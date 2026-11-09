Biệt thự 38 triệu USD của gia đình CEO Nvidia
Gia đình CEO Nvidia Jensen Huang mua biệt thự tại khu phố tỷ phú San Francisco năm 2017, với thiết kế mở hướng ra vịnh và cầu Cổng Vàng.
Biệt thự của gia đình CEO Nvidia Jensen Huang nằm tại số 2712 Broadway, khu Pacific Heights, San Francisco, Mỹ. Công trình có tổng diện tích sàn khoảng 1.059 m2, nằm trên tuyến phố được mệnh danh "Billionaires' Row" (phố tỷ phú), nơi tập trung nhiều bất động sản giá trị lớn.
Năm 2017, biệt thự được chào bán với giá 40 triệu USD, sau đó giao dịch thành công ở mức 38 triệu USD, lập kỷ lục giá bán nhà tại San Francisco thời điểm đó. Theo Realtor.com, bất động sản được mua thông qua Riva LLC, công ty có liên hệ với người quản lý tài chính của vợ chồng CEO Nvidia Jensen Huang và Lori Huang.
Công trình có kiến trúc hiện đại, nổi bật với phần mái cong, mặt ngoài ốp đá vôi và các mảng kính lớn. Thiết kế tạo sự tương phản với những biệt thự mang phong cách cổ điển trong khu vực.
Hệ cửa kính cao từ sàn đến trần được bố trí dọc mặt phía bắc, mở tầm nhìn ra vịnh San Francisco, cầu Cổng Vàng, công viên Presidio và khu vực Sausalito. Nhờ vị trí trên cao, cả 5 tầng đều có khả năng quan sát cảnh quan xung quanh.
Cầu thang có thiết kế uốn cong, các nhịp thang xoay quanh khoảng thông tầng hình bầu dục. Hệ lan can sử dụng tay vịn tối màu kết hợp các thanh kim loại mảnh, tạo sự liên tục giữa các tầng. Phía trên bố trí ô cửa lấy sáng tự nhiên, kết hợp đèn âm trần dọc lối đi.
Phòng giải trí sử dụng hệ thống âm thanh được thiết kế theo tiêu chuẩn THX (hệ thống chứng nhận chất lượng về âm thanh và hình ảnh).
Các khu vực chức năng còn tích hợp hệ thống điều khiển thông minh, cho phép quản lý ánh sáng, nhiệt độ và âm thanh thông qua thiết bị điện tử.
Mối quan hệ ngoài hôn nhân giữa CEO Nvidia Jensen Huang và Alice Huang đang trở thành tâm điểm của một vụ bê bối vượt xa chuyện đời tư.
Nguồn: https://vnexpress.net/biet-thu-38-trieu-usd-cua-gia-dinh-ceo-nvidia-5142442...Nguồn: https://vnexpress.net/biet-thu-38-trieu-usd-cua-gia-dinh-ceo-nvidia-5142442.html-09/11/2026 13:30 PM (GMT+7)