư, trở thành giám đốc điều hành kiêm nhà quản lý quỹ tại Shanghai Hexi Investment Management. Ảnh đại diện trên hồ sơ trực tuyến của công ty cho thấy một phụ nữ tóc đen dài, mặc váy đỏ, mỉm cười trước ống kính. Một số báo đã đối chiếu bức ảnh này với người phụ nữ xuất hiện bên Jensen Huang tại Đài Loan.

Tuy nhiên, lý lịch nghề nghiệp của Alice chưa được xác minh đầy đủ. New York Post cho biết không tìm thấy hồ sơ phóng viên mang tên Huang Le trên trang web của Hunan TV và CCTV. Một lãnh đạo đài truyền hình Hồ Nam cũng nói chưa từng nghe đến cô. HSBC và CITIC Securities không phản hồi đề nghị xác nhận quá trình làm việc của nữ doanh nhân.

Alice sau đó tham gia điều hành Megaspeed, doanh nghiệp có trụ sở tại Singapore và có quan hệ thương mại với Nvidia. Theo các nguồn tin được New York Times dẫn lại, cô có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt, thường dự hội nghị chuyên ngành và các bữa tối riêng dành cho lãnh đạo doanh nghiệp, qua đó xây dựng quan hệ với nhiều nhân vật trong ngành công nghệ bán dẫn.

CEO Nvidia và Alice Huang (đều ngồi) tại một quán bar ở Đài Bắc, Đài Loan, hồi tháng 6/2024. Ảnh: LinkedIn @netthunder

Một số hình ảnh được công bố cho thấy Alice xuất hiện cùng Jensen tại Đài Bắc. Tháng 6/2024, hai người được chụp tại một quán bar; đến ngày 22/5/2025, họ tiếp tục được ghi hình khi cùng rời một nhà hàng ở thành phố này.

Jensen, 63 tuổi, là người Mỹ gốc Đài Loan, đồng sáng lập Nvidia và đã kết hôn với Lori Huang hơn 40 năm, có hai con. Trong thông điệp gửi nhân viên ngày 8/11, ông thừa nhận không chung thủy với vợ, nhận trách nhiệm về những tổn thương gây ra cho gia đình và xin lỗi vợ, các con cùng đồng nghiệp. Tuy nhiên, ông không nêu tên người phụ nữ trong thông điệp.

Jensen Huang và Alice Huang rời một nhà hàng ở Đài Bắc, Đài Loan, hồi tháng 5/2025. Ảnh: Taiwan News

Ngoài bê bối đời tư, Alice còn bị giới chức Mỹ nghi có liên hệ với tình báo Trung Quốc. Các nguồn tin tình báo Mỹ được New York Times và Financial Times dẫn lại cho rằng cô có thể được Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc tuyển để thu thập thông tin về Jensen và tìm cách tác động đến hoạt động xuất khẩu chip AI của Nvidia sang Trung Quốc. Đây vẫn là cáo buộc, chưa phải kết luận được xác lập qua một quy trình tố tụng.

Megaspeed cũng bị nhà chức trách Mỹ chú ý vì nghi vấn thiết bị Nvidia được chuyển hướng sang Trung Quốc, bất chấp các quy định hạn chế xuất khẩu. Một doanh nghiệp liên kết với Megaspeed tại Malaysia đã mua lượng thiết bị công nghệ AI trị giá khoảng 4,8 tỷ USD trong giai đoạn từ tháng 6/2024 đến tháng 2/2026.

Alice từng phải làm việc với nhà chức trách Singapore năm 2025 rồi được thả mà không bị truy tố. Ngày 31/10, Bộ Nội vụ Singapore bác bỏ thông tin nước này điều tra các mối liên hệ giữa cô với tình báo Trung Quốc hoặc mối quan hệ với Jensen. Nhà chức trách cho biết cuộc điều tra liên quan đến Megaspeed vẫn đang diễn ra.

CEO Nvidia và vợ, Lori Huang. Ảnh: Facebook Oregon State University

Ngày 8/11, Nvidia thông báo hội đồng quản trị mở cuộc điều tra độc lập trước những thông tin về nguy cơ Jensen trở thành mục tiêu của hoạt động tình báo nước ngoài. Một ủy ban gồm các thành viên hội đồng quản trị độc lập, với sự hỗ trợ của cố vấn pháp lý bên ngoài, sẽ phụ trách việc rà soát. Nvidia cho biết chưa có lý do để tin rằng an ninh quốc gia Mỹ hoặc bí mật của công ty bị xâm phạm, đồng thời khẳng định Jensen vẫn tiếp tục giữ chức CEO và sẽ hợp tác với cuộc điều tra.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ và Nhà Trắng từ chối bình luận. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn hôm 30/10 gọi những thông tin về chiến dịch tình báo nhằm vào Jensen Huang là "suy đoán vô căn cứ" và cáo buộc đây là nỗ lực bôi nhọ Bắc Kinh.

Alice Huang hiện chưa lên tiếng về các thông tin liên quan đến mối quan hệ với CEO Nvidia. Ngoài những hình ảnh tại sự kiện, nhà hàng và quán bar, thông tin về tuổi tác, xuất thân và đời tư của cô vẫn còn hạn chế.

Ảnh chân dung của Alice Huang trong hồ sơ trên Simuwang.