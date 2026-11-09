Biệt thự 38 triệu USD của gia đình CEO Nvidia

Biệt thự của gia đình CEO Nvidia Jensen Huang nằm tại số 2712 Broadway, khu Pacific Heights, San Francisco, Mỹ. Công trình có tổng diện tích sàn khoảng 1.059 m2, nằm trên tuyến phố được mệnh danh "Billionaires' Row" (phố tỷ phú), nơi tập trung nhiều bất động sản giá trị lớn.

Năm 2017, biệt thự được chào bán với giá 40 triệu USD, sau đó giao dịch thành công ở mức 38 triệu USD, lập kỷ lục giá bán nhà tại San Francisco thời điểm đó. Theo Realtor.com, bất động sản được mua thông qua Riva LLC, công ty có liên hệ với người quản lý tài chính của vợ chồng CEO Nvidia Jensen Huang và Lori Huang.

Công trình có kiến trúc hiện đại, nổi bật với phần mái cong, mặt ngoài ốp đá vôi và các mảng kính lớn. Thiết kế tạo sự tương phản với những biệt thự mang phong cách cổ điển trong khu vực.

Hệ cửa kính cao từ sàn đến trần được bố trí dọc mặt phía bắc, mở tầm nhìn ra vịnh San Francisco, cầu Cổng Vàng, công viên Presidio và khu vực Sausalito. Nhờ vị trí trên cao, cả 5 tầng đều có khả năng quan sát cảnh quan xung quanh.

Để hạn chế hiện tượng phản chiếu ánh sáng vào ban đêm, chủ đầu tư sử dụng loại kính chống phản chiếu có giá cao gấp 4-5 lần kính thông thường. Giải pháp giúp người ở quan sát cảnh quan bên ngoài ngay cả khi bật đèn trong nhà. Ngoài hệ thống cửa kính lớn, biệt thự còn ứng dụng nhiều giải pháp tiết kiệm năng lượng. Ngôi nhà được phát triển theo tiêu chuẩn công trình xanh LEED Platinum, với hệ thống năng lượng mặt trời, lớp cách nhiệt và vật liệu có chứng nhận về nguồn gốc. Theo chủ đầu tư Bill Campbell, hệ thống năng lượng mặt trời có khả năng đáp ứng gần 40% nhu cầu năng lượng của ngôi nhà. Tường sử dụng kết hợp lớp bọt cách nhiệt kín và sợi khoáng nhằm hạn chế thất thoát nhiệt, giảm nhu cầu sử dụng thiết bị sưởi ấm, làm mát.

Không gian bên trong được phân chia thành 7 phòng ngủ, 8 phòng tắm cùng các khu vệ sinh phụ. Hệ thống công năng còn có bếp chính, 2 bếp phụ, phòng giải trí, phòng tập thể dục, phòng massage và 2 phòng bảo quản rượu vang. Thang máy kết nối các tầng, dẫn lên khu vực sân thượng có bếp riêng. Không gian ngoài trời được bố trí để phục vụ ăn uống, nghỉ ngơi và quan sát cảnh quan thành phố.

Cầu thang có thiết kế uốn cong, các nhịp thang xoay quanh khoảng thông tầng hình bầu dục. Hệ lan can sử dụng tay vịn tối màu kết hợp các thanh kim loại mảnh, tạo sự liên tục giữa các tầng. Phía trên bố trí ô cửa lấy sáng tự nhiên, kết hợp đèn âm trần dọc lối đi.

Khu bếp sử dụng đá cẩm thạch trắng vân xám ốp mặt bàn đảo, tường và khu vực nấu nướng, kết hợp hệ tủ màu tối. Bàn đảo kích thước lớn tích hợp chậu rửa, thiết bị bếp và 4 ghế ngồi.

Biệt thự bố trí nhiều khu vực ăn uống với thiết kế riêng. Phòng ăn chính sử dụng bàn dài kết hợp ghế bọc nệm, đèn chùm và các tác phẩm nghệ thuật treo tường. Một phòng ăn khác đặt cạnh 2 kho rượu vang, ngăn cách bằng hệ vách kính khung kim loại. Không gian sử dụng bàn gỗ nguyên khối, ghế bọc nhung.

Phòng giải trí sử dụng hệ thống âm thanh được thiết kế theo tiêu chuẩn THX (hệ thống chứng nhận chất lượng về âm thanh và hình ảnh).

Các khu vực chức năng còn tích hợp hệ thống điều khiển thông minh, cho phép quản lý ánh sáng, nhiệt độ và âm thanh thông qua thiết bị điện tử.

Khu spa trong biệt thự gồm phòng xông hơi, massage và không gian vệ sinh riêng. Phòng xông hơi ốp gỗ toàn bộ tường, trần và băng ghế ngồi nhiều tầng. Phòng massage sử dụng gam màu trung tính, bố trí giường trị liệu, gương lớn và hệ đèn âm trần.

Các phòng ngủ bố trí hệ cửa kính lớn, mở tầm nhìn ra vịnh San Francisco và cầu Cổng Vàng. Nội thất sử dụng gam màu trung tính, kết hợp sàn gỗ tối màu. Một số phòng ngủ kết nối trực tiếp với sân hiên qua cửa kính trượt, có phòng lại bố trí góc ngồi cạnh cửa sổ để tận dụng ánh sáng tự nhiên và cảnh quan bên ngoài.

Các phòng tắm sử dụng đá cẩm thạch trắng với đường vân xám làm vật liệu chủ đạo, bao phủ từ sàn, tường đến mặt bàn lavabo. Mỗi phòng có cách bố trí riêng, gồm bồn tắm độc lập hoặc khu tắm đứng ngăn bằng vách kính trong suốt.