Ai sẽ là Chủ tịch Fed tiếp theo của ông Trump?

Vì sao cái tên Chủ tịch Fed kế nhiệm Jerome Powell lại trở thành tâm điểm?

Fed vừa thực hiện lần cắt lãi suất thứ ba trong năm 2025, nhưng quyết định này gây chia rẽ mạnh trong nội bộ Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC). Khi đó, thị trường lập tức chuyển sự chú ý sang câu hỏi: ai sẽ thay thế ông Jerome Powell khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào tháng 5 tới?

Theo các nguồn tin, Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc hai cái tên: Kevin Hassett, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia, và Kevin Warsh, cựu Thống đốc Fed. Ông Trump thừa nhận cả hai đều là “những lựa chọn rất tốt”, khiến thị trường cá cược và giới đầu tư liên tục điều chỉnh kỳ vọng.

Cả Hassett và Warsh đều được xem là những nhân vật có quan điểm ủng hộ lãi suất thấp, phù hợp với mong muốn thúc đẩy tăng trưởng của ông Trump – yếu tố có thể làm thay đổi đáng kể định hướng chính sách tiền tệ Mỹ trong những năm tới.

Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Hoa Kỳ Kevin Hassett (phải) phát biểu khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump công bố những thay đổi về tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu của quốc gia tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng vào ngày 3/12/2025 tại Washington, DC.

Thị trường tiền tệ và trái phiếu đang phản ứng ra sao?

Kỳ vọng về một Chủ tịch Fed “mềm mỏng” hơn đã khiến đồng USD suy yếu so với nhiều đồng tiền khác. Theo các chiến lược gia ngoại hối, đây không chỉ là phản ứng nhất thời mà phản ánh việc thị trường đang định giá lại vai trò độc lập của Fed.

Trên thị trường trái phiếu, nhà đầu tư bắt đầu đặt câu hỏi liệu uy tín lâu nay của Fed, vốn là nền tảng cho vai trò “trú ẩn an toàn” của trái phiếu Mỹ có bị xói mòn hay không nếu chính sách tiền tệ bị nghiêng quá nhiều về mục tiêu tăng trưởng.