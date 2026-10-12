Loại cá "đạm đậm đặc" này ở tỉnh Bình Định cũ, nay là Gia Lai, giá bán tươi 35.000 đồng/kg, cá hấp 60.000 đồng/kg

Loại cá cơm ở tỉnh Bình Định cũ, nay là Gia Lai, cá cơm tươi roi rói 35.000 đồng/kg, cá cơm hấp 60.000 đồng/kg

Từ sáng sớm đến đêm khuya, không khí tại các làng chài Nhơn Lý, Đề Gi, Mỹ An thuộc tỉnh Gia Lai (địa bàn tỉnh Bình Định trước đây) trở nên nhộn nhịp. Hàng trăm tàu cá nối nhau cập bến, mang theo những mẻ cá cơm tươi rói sau chuyến biển ngắn ngày.

Cá cơm được đưa về các làng chài ven biển Gia Lai, thuộc tỉnh Bình Định cũ. Ảnh: Nguyễn Gia.

Tại các bến cá, ngư dân khẩn trương chuyển những giỏ cá cơm xanh, bạc lên bờ để cân, phân loại và giao cho thương lái. Tiếng động cơ tàu thuyền hòa cùng tiếng gọi nhau của người lao động tạo nên khung cảnh tất bật của mùa biển được mùa.

Theo ngư dân địa phương, vào thời điểm cuối mùa năm nay, sau những ngày mưa kéo dài, luồng cá cơm xuất hiện dày đặc ở khu vực ven bờ. Nhiều tàu chỉ cần khai thác trong ngày, buông vài mẻ lưới đã thu được hàng trăm ký, thậm chí cả tấn cá.

Nhờ sản lượng đánh bắt tăng, có chuyến biển mang lại cho mỗi ngư dân thu nhập vài triệu đồng. Những mẻ cá đầy khoang trở thành nguồn động viên lớn sau thời gian đối mặt với giá nhiên liệu biến động và thời tiết thất thường.

Cá cơm hấp để vận chuyển đi xa. Ảnh: Nguyễn Gia.

Anh Nguyễn Văn Xin, ngư dân tại làng chài Mỹ An, xã Phù Mỹ Đông, cho biết đợt này ngư dân chủ yếu khai thác cá cơm than và cá cơm sọc than.

Theo anh Xin, cá cơm vừa đưa lên bờ có thân chắc, thịt béo và được thương lái chờ sẵn để thu mua. Cá sau đó được vận chuyển bằng xe tải lạnh đến các cơ sở sản xuất nước mắm truyền thống trong tỉnh và các tỉnh phía Nam, khu vực Tây Nguyên.

Ngư dân mưu sinh với nghề bán cá cơm. Ảnh: Nguyễn Gia.

Cá cơm tươi 35.000 đồng/kg, cá hấp bán 60.000 đồng/kg

Sản lượng cá cập bến lớn khiến các điểm thu mua và chế biến tại làng chài hoạt động hết công suất. Ngoài lực lượng ngư dân trực tiếp đánh bắt, nhiều lao động tham gia vận chuyển, bốc xếp, phân loại và sơ chế cá cũng có thêm việc làm.

Bà Nguyễn Thị Hoa, 62 tuổi, người dân làng chài Nhơn Lý, phường Quy Nhơn Đông, cho biết cá cơm tươi năm nay được thương lái thu mua với giá trên dưới 35.000 đồng/kg. Trong khi đó, cá cơm hấp có giá khoảng 60.000 đồng/kg.

Sôi động ở những bến cá ven biển. Ảnh: Nguyễn Gia.

Với những mẻ cá chưa thể vận chuyển đi ngay, người dân đưa cá vào các lò hấp tại chỗ nhằm giữ độ tươi ngon, hạn chế hư hỏng và thuận tiện cho việc tiêu thụ. Cá hấp sau đó được đưa đến các thị trường lân cận.

Bà Hoa cho biết, nếu cá hấp được vận chuyển đến các tỉnh xa, người làm nghề thường hấp mặn hơn so với cá bán trong địa bàn để bảo quản lâu hơn.

Phần cá còn lại được người dân tận dụng phơi tại các khoảng sân trống hoặc trên mái nhà để làm cá cơm khô. Từ cá tươi, cá hấp đến cá khô, mỗi công đoạn đều góp phần tăng giá trị cho sản phẩm và tạo thêm nguồn thu cho người dân ven biển.

Mùa cá cơm bội thu không chỉ mang lại nguồn thu trực tiếp cho chủ tàu và ngư dân mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động hậu cần. Tại các bến cá, người gánh cá, người cân hàng, người phân loại và vận chuyển đều tất bật từ sáng sớm.

Những mẻ cá cơm tươi rói. Ảnh: Nguyễn Gia.

Những ngày biển thuận lợi, lượng cá cập bến tăng cũng giúp các cơ sở hấp, phơi và chế biến cá hoạt động liên tục. Nhờ vậy, nguồn lợi từ biển được chia sẻ đến nhiều nhóm lao động trong cộng đồng làng chài.

Sau những tháng ngày đối mặt với chi phí nhiên liệu và thời tiết khó lường, những chuyến biển đầy ắp cá cơm mang lại niềm vui cho ngư dân Gia Lai. Đây cũng là nguồn động viên để bà con tiếp tục bám biển, tranh thủ khai thác trong những ngày thời tiết còn thuận lợi trước mùa giông bão.