Nvidia tung 150 tỷ USD, tỷ phú Jensen Huang chịu áp lực từ Trung Quốc

Làn sóng hưng phấn mới đang bao trùm thị trường công nghệ châu Á sau khi Nvidia công bố kế hoạch mở rộng đầu tư quy mô khổng lồ tại Đài Loan (Trung Quốc). Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo tiếp tục thúc đẩy nhu cầu bán dẫn toàn cầu, CEO Jensen Huang cho biết hãng chip Mỹ sẽ nâng mức chi tiêu hằng năm tại Đài Loan lên tới 150 tỷ USD, con số được xem là chưa từng có trong lịch sử hoạt động của công ty.

CEO Nvidia Jensen Huang công bố kế hoạch xây dựng khu phức hợp mới tại Đài Loan trong một cuộc họp vào ngày 27/5/2026. Ảnh: Nvidia

Thông tin này ngay lập tức tạo hiệu ứng tích cực lên thị trường chứng khoán Đài Loan. Chỉ số Taiex tăng 1,7% trong phiên giao dịch ngày thứ Tư và đóng cửa ở mức cao kỷ lục mới. Các cổ phiếu công nghệ và bán dẫn đồng loạt bứt phá mạnh, phản ánh niềm tin rằng Đài Loan sẽ tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong chuỗi cung ứng AI toàn cầu nhiều năm tới.

Đài Loan trở thành “trái tim” của cuộc cách mạng AI

Phát biểu tại Đài Bắc, Jensen Huang cho biết Nvidia hiện chi khoảng 100 tỷ USD mỗi năm tại Đài Loan và sẽ nâng mức này lên 150 tỷ USD trong thời gian tới. Ông nhấn mạnh tốc độ mở rộng của công ty đang diễn ra cực kỳ nhanh chóng nếu so với giai đoạn chỉ 4-5 năm trước, khi Nvidia mới chi khoảng 10-15 tỷ USD mỗi năm tại hòn đảo này.

Theo CEO Nvidia, công ty sẽ khởi công xây dựng khu văn phòng mới mang tên Constellation ở phía bắc Đài Bắc vào cuối năm nay. Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2030 và đủ sức chứa khoảng 4.000 nhân viên. Quy mô này lớn gấp 4 lần lực lượng lao động hiện tại của Nvidia tại Đài Loan, cho thấy tham vọng biến nơi đây thành một trong những cứ điểm chiến lược quan trọng nhất của hãng.

Thông tin từ Nvidia lập tức thổi bùng đà tăng của nhóm cổ phiếu chip Đài Loan. Cổ phiếu của TSMC tăng 1,3% trong phiên giao dịch, trong khi MediaTek vọt tới 8,8% và Delta Electronics tăng 7,2%.

Đây đều là những doanh nghiệp có vốn hóa lớn hàng đầu trên sàn Taiex và đóng vai trò sống còn trong hệ sinh thái bán dẫn toàn cầu. Nvidia hiện tập trung thiết kế chip AI, còn TSMC là đơn vị sản xuất chính cho các dòng chip tiên tiến của hãng.

Giới phân tích cho rằng Nvidia nhiều khả năng sẽ vượt qua Apple để trở thành khách hàng lớn nhất của TSMC ngay trong năm nay. Điều này phản ánh tốc độ tăng trưởng bùng nổ của lĩnh vực AI, nơi nhu cầu đối với GPU hiệu năng cao đang tăng mạnh chưa từng thấy.

Khoản chi tiêu 150 tỷ USD mỗi năm tại Đài Loan cũng là minh chứng cho quy mô khổng lồ của cuộc đua AI hiện nay. Con số này thậm chí còn lớn hơn doanh thu mà Nvidia tạo ra trong một quý kinh doanh.

Trong báo cáo tài chính gần nhất, Nvidia ghi nhận doanh thu kỷ lục 81,6 tỷ USD cho quý kết thúc ngày 26/4. Công ty đồng thời dự báo doanh thu quý hiện tại sẽ tiếp tục tăng lên khoảng 91 tỷ USD, mức mà phần lớn các tập đoàn công nghệ khác khó có thể đạt được ngay cả trong một năm hoạt động.

Không chỉ tăng chi tiêu, Nvidia còn đang đẩy mạnh hiện diện lâu dài tại Đài Loan trong bối cảnh ngành công nghiệp AI bước vào giai đoạn cạnh tranh quyết liệt nhất từ trước đến nay.

Jensen Huang chào hỏi các nhân viên Nvidia trong chuyến thăm Đài Bắc vào ngày 27/5. Ảnh: C.C Chen/Nikkei Asia

Jensen Huang khẳng định Đài Loan hiện là “tâm chấn của cuộc cách mạng AI”. Theo ông, sự kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo và phần cứng, hay còn gọi là “AI vật lý”, sẽ làm thay đổi hoàn toàn ngành sản xuất toàn cầu.

Khái niệm “physical AI” mà Huang nhắc tới đề cập tới việc AI không chỉ tồn tại trong phần mềm hay chatbot, mà sẽ được tích hợp trực tiếp vào robot, nhà máy thông minh, xe tự hành và hệ thống sản xuất công nghiệp. Trong tương lai, các dây chuyền sản xuất có thể tự tối ưu hóa, tự sửa lỗi và hoạt động gần như hoàn toàn tự động nhờ AI.

Đài Loan được xem là mảnh ghép hoàn hảo cho tham vọng đó vì nơi đây sở hữu chuỗi cung ứng bán dẫn hoàn chỉnh nhất thế giới. Từ khâu thiết kế chip, đóng gói, kiểm thử đến sản xuất wafer tiên tiến, hòn đảo này gần như không có đối thủ về năng lực sản xuất chip AI.

Huang nhấn mạnh các đối tác tại Đài Loan sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ toàn bộ công nghệ mà Nvidia đang phát triển để chuyển đổi ngành sản xuất toàn cầu.

Áp lực từ Trung Quốc ngày càng lớn

Tuy nhiên, động thái đầu tư mạnh tay của Nvidia cũng diễn ra trong bối cảnh công ty đối mặt với nhiều thách thức và quy định xuất khẩu ngày càng nghiêm ngặt liên quan tới thị trường Trung Quốc đại lục.

Trong quý gần nhất, doanh thu của Nvidia tại Đài Loan tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước. Ngược lại, doanh thu từ Trung Quốc đại lục và Hong Kong giảm một nửa do các biện pháp hạn chế xuất khẩu chip AI tiên tiến từ Mỹ.

Diễn biến này cho thấy Nvidia đang dịch chuyển trọng tâm ngày càng rõ rệt sang Đài Loan.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu các công ty chip lớn của Trung Quốc đồng loạt giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Tư. SMIC lao dốc cùng nhiều doanh nghiệp công nghệ khác, trong đó Cambricon giảm 5% còn Hygon mất tới 7%.

Đáng chú ý, chỉ vài ngày trước đó, nhóm cổ phiếu này còn tăng mạnh sau khi Huawei công bố bước tiến mới trong công nghệ sản xuất bán dẫn.

Huawei cho biết hãng đã phát triển phương pháp kỹ thuật mới mang tên “LogicFolding” nhằm tạo ra chip tiên tiến hiệu quả hơn. Công nghệ này dự kiến được ứng dụng trên chip smartphone ngay trong mùa thu năm nay, trước khi mở rộng sang dòng chip AI Ascend phục vụ trung tâm dữ liệu vào khoảng năm 2030.

Thông báo của Huawei được xem là tín hiệu cho thấy Trung Quốc vẫn đang nỗ lực tăng tốc tự chủ bán dẫn bất chấp các lệnh cấm từ Mỹ.

Trong khi đó, nhiều chuyên gia công nghệ quốc tế bắt đầu đưa ra các nhận định trái chiều về vai trò tương lai của Đài Loan trong ngành bán dẫn.

Đầu tháng này, nhà đầu tư mạo hiểm nổi tiếng Chamath Palihapitiya cho rằng tầm quan trọng của Đài Loan đối với ngành chip toàn cầu có thể suy giảm trong vòng 18 tháng tới nhờ những bước tiến công nghệ tại Mỹ.

Ông đặc biệt nhắc tới Neuralink như một ví dụ về khả năng Mỹ đang phát triển các hướng tiếp cận mới cho công nghệ bán dẫn và AI hiệu năng cao.

Dù vậy, thực tế hiện tại cho thấy Đài Loan vẫn giữ vị thế gần như không thể thay thế trong chuỗi cung ứng chip tiên tiến. Các hệ thống AI hiện đại của Nvidia, OpenAI hay nhiều tập đoàn công nghệ lớn khác đều phụ thuộc rất lớn vào năng lực sản xuất của TSMC.

Kế hoạch chi tiêu 150 tỷ USD mỗi năm của Nvidia không chỉ là khoản đầu tư khổng lồ vào Đài Loan, mà còn là lời khẳng định rằng cuộc đua AI toàn cầu đang bước vào thời kỳ bùng nổ mạnh mẽ nhất. Trong cuộc chiến đó, ai kiểm soát được công nghệ bán dẫn tiên tiến sẽ nắm lợi thế chiến lược trong nhiều thập kỷ tới.