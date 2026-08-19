Vợ bệnh nhân xin bác sĩ cách điều trị ung thư 'nhanh nhất, tốt nhất, rẻ nhất'

“Bác sĩ giúp chồng tôi phương án nhanh nhất, tốt nhất, rẻ nhất!” - Đó là mong muốn của vợ một bệnh nhân 62 tuổi khi trao đổi với bác sĩ Trịnh Thế Cường - Khoa Hoá trị liệu, Bệnh viện E về hướng điều trị cho chồng. Bác sĩ không dám hứa cả ba, bởi trong điều trị ung thư, phương án tốt nhất chưa chắc rẻ nhất, còn nhanh nhất không đồng nghĩa với an toàn nhất.

“Tôi chỉ có thể cố gắng lựa chọn phương án phù hợp nhất cho bệnh nhân”, bác sĩ Cường nói.

Bệnh nhân có tiền sử hút thuốc nhiều năm. Khoảng hai tháng trước, ông bắt đầu ho, đau ngực trái, sau đó xuất hiện yếu tay chân bên trái. Đi khám, ông được phát hiện ung thư phổi đã di căn não nhưng chưa điều trị.

Gần đây, tình trạng yếu nửa người tăng dần, gia đình đưa ông đến Khoa Hóa trị liệu, Bệnh viện E Trung ương.

Khi nhập viện, bệnh nhân thể trạng trung bình, yếu nửa người trái do nhiều ổ di căn não. Hai phổi có ran rít, ran ngáy. Khối u ở vùng rốn phổi trái chèn ép phế quản, đồng thời bệnh nhân đang trong đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD).

Lúc này, việc ưu tiên chưa phải hóa trị mà là ổn định tình trạng chung. Ông được chống phù não, dùng kháng sinh, thuốc giãn phế quản, chống viêm, hỗ trợ oxy và điều trị triệu chứng.

Gia đình mong muốn sử dụng những phương án được bảo hiểm y tế chi trả để giảm áp lực tài chính. Với bác sĩ, đây cũng là một trong những yếu tố cần cân nhắc, nhưng không thể đặt lên trên hiệu quả và sự an toàn của người bệnh.

“Thuốc được bảo hiểm chi trả không có nghĩa là thuốc kém hiệu quả. Quan trọng là dùng đúng thuốc, đúng thời điểm và đúng người bệnh”, bác sĩ cho biết.

Bác sĩ Cường xem phim chụp của bệnh nhân. (Ảnh: BSCC)

Trước mắt, bệnh nhân có hai vấn đề lớn cần giải quyết: khối u phổi và các tổn thương di căn não đang gây yếu nửa người. Sau hội chẩn và đánh giá toàn trạng, các bác sĩ quyết định ưu tiên kiểm soát di căn não. Những tổn thương này gây triệu chứng thần kinh và nguy cơ khiến tình trạng yếu liệt tiến triển nếu không được xử trí.

Trong khi đó, ung thư phổi tế bào vảy thường đáp ứng hạn chế với hóa trị thông thường ở các tổn thương di căn não có triệu chứng. Vì vậy, kiểm soát não được đặt lên trước.

Các bác sĩ cũng nhận thấy tình trạng hô hấp của bệnh nhân không hoàn toàn do khối u phổi. Ran rít, ran ngáy xuất hiện ở cả hai phổi trong khi khối u chủ yếu ở bên trái, phù hợp với một đợt cấp COPD đang diễn ra. Phần này có thể cải thiện bằng điều trị nội khoa.

Ngay sau đó, người đàn ông được hội chẩn với Khoa Xạ trị và bắt đầu xạ trị từ ngày hôm sau. Song song, ông được châm cứu, tập phục hồi chức năng, tiếp tục dùng kháng sinh, thuốc giãn phế quản, chống viêm và các biện pháp hỗ trợ khác.

Sau thời gian điều trị, tình trạng hô hấp cải thiện rõ. Phổi hết ran, bệnh nhân không còn khó thở.

Ông hoàn thành 10 buổi xạ trị. Các biểu hiện tăng áp lực nội sọ không còn, sức khỏe ổn định và đủ điều kiện tiếp tục điều trị ung thư phổi.

Lúc này, hóa trị mới được thực hiện theo phác đồ thuộc phạm vi bảo hiểm y tế chi trả.

Sau khoảng ba tuần nằm viện, bệnh nhân được xuất viện trong tình trạng ổn định. Với gia đình, một con số khác cũng đặc biệt đáng chú ý: tổng chi phí điều trị khoảng 37,7 triệu đồng, trong đó bảo hiểm y tế thanh toán khoảng 35,8 triệu đồng.

Phần người bệnh phải chi trả khoảng 1,885 triệu đồng, bao gồm chi phí điều trị nội trú, xạ trị, hóa trị, châm cứu và các thuốc hỗ trợ.

Với bác sĩ, điều đáng nói nhất không nằm ở con số cuối cùng, mà ở cách lựa chọn hướng điều trị cho một bệnh nhân có nhiều vấn đề cùng lúc.

Ung thư không phải lúc nào cũng có công thức chung. Hai người cùng mắc một loại ung thư, cùng giai đoạn bệnh, chưa chắc có thể áp dụng cùng một phương án.

Bác sĩ phải cân nhắc tình trạng bệnh, triệu chứng đang đe dọa người bệnh, thể trạng, bệnh nền, khả năng đáp ứng điều trị, điều kiện kinh tế và quyền lợi bảo hiểm y tế.

Nói đơn giản hơn, đó là bài toán “liệu cơm gắp mắm”. Tuy nhiên đích đến không phải chọn phương án rẻ nhất hay nhanh nhất bằng mọi giá, mà là tìm được cách điều trị có lợi nhất và khả thi nhất với từng người.

Trong hành trình ấy, quyết tâm của bệnh nhân và sự đồng hành của gia đình cũng có ý nghĩa không nhỏ. “Không bắt đầu thì làm sao biết mình có thể đi được đến đâu”, bác sĩ Cường nói.