Việc bắt buộc phải làm ngay sau khi khóa cổng nguyện vọng đại học

Khi kết thúc thời gian đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026 vào 17 giờ hôm nay, 14/7, thí sinh sẽ bắt đầu thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định chung.

Không nộp lệ phí, nguyện vọng đăng ký sẽ bị hủy bỏ

Theo kế hoạch tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 15/7 đến 17 giờ ngày 21/7, tất cả thí sinh phải thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến tương ứng với số lượng nguyện vọng đã đăng ký trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung.

Các thí sinh cần đặc biệt lưu ý, việc hoàn tất đăng ký nguyện vọng trước 17 giờ ngày 14/7 chưa đồng nghĩa với việc hoàn thành quy trình xét tuyển. Chỉ khi thí sinh nộp lệ phí thành công, các nguyện vọng mới đủ điều kiện để hệ thống ghi nhận và đưa vào các chu kỳ xử lý dữ liệu chung. Nếu không hoàn thành bước này đúng thời hạn quy định, toàn bộ nguyện vọng đã đăng ký trước đó sẽ bị coi là không hợp lệ và không được đưa vào hệ thống để xét tuyển.

Các thí sinh lưu ý, việc hoàn tất đăng ký nguyện vọng trước 17 giờ ngày 14/7 chưa đồng nghĩa với việc hoàn thành quy trình xét tuyển.

Lệ phí được thanh toán hoàn toàn theo hình thức trực tuyến trên Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh cần đăng nhập tài khoản cá nhân, kiểm tra chính xác số lượng nguyện vọng đã đăng ký, thực hiện thanh toán theo đúng hướng dẫn và lưu ý kiểm tra trạng thái giao dịch sau khi hoàn tất để bảo đảm hệ thống đã ghi nhận thành công.

Để tránh rủi ro, thí sinh không nên chờ đến sát thời điểm kết thúc mới tiến hành thanh toán nhằm phòng ngừa tình trạng quá tải hệ thống hoặc phát sinh các lỗi giao dịch ngân hàng. Trường hợp gặp khó khăn trong quá trình khai báo hoặc nộp lệ phí, thí sinh cần liên hệ ngay với điểm tiếp nhận hồ sơ hoặc cơ sở đào tạo để được hỗ trợ kịp thời.

Các mốc thời gian quan trọng sau ngày khóa cổng

Ngay sau khi kết thúc thời hạn nộp lệ phí, từ ngày 22/7 đến 17 giờ ngày 24/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với các bên liên quan xử lý các trường hợp sai sót nếu có. Tiếp đó, từ ngày 4/8 đến ngày 10/8, hệ thống trực tuyến sẽ thực hiện quy trình xử lý nguyện vọng để xác định nguyện vọng cao nhất mà mỗi thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.

Các trường đại học toàn quốc sẽ công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 trước 17 giờ ngày 13/8. Sau khi có kết quả, thí sinh phải hoàn thành bước xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống trước 17 giờ ngày 21/8 nếu có nguyện vọng theo học. Trong mốc thời gian từ tháng 8 đến tháng 12, các cơ sở đào tạo sẽ tiếp tục xét tuyển các đợt bổ sung, đồng thời cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học theo đúng quy định hiện hành.

Theo thống kê mới nhất tính đến 17 giờ 45 ngày 13/7, toàn hệ thống đã ghi nhận 797.722 thí sinh hoàn thành đăng ký nguyện vọng, trong đó có 420.138 thí sinh lựa chọn các ngành thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM). Tổng số lượng nguyện vọng ghi nhận trên hệ thống hiện đạt mốc 6.333.326, với số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các ngành STEM chiếm tới 2.093.942 nguyện vọng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục lưu ý thí sinh cần tận dụng những giờ phút còn lại của ngày hôm nay để rà soát kỹ lưỡng tài khoản, sắp xếp thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng nhằm bảo đảm tối đa cơ hội trúng tuyển trước khi hệ thống tự động khóa toàn bộ chức năng vào đúng 17 giờ ngày 14/7.