Gần 40 đại học tuyển bổ sung hơn 14.000 sinh viên

Sau khi công bố điểm chuẩn, nhiều trường đại học liền thông báo tuyển bổ sung đến cuối tháng 8 hoặc kéo dài đến hết tháng 9.

Mức điểm nhận hồ sơ phổ biến nếu xét tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT là 15/30 trở lên. Riêng nhóm ngành Luật tối thiểu là 20, còn Khoa học sức khỏe là 18-22 điểm trở lên, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điểm sàn xét tuyển bổ sung cao nhất hiện là 25/30 với ngành Khoa học máy tính, Công nghệ bán dẫn của trường Đại học Phenika. Nếu xét học bạ, yêu cầu là 26,75 điểm. Còn lại, mức điểm xét hầu hết từ 18 đến 23.

Chi tiết chỉ tiêu, mức điểm nhận hồ sơ xét bổ sung của gần 40 trường đại học:

Năm nay, hơn 1,2 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT, trong đó gần 875.000 em đăng ký xét tuyển đại học. Trung bình một thí sinh đăng ký hơn 8 nguyện vọng.

Điểm chuẩn đại học trải dài từ 15 đến 30/30 điểm, các ngành Trí tuệ nhân tạo, Tự động hóa, Sư phạm Toán "lên ngôi", trong khi khối ngành xã hội - nhân văn giảm.

Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 17h ngày 21/8 và làm các thủ tục khác theo lịch của trường.

Tân sinh viên, phụ huynh trường Đại học Công nghiệp TP HCM làm thủ tục nhập học, ngày 14/8. Ảnh: IUH