Bỏ phố về quê, 8x Đắk Lắk có thu nhập hàng trăm triệu

Thứ Năm, ngày 11/11/2021 13:30 PM (GMT+7)

Sau khi học tập và tích lũy cho mình những kinh nghiệm cần thiết, chàng trai 8X quê Đắk Lắk này đã về quê nhà để khởi nghiệp. Vượt qua những khó khăn ban đầu, đến nay anh đã có được nguồn thu nhập ổn định và cơ ngơi được nhiều người biết đến.

Anh Lương Công Vũ sinh năm 1986 tại Buôn Ma Thuột, Đắc Lắk cho biết trước khi về quê khởi nghiệp với cơ sở chuyên về sơn ô tô, bản thân đã trải qua thời gian dài làm thợ sửa chữa xe máy. Anh Vũ chia sẻ, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2004, thay vì theo những bạn đồng trang lứa ôn thi vào các trường đại học, cao đẳng trên cả nước, anh đã chọn cho mình hướng đi riêng là học nghề sửa chữa xe máy.

Sau gần 3 năm vừa học vừa làm tại những cửa hàng chuyên về xe máy và tích lũy được một khoản tiền đáng kể, anh quyết định về nhà mở cửa hàng sửa xe máy tại nhà vào năm 2007. Dù có nguồn thu nhập ổn định từ nghề sửa chữa xe máy tại nhà nhưng giữa năm 2019, chàng trai sinh năm 1986 tiếp tục có một quyết định gây bất ngờ với các thành viên trong gia đình khi đóng cửa cửa hàng sửa xe để vào Sài Gòn học nghề sơn ô tô.

Anh Lương Công Vũ cho biết có được nguồn thu nhập ổn định nhờ quyết định chuyển sang học nghề sơn ô tô

Anh Vũ cho biết khi đưa ra quyết định, một số người thân trong gia đình đã can ngăn bởi đang có thu nhập ổn định từ nghề sửa xe máy mà bây giờ tại từ bỏ tất cả để đi học một nghề hoàn toàn khác. Tuy nhiên, với suy nghĩ về việc ngày càng nhiều người dân trên địa bàn chuyển từ phương tiện xe máy sang ô tô, trong khi chưa có một cơ sở sửa chữa lớn nào trên địa bàn, những người có nhu cầu sơn lại xe sau tai nạn hoặc va quẹt phải đi rất xa để có thể sửa chữa đã giúp anh có thêm quyết tâm theo học nghề mới này.

Ông bố sinh năm 1986 chia sẻ đồng sơn ô tô là những kỹ thuật nhằm sửa chữa, lấy lại diện mạo, hình dáng và màu sơn ban đầu của một chi tiết, bộ phận trên xe hay toàn bộ xe. Khi đồng sơn, xe trải qua 2 giai đoạn là làm đồng gồm các kỹ thuật như gò, chà, nắn kéo… và làm sơn gồm nhiều bước can thiệp vào từng lớp sơn, từng chi tiết nhỏ để đem lại màu sơn chuẩn xác, có độ mịn và bóng như sơn gốc.

Đồng sơn ô tô chiếm trên 70% khối lượng công việc của các trung tâm sửa chữa ô tô. Tuy nhiên, sơn sửa chữa ô tô vẫn chưa có trường đào tạo chính quy. Để học nghề, anh đã chọn học tại một cơ sở sửa chữa lớn tại Sài Gòn để vừa học vừa tích lũy kinh nghiệm thực tế.

Anh cũng cho biết thợ sơn sửa ô tô được chia theo nhiều cấp độ khác nhau tùy thuộc vào khả năng và niềm đam mê của mỗi người. Nghề này bắt đầu với những công việc cơ bản như chà nhám, bả matit, pha sơn, phun sơn chi tiết nhỏ. Sau một thời gian, thợ sơn có thể phun màu cho nguyên xe, trong đó kỹ thuật pha chỉnh màu sơn được đánh giá rất quan trọng, thậm chí quyết định đến thành công trong việc khôi phục lại màu nguyên bản cho những chiếc ô tô cần sửa chữa,….

Đến nay anh đang có riêng cho mình một xưởng sửa chữa xe

Trải qua quãng thời gian gần 1 năm rưỡi vừa học vừa thực hành tại xưởng, khi đã tích lũy cho mình những kinh nghiệm trong nghề, cuối năm 2020 Vũ đã quyết định về quê nhà mở cơ sở chuyên về dịch vụ đồng sơn ô tô. Anh cho biết đã dành toàn bộ gần 300 triệu đồng tích lũy được trong hơn chục năm sửa chữa xe máy trước đây để đầu tư hệ thống máy móc cho cơ sở sơn sửa xe ô tô của mình.

Anh Vũ cho biết ngoài anh tham gia làm trực tiếp, xưởng của anh hiện có hai thợ chính và một thợ học nghề. Khách hàng của anh là chủ xe gia đình, xe taxi và cả xe tải của người dân trên địa bàn cần tân trang lại màu sơn sau va quẹt hay sau một thời gian dài sử dụng.

Tại cơ sở dịch vụ sơn xe của anh, chi phí phổ biến mỗi chủ xe phải chi ra từ 400.000 đồng với những trường hợp xước sơn nhẹ. Chi phí khách hàng bỏ ra có thể lên đến 7-8 triệu đồng nếu sơn lại màu cho nguyên cả chiếc xe.

Chàng trai 8X quê Đắk Lắk chia sẻ thêm nhờ có kinh nghiệm hàng chục năm trong việc sửa chữa xe máy trước đây nên khi mở ra hướng đi mới, anh cũng đã nhận được sự ủng hộ của nhiều khách hàng quen. Nhờ sự giới thiệu của những khách hàng cũ mà cơ sở kinh doanh của anh ngày càng có thêm nhiều khách hàng mới.

Anh Vũ cho biết dù thời gian qua nhiều ngành nghề bị tác động tiêu cực của dịch Covid-19, nhu cầu tân trang cho xe hơi của người dân trên địa bàn vẫn rất cao. Có nhiều thời điểm anh và những người thợ của mình phải làm cả buổi tối để theo kịp tiến độ công việc để giao xe cho khách hàng.

Anh Vũ cho biết đây là nghề yêu cầu sự tỉ mỉ với người thợ

Nhờ có sự ổn định về lượng khách hàng, doanh thu cơ sở của anh có thể lên tới cả trăm triệu đồng mỗi tháng. Những thợ chính bên anh đang có thu nhập ổn định từ 10 đến 12 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, với cá nhân anh toàn bộ phần lợi nhuận thu được hàng tháng hiện nay tiếp tục được tái đầu tư vào việc trang bị thêm máy móc thiết bị chuyên dụng để mở rộng hoạt động sửa chữa, kinh doanh.

Theo anh Vũ, trước đây nghề sơn xe ô tô bị coi là một nghề có nhiều độc hại, tuy nhiên hiện nay công nghệ ngày càng phát triển, trang thiết bị cho một xưởng sơn hiện đại và đúng chuẩn sẽ giảm tối đa sự độc hại, do máy móc có thể hút hết bụi và mùi sơn. Bên cạnh đó đồ bảo hộ cũng giúp người thợ được an toàn hơn. Do đó, ngày càng có nhiều người tìm đến nghề này để có nguồn thu nhập ổn định.

