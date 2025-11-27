Ai sẽ thay thế Chủ tịch Fed Jerome Powell?

Tổng thống Trump đang ưu tiên ai cho vị trí Chủ tịch Fed?

Ông Trump cho biết ông “hầu như đã biết” lựa chọn của mình, mặc dù hiện tại vẫn chưa thể bổ nhiệm ngay Powell. Ông được cho là vẫn quan tâm đến Scott Bessent, người đang dẫn dắt quy trình phỏng vấn các ứng viên, mặc dù Bessent không chính thức muốn nhận vị trí này. Theo các cố vấn kinh tế, cuộc đua thực tế đang tập trung vào ba người: Kevin Warsh, Kevin Hassett và Bessent – dù Bessent không chính thức tham gia. Tổng thống được cho là ưu tiên ứng viên có khả năng kiểm soát lạm phát và bảo vệ giá trị đồng USD.

Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Kevin Hassett phát biểu với các phóng viên bên ngoài Nhà Trắng vào ngày 13/11/2025 tại Washington, DC.

Danh sách 5 ứng viên là ai và điểm mạnh của họ ra sao?

Danh sách rút gọn gồm:

Kevin Hassett – Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia, gần gũi với ông Trump, ủng hộ độc lập của Fed nhưng đồng thời tin vào việc cắt giảm lãi suất để thúc đẩy tăng trưởng.

Chris Waller – Thống đốc Fed hiện tại, được bổ nhiệm bởi ông Trump, tập trung vào việc giảm lãi suất để đối phó với thị trường lao động yếu và giữ lạm phát gần mục tiêu 2%.

Michelle Bowman – Phó Chủ tịch giám sát Fed, ủng hộ hạ lãi suất do lo ngại “sức yếu” của thị trường việc làm và đang dẫn đầu nhiều cải tổ giám sát ngân hàng.

Kevin Warsh – Cựu thống đốc Fed, từng là liên lạc viên của Ben Bernanke với Phố Wall, chỉ trích chính sách của Powell, nhấn mạnh vai trò của AI và hạn chế chi tiêu chính phủ để kiểm soát lạm phát.

Rick Rieder – Trưởng bộ phận trái phiếu của BlackRock, từng tham gia các ủy ban tư vấn tài chính cho Bộ Tài chính và Fed, dự đoán thị trường lao động sẽ gặp biến động, ủng hộ cắt giảm lãi suất.

Quan điểm chính sách tiền tệ của các ứng viên ra sao?

Theo các nhà phân tích, Warsh, Hassett và Bessent không phải là những người “diều hâu truyền thống” trong chính sách tiền tệ, nhưng đều tập trung vào ổn định giá cả. Họ có thể xung đột với Trump nếu lạm phát trở thành vấn đề ưu tiên. Hassett nhấn mạnh Fed cần độc lập và đưa ra các chính sách hợp lý, Warsh chỉ trích các quyết định của Powell, Waller và Bowman ủng hộ hạ lãi suất để hỗ trợ thị trường lao động. Rieder dự đoán tình trạng dịch chuyển lao động sẽ kéo dài và cho rằng Fed cần phản ứng linh hoạt.

Các chuyên gia, bao gồm cựu Phó Chủ tịch Fed Alan Blinder, lo ngại Trump sẽ ưu tiên ứng viên trung thành với ông hơn là những người bảo vệ độc lập của Fed. Điều này có thể làm gia tăng rủi ro lạm phát và khiến thị trường tài chính phản ứng bất ngờ. Theo Blinder, đây là mối quan tâm quan trọng vì các quyết định Fed ảnh hưởng trực tiếp đến ổn định kinh tế Mỹ và giá trị đồng USD trên toàn cầu.