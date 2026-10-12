Loại quả ngon này có chiếc “vòng khuyên” lạ mắt, hễ bán là nông dân Lạng Sơn thu hàng trăm triệu đồng

Hồng vành khuyên, cây đặc sản trên đất Hoàng Văn Thụ

Xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn không chỉ được biết đến là quê hương của người chiến sĩ cộng sản Hoàng Văn Thụ mà còn là vùng trồng hồng vành khuyên, một loại cây ăn quả đặc sản của địa phương.

Hồng vành khuyên có đặc điểm dễ nhận biết là phần gần cuống quả xuất hiện một vòng tròn hơi nổi lên, ôm quanh núm quả, trông giống chiếc vòng khuyên.

Hằng năm, vào khoảng tháng 9–10, khi quả hồng chuyển sang màu vàng, người dân bắt đầu thu hoạch.

Sau khi hái, hồng được ngâm trong nước sạch từ 2–3 ngày để khử vị chát trước khi sử dụng.

Hồng vành khuyên sau khi ngâm có vỏ màu vàng, thịt quả vàng tươi, ăn giòn, vị ngọt thanh và hơi có bột dính ở tay.

Cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Văn Lãng kiểm tra, đánh giá mô hình vay vốn. Ảnh: Hoàng Tính.

Cây hồng vành khuyên đã gắn bó với nhiều thế hệ người dân xã Hoàng Văn Thụ. Trước đây, hồng chủ yếu được trồng để phục vụ nhu cầu gia đình hoặc làm quà biếu mỗi dịp thu về.

Nhận thấy giá trị kinh tế của loại cây đặc sản này, những năm qua, chính quyền và người dân địa phương đã tập trung phát triển hồng vành khuyên thành cây trồng chủ lực, tạo thêm nguồn thu nhập cho các hộ nông dân.

Tuy nhiên, để mở rộng diện tích trồng hồng, người dân cần nguồn vốn đầu tư cải tạo đất, đào hố, mua phân bón và thuê nhân công. Đây là khó khăn đối với nhiều hộ gia đình khi bắt đầu phát triển sản xuất.

Vốn vay ưu đãi giúp nông dân phát triển vườn hồng

Những năm qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi, tạo điều kiện cho người dân trên địa bàn, trong đó có xã Hoàng Văn Thụ, tiếp cận nguồn vốn phát triển sản xuất.

Ông Lý Thế Công, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Văn Lãng cho biết, nguồn vốn tín dụng chính sách đã hỗ trợ các hộ gia đình có thêm điều kiện đầu tư sản xuất, đặc biệt là phát triển cây trồng có giá trị kinh tế tại địa phương.

“Việc giải ngân kịp thời, thủ tục đơn giản và lãi suất ưu đãi đã giúp nhiều hộ dân xã Hoàng Văn Thụ có thêm nguồn lực để mạnh dạn mở rộng diện tích trồng hồng vành khuyên”, ông Công cho hay.

Thông qua các chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và cho vay giải quyết việc làm, nhiều hộ dân đã đầu tư mở rộng diện tích trồng hồng vành khuyên, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Một trong những hộ được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách là gia đình bà Hoàng Thị Thân, ở thôn Thống Nhất, xã Hoàng Văn Thụ.

Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi, bà Hoàng Thị Thân có thêm điều kiện đầu tư phát triển vườn hồng vành khuyên. Ảnh: Hoàng Tính.

Bà Thân cho biết, để có nguồn lực đầu tư trồng và chăm sóc hồng vành khuyên, gia đình đã vay vốn từ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Văn Lãng theo chương trình giải quyết việc làm.

“Gia đình tôi đã vay vốn tín dụng theo Chương trình giải quyết việc làm từ Phòng giao dịch được 150 triệu đồng vào năm 2024 và 2026. Nhận được nguồn vốn, gia đình tôi đã tập trung vào phát triển diện tích trồng hồng vành khuyên, thuê người về cuốc hố, mua thêm phân bón…”, bà Thân chia sẻ.

Đến nay, gia đình bà Thân có vườn hồng vành khuyên với 300 gốc. Mỗi năm, vườn hồng cho thu hoạch khoảng 7–8 tấn quả. Với giá bán từ 15.000–22.000 đồng/kg, gia đình thu về trên 100 triệu đồng từ cây hồng.

Vườn hồng vành khuyên của gia đình bà Hoàng Thị Thân cho thu hoạch khoảng 7–8 tấn quả mỗi năm. Ảnh: Hoàng Tính.

Gia đình bà Thân là một trong những hộ dân tại xã Hoàng Văn Thụ sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách để đầu tư phát triển cây hồng vành khuyên.

Theo số liệu được địa phương cung cấp, toàn xã Hoàng Văn Thụ có trên 600ha trồng hồng, trong đó 467ha đang cho thu hoạch. Năng suất bình quân đạt khoảng 6 tấn/ha, giá bán tại vườn dao động từ 16.000–20.000 đồng/kg.

Việc phát triển diện tích trồng hồng đã tạo thêm nguồn thu nhập cho người dân, trong đó nguồn vốn vay ưu đãi giúp các hộ có điều kiện đầu tư chăm sóc, mở rộng sản xuất.

Bà Hứa Quỳnh Nga, Phó Chủ tịch UBND xã Hoàng Văn Thụ cho biết, thời gian tới, xã tiếp tục phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội để rà soát, tạo điều kiện cho các hộ dân có nhu cầu được tiếp cận vốn vay.

“Trong thời gian tới, xã sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội để rà soát, tạo điều kiện cho các hộ dân có nhu cầu tiếp cận vốn vay. Đồng thời đẩy mạnh tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng tới sản xuất hồng vành khuyên theo tiêu chuẩn VietGAP, xây dựng thương hiệu OCOP, phát triển du lịch gắn với cây hồng vành khuyên”, bà Nga cho biết.