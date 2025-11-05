6 năm thuê nhà không bị tăng giá, người phụ nữ tiết lộ chuyện cảm động

Mới đây, tại Hợp Phì (An Huy, Trung Quốc), một người phụ nữ tên Dương đăng video kể về người chủ nhà tốt bụng của mình trên trang QQ.

Chị cho biết đã thuê nhà, mở quán ăn từ năm 2019, hợp đồng ký 8 năm. Năm đầu tiên, tiền thuê là 300.000 tệ (hơn 1,1 tỷ đồng). Hợp đồng quy định từ năm thứ 3 sẽ tăng giá dần theo từng năm. Thế nhưng từ năm 2019 đến nay, chủ nhà nhiều lần chủ động “vi phạm hợp đồng” để giảm tiền thuê cho chị.

Chủ nhà (áo xám) là người vô cùng tốt bụng trong mắt chị Dương. Ảnh: QQ

Ngày 26/9, chị Dương chia sẻ với truyền thông: “Lần đầu tiên chủ nhà bớt tiền thuê cho tôi là đầu năm 2020, với số tiền 20.000 tệ (74 triệu đồng).

Sau đó, khi biết con gái tôi chậm phát triển, gia đình lại khó khăn, ông bỏ luôn phần tăng giá nhà theo từng năm trong hợp đồng. Năm ngoái, ông lại giảm xuống còn 280.000 tệ (khoảng 1 tỷ đồng).

Mấy hôm trước, ông còn bảo từ năm sau sẽ giảm tiếp 20.000 tệ. Vì vậy tôi mới nghĩ đến việc đăng lên mạng để lan tỏa điều tốt đẹp từ vị chủ nhà tốt bụng”.

Chị Dương cho biết, chị và chồng đã mở quán ăn tại Hợp Phì được 16 năm. “Năm 2019, tôi dắt theo hai đứa con nhỏ gặp chủ nhà và ngỏ ý muốn thuê mặt bằng kinh doanh. Chúng tôi ký hợp đồng thuê với chủ nhà vào ngày Cá tháng Tư (1/4)”.

Sau khi ký hợp đồng năm thứ hai, gia đình chị Dương đã thân thiết hơn với chủ nhà.

Chị nhớ lại, lần chủ nhà ghé quán, nhìn thấy cô con gái nhỏ, ông hỏi tôi: “Sao thấy cháu có vẻ khác các bạn nhỏ khác, có phải cháu bị chậm phát triển không?”.

Khi nghe chị kể rõ tình trạng, ông rất bất ngờ. Con gái chị bị chậm phát triển, có biểu hiện giống tự kỷ. Vài ngày sau, ông đến gặp chị, nói sẽ bỏ phần tăng giá thuê nhà trong hợp đồng.

“6 năm không bị tăng giá nhà, tôi cũng tiết kiệm được mấy chục nghìn tệ. Ông bảo, với ông số tiền này chẳng là gì, nhưng với tôi thì đủ để con gái theo học các lớp can thiệp trong thời gian dài. Khi đó tôi xúc động đến phát khóc”, chị nói.

Chị Dương rất cảm kích lòng tốt của chủ nhà. Ảnh: QQ

Năm 2023, chủ nhà đi khám và phát hiện có bệnh về phổi. Trước khi sang Thượng Hải phẫu thuật, ông nói: “Con cứ yên tâm làm ăn, đừng sợ. Dù sau này ông không còn nữa, ông cũng sẽ dặn con cháu, chỉ cần con còn làm ở đây thì tiền thuê nhà sẽ không tăng".

Nhắc lại chuyện đó, chị Dương nghẹn ngào: “Tôi nói với ông, tôi chỉ mong ông khỏe mạnh, ông không phải nặng lòng gì về con". Trong mắt chị Dương, ông là một “ông già nhỏ bé nhưng rất kiên cường”.

Năm nay, ông bước sang tuổi 75. Chị nói, bao năm qua chị chưa mời được ông bữa cơm nào.

“Nếu ông đến quán ăn mà tôi không lấy tiền, ông sẽ không ăn hoặc bỏ đi. Vài ngày trước, ông cùng bạn đến quán, đưa tôi ly rượu rồi nói từ năm sau sẽ giảm thêm 20.000 tệ nữa. Tôi thật sự không biết lấy gì để cảm ơn", chị nói.

Chị Dương cho biết: “Tôi đăng video không phải để tâng bốc ông. Từ đầu đến giờ ông luôn tốt với gia đình tôi, chứ không phải bây giờ mới vậy".

Đối diện với bệnh tình của con gái, có lúc chị rất buồn, nhưng ông luôn động viên: “Không sao đâu con gái, có chuyện gì cứ nói với ông. Giúp được hay không thì chưa biết, nhưng ông từng trải hơn, có thể cho con lời khuyên".

Chị kể thêm, ông chủ rất kín tiếng, chưa bao giờ chụp ảnh. Những hình ảnh lan truyền trên mạng đều lấy từ camera giám sát trong quán. “Ông thật sự là quý nhân trong đời tôi, luôn âm thầm giúp đỡ, nâng đỡ gia đình tôi suốt chặng đường vừa qua", chị xúc động.