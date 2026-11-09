Đại biểu Quốc hội nói gì về giá xăng dầu trong nước giảm mạnh 3 lần liên tiếp?

Cụ thể, theo thống kê, trong các đợt giảm giá ngày 1, ngày 3 và ngày 5/11, giá xăng E5 RON92 - III đã giảm tổng cộng 5.129 đồng; xăng E10 RON 95 giảm 4.578 đồng, giá dầu diesel giảm 1.550 đồng/ lít.

Giá xăng dầu giảm mạnh nhất 3 tháng gần đây

Giá xăng dầu các loại bán lẻ trong nước vì thế cũng giảm mạnh, xăng E5 RON92 bán ra trước ngày 1/11 từ ngưỡng 24.223 đồng/ lít, sau 3 lần giảm, từ 15 giờ ngày 5/11 đã giảm xuống dưới 20.898 đồng/ lít; xăng E10 RON95 giảm từ 24.159 đồng/ lít xuống dưới 21.156 đồng/ lít; dầu diesel giảm từ mức 30.246 đồng/lít, xuống mức giá dưới 28.696 đồng/ lít.

Giá xăng dầu trong nước duy trì ngưỡng thấp và giảm liên tiếp trong vài ngày qua là tín hiệu đáng mừng cho tính linh hoạt trong điều hành chính sách tài khóa (giảm thuế Tiêu thụ đặc biệt) và chính sách điều hành giá xăng dầu của liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính theo (Nghị quyết số 55/NQ-CP).

Giá xăng dầu trong nước đang ở ngưỡng thấp để bình ổn chi phí đầu vào cho doanh nghiệp (Ảnh: BCT).

Đáng nói, giá xăng dầu Việt Nam hiện rẻ hơn nhiều so với giá xăng dầu của nhiều nước trong khu vực dù bối cảnh tình hình cung ứng xăng dầu thế giới đang có nhiều yếu tố bất định từ chiến sự Trung Đông và căng thẳng về nguồn cung xăng dầu thành phẩm.

Theo Bộ Công Thương, giá bán xăng của các nước lân cận Việt Nam ngày 05/11/2026 đắt hơn so với giá bán tại Việt Nam cùng thời điểm. Cụ thể, giá xăng tại Thái Lan đang được bán bình quân khoảng 32.001 VNĐ/lít dù được Chính phủ trợ giá, đắt hơn so với giá xăng E10 RON95 tại Việt Nam khoảng 10.800 đồng/ lít.

Giá xăng các loại ở Campuchia có giá 31.887 VNĐ/lít dù được Chính phủ trợ giá, vẫn đắt hơn 10.700 đồng/ lít so với xăng E10RON 95 của Việt Nam.

Các loại xăng của Lào bán ra ở mức 47.148 VNĐ/lít dù được Chính phủ khống chế giá, nhưng vẫn đắt hơn gấp 2 lần giá xăng tại Việt Nam, giá xăng bán ra tại Trung Quốc 36.125 VNĐ/lít được Chính phủ khống chế giá, vẫn đắt hơn giá xăng tại Việt nam gần 15.000 đồng/ lít.

Về giá dầu, dầu diesel bán ra tại Thái Lan được Chính phủ trợ giá với mức 33.333 VNĐ/lít, đắt hơn so với giá dầu diesel tại Việt Nam hơn 4.600 đồng; dầu diesel tại Campuchia, Lào, Trung Quốc được Chính phủ khống chế giá, với giá lần lượt dưới 35.676 VNĐ/lít (đắt hơn dầu diesel tại Việt Nam 6.980 đồng/ lít), dầu diesel tại Lào 40.344 VNĐ/lít (đắt hơn 11.600 đồng/ lít); dầu diesel tại Trung Quốc có giá 33.032 VNĐ/lít (đắt hơn 4.300 đồng so với giá dầu diesel tại Việt Nam).

Giá xăng dầu Việt Nam hiện thấp hơn nhiều so với các nước có chung đường biên giới (Ảnh: AI)

Trao đổi với PV Dân Việt bên hành lang Quốc hội về việc Chính phủ cho giảm thuế Tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và các Bộ chuyên ngành linh hoạt điều tiết giảm giá xăng dầu, đại biểu Trần Văn Lâm, Đoàn ĐBQH TP. Bắc Ninh khẳng định: “Việc Chính phủ áp dụng cơ chế giảm thuế Tiêu thụ đặc biệt về 0% đối với giá xăng đến hết tháng 3/2027 cho thấy nỗ lực lớn trong điều hành tài khóa, dù cho việc giảm thuế có thể gây thất thu ngân sách lớn, song vẫn chấp nhận để giảm căng thẳng về giá xăng, tránh tác động đến CPI và áp lực đối với nền kinh tế, doanh nghiệp và người dân thời điểm cuối năm 2026”.

Đại biểu Trần Văn Lâm cho rằng: Một yếu tố giúp Chính phủ sẵn sàng ứng phó linh hoạt với giá xăng dầu là do chúng ta chủ động được nguồn ngân sách, sẵn sàng giảm áp lực chi phí đẩy đối với nền kinh tế, giải quyết tận gốc bài toán tăng chi phí, giảm áp lực đối với đại bộ phận người dân, doanh nghiệp đang khó khăn.

Đại biểu Trần Văn Lâm, Đoàn ĐBQH TP. Bắc Ninh (Ảnh: Media QH).

Bên cạnh đó, đại biểu Lâm cho rằng: “Trước đây, giảm thuế phải chờ Quốc hội, nhiều khi chính sách chậm, tác động đã ảnh hưởng. Nhưng nay, chúng ta thấy giá xăng dầu trong nước được hỗ trợ giảm nhiều loại thuế phí, do đó có thể nói chính sách đã điều tiết, đi trước và điều hành tốt các rủi ro thị trường”.

Đánh giá và tác động của giảm giá xăng dầu trong nước, trao đổi với PV Dân Việt bên hành lang Quốc hội sang nay, đại biểu Phạm Văn Hòa, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp cho rằng: “Chúng ta neo giữ mặt bằng giá thấp, ổn định là điều kiện rất tốt để duy trì kinh tế vĩ mô, vi mô đều ổn định. Giá xăng dầu là đầu vào cho nhiều ngành, chi phí đẩy cho nhiều lĩnh vực, nếu không giữ ổn định, doanh nghiệp không có cơ hội hạch toán để sản xuất, kinh doanh”.

Theo ông Hòa, việc Chính phủ tiếp tục đề nghị Quốc hội kéo dài chính sách giảm thuế, phí môi trường, thuế VAT đối với xăng dầu trong thời gian tới giúp cho không gian điều hành giá của các Bộ Công Thương - Bộ Tài chính dễ dàng hơn đối với xăng dầu.

“Nếu chúng ta giảm thuế, phí, ngân sách mất nhưng toàn xã hội hưởng lợi, đầu tư kinh doanh, kích thích tiêu dùng, mua sắm, từ đó cũng giúp cân bằng thu ngân sách. Giảm thuế Tiêu thụ đặc biệt về 0% chỉ kéo dài đến hết tháng 3/2027, không kéo dài giúp cho thị trường xăng dầu vận hành sát với cơ chế thị trường hơn, tránh tác động “neo cao” hoặc “giữ giá” quá thấp, làm méo mó thị trường. Nếu hết quý I/2027, thị trường xăng dầu trở về trạng thái cân bằng, chắc chắn sẽ điều chỉnh hợp lý, có thể không cần sử dụng các giải pháp về thuế nữa”, Đại biểu Hòa nói.

Đại biểu Phạm Văn Hòa, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp - (Ảnh: NT).

Về tác động giá xăng dầu Việt Nam thấp so với khu vực, theo đại biểu Phạm Văn Hòa, lợi nhiều hơn rủi ro. “Nói về lợi thế, việc giá xăng dầu trong nước rẻ là lợi thế cạnh tranh động cho nền kinh tế, cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh và lợi thế so sánh đối với đầu tư, thu hút vốn từ nước ngoài. Giá nguyên liệu nguồn như xăng dầu được quản trị tốt giúp Việt Nam bớt tác động tăng trưởng nhưng biến động giá cao so với các nước khác”.

Về rủi ro, ông Hòa cho biết, lo ngại lớn nhất là buôn lậu xăng dầu gia tăng do giá bán xăng dầu tại Việt Nam thấp hơn so với các nước khu vực. Song việc ứng dụng hóa đơn điện tử, việc kiểm soát buôn bán xăng dầu ra nước ngoài “chảy máu xăng dầu giá rẻ” được kiểm soát chặt. Hoạt động giao thương mua bán xăng dầu số lượng nhỏ ở các tỉnh vùng biên như Lào, Campuchia chỉ diễn ra ở mức độ thiểu số, cư dân biên giới, nên không đáng kể.

Cũng trao đổi về các lý do khiến giá xăng dầu 3 lần giảm trong 5 ngày qua, đại diện Bộ Công Thương cho biết, theo Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 19/3/2026, Chính phủ đã bổ sung cơ chế điều hành giá xăng dầu linh hoạt hơn, cho phép điều chỉnh giá sớm khi giá cơ sở biến động mạnh, thay vì phải chờ đến kỳ điều hành định kỳ vào thứ Năm hằng tuần.

Doanh nghiệp, người dân được hưởng lợi

Theo Nghị quyết, Chính phủ giao thẩm quyền cho Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính điều chỉnh giá xăng dầu ngay sau ngày giá cơ sở của một trong những mặt hàng tiêu dùng phổ biến tăng từ 15% trở lên hoặc giảm từ 10% trở lên so với kỳ điều hành liền kề trước đó. Trường hợp tất cả mặt hàng biến động dưới các ngưỡng này, việc điều hành tiếp tục thực hiện theo chu kỳ hằng tuần. Giá cơ sở được tính trên cơ sở bình quân giá sản phẩm xăng dầu thế giới trong những ngày có giá giữa hai kỳ công bố.

Với ba phiên điều hành giá xăng dầu ngày 1, mồng 3 và ngày 5 tháng 11/2026 cho thấy sự kết hợp giữa chính sách điều tiết giảm thuế Tiêu thụ đặc biệt với xăng và cơ chế điều hành mới đã khiến giá xăng dầu trong nước được điều hành linh hoạt, tạo điều kiện ổn định vĩ mô và giảm áp lực lên CPI.

Giá xăng dầu trong nước giảm mạnh từ ngày 1, đến ngày 5/11 (Ảnh: minh họa AI).

Trong đó, ngày 1/11, giá xăng giảm nhờ thuế tiêu thụ đặc biệt được đưa về 0%. Đây là đợt giảm do thay đổi chính sách thuế, không phải do kích hoạt ngưỡng giảm giá tại Nghị quyết 55. Ngày 3/11, giá tiếp tục giảm khi giá cơ sở giảm vượt ngưỡng 10%, trong đó xăng E5 RON92 giảm 1.020 đồng/lít, E10 RON95-III giảm 928 đồng/lít; Ngày 5/11, giá xăng dầu tiếp tục được điều chỉnh giảm theo diễn biến giá thành phẩm thế giới, trong đó xăng E5RON92 giảm hơn 2.300 đồng, xăng E10RON95 giảm hơn 2.075 đồng/lít và dầu diesel giảm 180 đồng/lít.

Trao đổi với PV Dân Việt, đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho rằng, việc điều chỉnh giá xăng dầu liên tiếp 3 phiên trong 5 ngày, cho thấy giá xăng trong nước có khả năng phản ứng nhanh hơn trước xu hướng giảm của thị trường thế giới.

Bên cạnh đó, cơ chế mới việc giảm giá xăng dầu trong nước ngay sau ngày giá cơ sở của một trong những mặt hàng tiêu dùng phổ biến 10% góp phần rút ngắn độ trễ điều chỉnh giá, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời duy trì sự chủ động của cơ quan quản lý trong cân đối lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và thị trường.

Trong khi đó, việc giá xăng dầu bán lẻ trong nước chỉ tăng giá cơ sở của một trong những mặt hàng tiêu dùng phổ biến tăng từ 15% trở lên tạo khoảng thời gian nhất định để cơ quan quản lý theo dõi diễn biến, đồng thời tránh điều chỉnh quá thường xuyên khi giá biến động ngắn hạn.