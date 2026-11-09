Bê bối tình ái chấn động Nvidia: Người phụ nữ bí ẩn và thương vụ chip AI 4,8 tỷ USD

Một trong những vụ việc gây chú ý nhất trong giới công nghệ và tài chính quốc tế những ngày đầu tháng 11/2026 liên quan đến Jensen Huang, nhà sáng lập kiêm CEO Nvidia. Ông không chỉ phải đối mặt với những câu hỏi về đời tư sau khi thừa nhận ngoại tình, mà còn vướng vào một cuộc điều tra có liên quan đến Alice Huang, nữ lãnh đạo doanh nghiệp từng điều hành Megaspeed.

Jensen Huang đi cùng Alice Huang tại một nhà hàng ở Đài Bắc năm 2025. Ảnh: Sunday Times

Theo các cuộc điều tra của The New York Times (NYT) và The Wall Street Journal (WSJ), Alice Huang bị các cơ quan tình báo Mỹ nghi ngờ là một gián điệp nước ngoài, có khả năng sử dụng mối quan hệ cá nhân với Jensen Huang để tiếp cận thông tin từ Nvidia. Trong khi đó, doanh nghiệp Megaspeed có liên quan đến bà lại nằm trong mạng lưới kinh doanh thiết bị AI trị giá hàng tỷ USD tại Đông Nam Á, với những nghi vấn về khả năng chuyển hướng chip Nvidia sang Trung Quốc.

Những diễn biến mới cho thấy đây không còn đơn thuần là một câu chuyện tình ái của một tỷ phú công nghệ.

Alice Huang là ai, người phụ nữ đứng sau bê bối của CEO Nvidia?

Alice Huang, còn được biết đến với tên Huang Le, là nhân vật có hồ sơ cá nhân khá kín tiếng. Bà từng được giới thiệu là một lãnh đạo trong lĩnh vực đầu tư, tài chính và công nghệ, trước khi xuất hiện trong mạng lưới kinh doanh trung tâm dữ liệu AI tại Đông Nam Á.

Theo những thông tin được NYT điều tra, Alice Huang từng làm việc trong lĩnh vực truyền thông tại Trung Quốc, sau đó chuyển sang ngành tài chính. Một số hồ sơ tiểu sử giới thiệu bà từng làm việc tại HSBC và CITIC Securities, trước khi tham gia hoạt động đầu tư tại Shanghai Hexi Investment Management.

Tuy nhiên, những thông tin về quá trình công tác này chưa được xác minh độc lập đầy đủ. NYT cho biết không thể xác nhận một số kinh nghiệm nghề nghiệp được giới thiệu trong hồ sơ của bà.

Tên tuổi Alice Huang bắt đầu được chú ý rộng rãi khi bà xuất hiện trong các hoạt động kinh doanh có liên quan đến Nvidia và Jensen Huang. Đáng chú ý, hai người cùng họ Huang nhưng không có quan hệ họ hàng được xác nhận.

Năm 2023, Alice Huang được ghi nhận giữ chức giám đốc điều hành tại Megaspeed International, doanh nghiệp có hoạt động trong lĩnh vực hạ tầng điện toán và trung tâm dữ liệu AI. Bà đảm nhiệm vị trí này trong khoảng 8 tháng trước khi rời khỏi hồ sơ chức danh quản lý.

Dù vậy, những mối liên hệ giữa Alice Huang, Megaspeed và Nvidia vẫn tiếp tục được giới truyền thông chú ý trong những năm sau đó.

Jensen Huang thừa nhận ngoại tình, bê bối đời tư bùng nổ

Bước ngoặt của vụ việc xuất hiện từ những bức ảnh ghi lại các cuộc gặp giữa Alice Huang và Jensen Huang tại Đài Loan (Trung Quốc).

Theo NYT, tháng 6/2024, Alice Huang xuất hiện bên cạnh CEO Nvidia trong một buổi gặp gỡ tại một quán bar ở Đài Bắc, có sự tham gia của một số lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ. Một doanh nhân tham dự sự kiện cho biết Alice Huang đã chủ động đề nghị mời Jensen Huang đến cuộc gặp.

Jensen Huang và Alice Huang, lãnh đạo công ty Megaspeed, từng được bắt gặp ngồi cùng bàn tại một bữa tiệc. Ảnh do NetThunder đăng trên LinkedIn)

Đến tháng 5/2025, hai người tiếp tục xuất hiện trong một bức ảnh chụp bên ngoài nhà hàng tại Đài Bắc, sau bữa tối cùng các đối tác trong ngành AI.

Những hình ảnh này ban đầu chỉ cho thấy hai người có quan hệ tiếp xúc trong môi trường kinh doanh. Tuy nhiên, thông tin được NYT công bố sau đó cho biết Jensen Huang đã thừa nhận với hội đồng quản trị Nvidia rằng ông có quan hệ thân mật với Alice Huang.

Ngày 8/11/2026, CEO Nvidia chính thức gửi thông điệp tới nhân viên, thừa nhận không chung thủy với vợ và nhận trách nhiệm về hành động của mình. Ông cũng xin lỗi gia đình, đồng nghiệp vì những tổn thương đã gây ra.

Đáng chú ý, Jensen Huang không nêu tên Alice Huang trong thông điệp công khai. Ông đồng thời đề nghị mọi người tôn trọng quyền riêng tư của gia đình.

Dù vậy, việc người đứng đầu Nvidia chính thức thừa nhận ngoại tình khiến câu chuyện trở thành vấn đề quản trị doanh nghiệp. Với một tập đoàn có giá trị thị trường thuộc nhóm lớn nhất thế giới, uy tín của CEO không chỉ liên quan đến hình ảnh cá nhân mà còn gắn với niềm tin của nhà đầu tư, nhân viên và các đối tác chiến lược.

Megaspeed và thương vụ thiết bị AI 4,8 tỷ USD

Nếu bê bối tình ái tạo ra sức ép về hình ảnh, hoạt động kinh doanh của Megaspeed mới là yếu tố khiến vụ việc trở nên nhạy cảm đối với thị trường công nghệ.

Theo NYT, công ty con Speedmatrix tại Malaysia của Megaspeed đã mua ít nhất 4,8 tỷ USD thiết bị AI có chứa chip Nvidia trong giai đoạn từ tháng 6/2024 đến tháng 2/2026.

Đây là quy mô giao dịch đáng chú ý trong bối cảnh Mỹ đang kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất khẩu chip AI tiên tiến sang Trung Quốc nhằm hạn chế khả năng tiếp cận công nghệ phục vụ trí tuệ nhân tạo và các ứng dụng chiến lược.

Megaspeed phát triển các trung tâm dữ liệu tại Đông Nam Á, trong đó có Malaysia và Indonesia. Công ty cung cấp năng lực tính toán cho các khách hàng, bao gồm Alibaba của Trung Quốc.

Mô hình này cho phép doanh nghiệp Trung Quốc thuê năng lực xử lý AI từ những trung tâm dữ liệu đặt bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc. Đây là một cách tiếp cận có ý nghĩa kinh tế lớn khi các biện pháp kiểm soát xuất khẩu khiến việc trực tiếp mua một số dòng chip Nvidia trở nên khó khăn.

Tuy nhiên, vấn đề mà giới chức Mỹ quan tâm không chỉ nằm ở việc khách hàng Trung Quốc thuê dịch vụ điện toán đám mây. Một nghi vấn nghiêm trọng hơn là liệu một phần thiết bị có chứa chip Nvidia được mua thông qua Megaspeed có bị chuyển hướng trái phép vào Trung Quốc hay không.

Cần nhấn mạnh rằng giá trị 4,8 tỷ USD là tổng giá trị thiết bị AI có chứa chip Nvidia, không phải giá trị riêng của GPU. Đồng thời, việc cung cấp dịch vụ điện toán cho khách hàng Trung Quốc không tự động đồng nghĩa với hành vi vi phạm quy định xuất khẩu.

Nvidia cho biết đã kiểm tra các cơ sở của Megaspeed và không phát hiện bằng chứng về việc chuyển hướng chip trái phép. Công ty cũng khẳng định Megaspeed được sở hữu và vận hành bên ngoài Trung Quốc.

Dẫu vậy, quy mô giao dịch cùng mạng lưới khách hàng và nhà đầu tư có liên hệ với Trung Quốc khiến doanh nghiệp này tiếp tục nằm trong diện được quan tâm.