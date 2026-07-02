Chi tiết quy trình 6 bước đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học 2026

Quy trình đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026 cụ thể như sau:

Bước 1: Đăng nhập hệ thống tuyển sinh

Thí sinh truy cập hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.

Giao diện đăng nhập hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đăng nhập bằng số CCCD hoặc mã định danh cá nhân, mật khẩu được cấp và nhập mã xác nhận (Captcha), sau đó chọn “Đăng nhập”.

Bước 2: Kiểm tra thông tin cá nhân

Sau khi đăng nhập thành công, thí sinh cần rà soát toàn bộ thông tin cá nhân trên hệ thống, gồm:

Họ và tên, ngày tháng năm sinh; Số CCCD/mã định danh cá nhân;Khu vực và đối tượng ưu tiên (nếu có); Thông tin học tập, năm tốt nghiệp THPT; Chứng chỉ được quy đổi (nếu có).

Nếu phát hiện sai sót, thí sinh cần liên hệ điểm tiếp nhận hồ sơ để được hỗ trợ điều chỉnh trước khi đăng ký nguyện vọng.

Bước 3: Đăng ký nguyện vọng

Tại thanh chức năng bên trái, chọn “Đăng ký thông tin xét tuyển sinh”.

Thí sinh tuyển thẳng: thực hiện đăng ký theo hướng dẫn trên hệ thống. Thí sinh xét tuyển theo các phương thức khác: chọn “Thêm nguyện vọng”, sau đó nhập đầy đủ: Mã trường; Mã ngành/chương trình đào tạo; Phương thức xét tuyển;Tổ hợp xét tuyển (nếu có).

Sau khi hoàn tất, chọn “Thêm mới” để lưu nguyện vọng.

Hệ thống cho phép thêm, sửa, xóa hoặc điều chỉnh thứ tự nguyện vọng trước khi xác nhận.

Giao diện đăng ký thông tin nguyện vọng xét tuyển.

Lưu ý:

Mỗi nguyện vọng tương ứng với một ngành tại một trường. Năm 2026, mỗi thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng. Thí sinh đăng ký vào ngành đào tạo giáo viên (Sư phạm) phải xếp nguyện vọng trong 5 vị trí đầu tiên.

Thí sinh chọn “Thêm nguyện vọng” nếu đăng ký mới hoặc “Điều chỉnh thứ tự nguyện vọng” nếu đã có nguyện vọng trước đó.

Bước 4: Sắp xếp thứ tự nguyện vọng

Sau khi đăng ký, thí sinh sắp xếp các nguyện vọng theo mức độ ưu tiên.

Nguyện vọng số 1 nên là ngành hoặc trường mong muốn nhất, bởi hệ thống xét tuyển sẽ xét từ nguyện vọng có thứ tự cao xuống thấp và dừng ngay khi thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.

Thí sinh vẫn có thể điều chỉnh thứ tự nguyện vọng trước khi xác nhận.

Điểm mới của quy chế tuyển sinh đại học năm 2026 là thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng thay vì không giới hạn như trước.

Bước 5: Xác nhận đăng ký

Sau khi kiểm tra toàn bộ thông tin, thí sinh xác nhận đăng ký bằng mã OTP.

Các bước thực hiện:

Sử dụng số điện thoại đã đăng ký; Soạn tin nhắn theo cú pháp: TSO gửi 6058; Nhận mã OTP gửi về điện thoại; Nhập mã OTP lên hệ thống; Chọn “Xác nhận đăng ký”.

Sau khi xác nhận thành công, hệ thống sẽ ghi nhận toàn bộ nguyện vọng đăng ký.

Thí sinh bấm xác nhận đăng ký thành công, toàn bộ thông tin đăng ký nguyện vọng sẽ được hệ thống ghi nhận.

Lưu ý: Mã OTP chỉ có hiệu lực trong thời gian ngắn (khoảng 30 phút), vì vậy thí sinh cần hoàn tất thao tác ngay sau khi nhận mã. Nên lưu hoặc chụp màn hình danh sách nguyện vọng để đối chiếu khi cần.

Bước 6: Thanh toán lệ phí xét tuyển

Sau khi kết thúc thời gian đăng ký nguyện vọng, thí sinh thực hiện thanh toán lệ phí xét tuyển trực tuyến theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các bước gồm: Chọn chức năng “Thanh toán” trên hệ thống; Kiểm tra số lượng nguyện vọng; Xác nhận thông tin thanh toán; Chọn phương thức thanh toán; Hoàn tất giao dịch.

Lưu ý: Nguyện vọng chỉ được coi là hợp lệ khi thí sinh hoàn thành việc thanh toán lệ phí xét tuyển và kiểm tra trạng thái thanh toán thành công trên hệ thống.