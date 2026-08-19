Không thí sinh chuyên Tuyên Quang nào đạt 10 điểm Toán thi lại tốt nghiệp

Điểm thi tốt nghiệp THPT lần 2 ở chuyên Tuyên Quang được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố lúc 8h ngày 19/8.

Với môn Toán, điểm trung bình của thí sinh là 6,24. Trong 326 thí sinh, điểm cao nhất là 9,5. Hơn 40 em (gần 13%) được từ 8 điểm trở lên, trong khi đó, có 58 học sinh dưới trung bình (17.8%)

Không thí sinh nào được 10 Toán, cao nhất là 9,5 - có một em đạt được. Kế đó, 9 thí sinh đạt 8,5, hơn 30 em 8 điểm.

Phổ điểm Toán như sau:

Xét theo lớp, chuyên Toán dẫn đầu với điểm trung bình 7,38, kế đó là chuyên Hóa 7,04, chuyên Tin 6,94, chuyên Lý 6,78. Lớp chuyên Sử thấp nhất với điểm trung bình 4,83.

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước thi tốt nghiệp THPT ngày 11-12/6. Gian lận tại trường chuyên Tuyên Quang bị phát hiện khi 299/328 học sinh đạt từ 9 điểm Toán trở lên.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định có sự móc nối giữa phụ huynh, thí sinh và giáo viên. Do nhiều người liên quan, chưa cụ thể hóa được sai phạm, trong khi sự việc kéo dài sẽ ảnh hưởng quyền lợi hợp pháp của thí sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định cho nhóm này thi lại hôm 14-15/8.

Ngoài Toán, Văn là hai môn bắt buộc, có gần 200 em đăng ký thi môn tự chọn là tiếng Anh - đông nhất. Kế đó là Vật lý (140 em), Hóa học và Lịch sử (113 em mỗi môn), Sinh học và Địa lý có gần 40 em chọn.

Bộ đánh giá kỳ thi lại diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Ở tất cả môn, nhiều giáo viên nhận định đề thi có cấu trúc, độ khó tương đương với đề hôm 11-12/6.

Thí sinh muốn phúc khảo có thể nộp đơn đến ngày 23/8, còn lại được cấp giấy chứng nhận kết quả thi vào 21/8. Các đại học sẽ căn cứ nguyện vọng mà thí sinh đã nhập trên hệ thống của Bộ, cùng điểm chuẩn đã công bố để xét bổ sung.

Học sinh trường THPT chuyên Tuyên Quang làm thủ tục thi lại tốt nghiệp THPT 2026, chiều 13/8. Ảnh: Thanh Hằng