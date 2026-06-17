Đăng ký nguyện vọng đại học 2026 thế nào, hướng dẫn chi tiết nhất từng bước một

Đăng ký nguyện vọng đại học 2026 thế nào

Từ ngày 17/6 đến hết ngày 21/6, thí sinh trên cả nước được thực hành đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GDĐT.

Thí sinh có 5 ngày thử đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học 2026 trên hệ thống xét tuyển chung của Bộ GDĐT bắt đầu từ 8 giờ sáng ngày 17/6 đến hết ngày 21/6/2026. Các em thực hiện đăng ký tại: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/

Thí sinh có 5 ngày tập dượt đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học

Sau thời gian thực hành, các nguyện vọng thử nghiệm sẽ bị xóa dữ liệu để chuẩn bị cho thời gian đăng ký nguyện vọng chính thức. Thí sinh sẽ chính thức đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống chung của Bộ từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7.

Hướng dẫn chi tiết nhất đăng ký nguyện vọng đại học 2026 thử

1. Thêm nguyện vọng

Bước 1: Sau khi đăng nhập hệ thống, thí sinh truy cập menu Đăng ký thông tin xét tuyển sinh

Bước 2: Trên màn hình 1. Danh sách nguyện vọng trúng tuyển thẳng, hệ thống hiển thị sẵn các nguyện vọng trúng tuyển thẳng (thí sinh đăng ký nguyện vọng trúng tuyển thẳng nếu có nhu cầu cùng với các nguyện vọng khác theo lịch chung)

Thí sinh tích chọn nguyện vọng trúng tuyển thẳng (nếu có nhu cầu đăng ký nguyện vọng tuyển thẳng), nhập thứ tự nguyện vọng tuyển thẳng theo nhu cầu rồi nhấn nút Tiếp theo.

Bước 3: Trên màn hình 2. Thêm nguyện vọng, thí sinh xem lại các nguyện vọng đã chọn. Lưu ý các nguyện vọng không có trạng thái Đã ghi nhận NV ở màn hình 2 là các nguyện vọng chưa được lưu

Thí sinh có thể nhấn nút Thêm nguyện vọng để thêm nguyện vọng hoặc Hoặc Sửa nguyện vọng/Xóa nguyện vọng bằng cách nhân icon Thêm/Sửa nguyện vọng tại màn hình 2. Thêm nguyện vọng - như dưới đây:

Bước 4: Nhấn nút Tiếp theo trên màn hình

Bước 5: Tại màn hình 3. Nhập OTP. Thí sinh soạn tin nhắn lấy mã OTP theo hướng dẫn. Sau đó nhập mã xác thực và nhấn nút Xác nhận đăng ký

Bước 6: Thí sinh kiểm tra các nguyện vọng đã được đăng ký tại màn hình 4. Xem danh sách nguyện vọng đã đăng ký để kiểm tra lại thông tin đăng ký

2. Sửa nguyện vọng

Bước 1: Sau khi đăng nhập hệ thống, thí sinh truy cập menu Đăng ký thông tin xét tuyển sinh. Tại màn hình 4. Xem danh sách nguyện vọng đã đăng ký thí sinh nhấn Sửa để sửa nguyện vọng

Bước 2: Thí sinh sửa thông tin nguyện vọng và nhấn Lưu thông tin

Bước 3: Nhấn nút Tiếp theo trên màn hình 2. Thêm nguyện vọng

Bước 4: Tại màn hình 3. Nhập OTP. Thí sinh soạn tin nhắn lấy mã OTP theo hướng dẫn. Sau đó nhập mã xác thực và nhấn nút Xác nhận đăng ký

Bước 5: Thí sinh kiểm tra các nguyện vọng đã được đăng ký tại màn hình 4. Xem danh sách nguyện vọng đã đăng ký để kiểm tra lại thông tin đăng ký

3. Xóa nguyện vọng

Bước 1: Sau khi đăng nhập hệ thống, thí sinh truy cập menu Đăng ký thông tin xét tuyển sinh. Tại màn hình 4. Xem danh sách nguyện vọng đã đăng ký để xem lại các nguyện vọng đã được ghi nhận. Thí sinh nhấn Xóa để xóa nguyện vọng.

Bước 2: Hệ thống hiển thị màn hình xác nhận xóa nguyện vọng, thí sinh nhấn nút Xóa

Bước 3: Tại màn hình 3. Nhập OTP. Thí sinh soạn tin nhắn lấy mã OTP theo hướng dẫn. Sau đó nhập mã xác thực và nhấn nút Xác nhận đăng ký

Bước 4: Thí sinh kiểm tra các nguyện vọng đã được đăng ký tại màn hình 4. Xem danh sách nguyện vọng đã đăng ký để kiểm tra lại thông tin đăng ký

4. Xếp theo thứ tự nguyện vọng

Bước 1: Sau khi đăng nhập hệ thống, thí sinh truy cập menu Đăng ký thông tin xét tuyển sinh. Tại màn hình 4. Xem danh sách nguyện vọng đã đăng ký, thí sinh nhấn Xếp theo thứ tự NV

Bước 2: Thí sinh thực hiện sửa thứ tự nguyện vọng mong muốn

Bước 3: Sau khi sửa thông tin, thí sinh nhấn Tiếp theo trên màn hình.

Bước 4: Tại màn hình 3. Nhập OTP. Thí sinh soạn tin nhắn lấy mã OTP theo hướng dẫn. Sau đó nhập mã xác thực và nhấn nút Xác nhận đăng ký

Bước 5: Thí sinh kiểm tra các nguyện vọng đã được đăng ký tại màn hình 4. Xem danh sách nguyện vọng đã đăng ký để kiểm tra lại thông tin đăng ký

5. Xuất danh sách nguyện vọng

Sau khi đăng nhập hệ thống, thí sinh truy cập menu Đăng ký thông tin xét tuyển sinh. Tại màn hình 4. Xem danh sách nguyện vọng đã đăng ký, thí sinh nhấn Xuất danh sách

6. Thanh toán

Sau khi đăng nhập hệ thống, thí sinh truy cập menu Đăng ký thông tin xét tuyển sinh. Tại màn hình 4. Xem danh sách nguyện vọng đã đăng ký thí sinh nhấn nút Thanh toán và xem hướng dẫn thanh toán chi tiết trong tài liệu HDSD thanh toán trực tuyến.

Nguồn: Tuyensinh247