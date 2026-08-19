Người phụ nữ 54 tuổi sốc nhiệt, suy thận cấp sau nhiều giờ làm việc ngoài trời: 5 dấu hiệu không nên bỏ qua

Theo thông tin từ Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng, cách đây 10 ngày (9/8), bà Đỗ Thị Huệ, 54 tuổi, trú tại xã Tam Anh, TP Đà Nẵng, đi đốt rẫy từ khoảng giữa trưa. Đến khoảng 15h30, người dân phát hiện bà nằm bất tỉnh nên nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Khoảng 16h30, bà Huệ được tiếp nhận tại Khoa Cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, rối loạn ý thức, điểm Glasgow 10/15, thân nhiệt 40°C, tim đập nhanh và nồng độ oxy trong máu giảm. Trước tình trạng nguy kịch, các bác sĩ lập tức tiến hành hồi sức, truyền dịch, hỗ trợ hô hấp, đồng thời thực hiện xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh để tìm nguyên nhân.

Người bệnh sốc nhiệt được điều trị tích cực tại khoa Hồi sức tích cực – chống độc. Ảnh BVCC

Kết quả chụp cắt lớp vi tính sọ não chưa ghi nhận tổn thương bất thường cấp tính. Tuy nhiên, các xét nghiệm sau đó cho thấy cơ thể người bệnh đã xuất hiện tổn thương ở nhiều cơ quan. Chức năng thận suy giảm, hệ thống đông máu bị rối loạn, trong khi các dấu hiệu tổn thương cơ tim tăng cao.

Người bệnh được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để tiếp tục điều trị chuyên sâu. Có thời điểm tuần hoàn của bà Huệ không ổn định, phải sử dụng thuốc nâng huyết áp, thở oxy, tiếp tục bù dịch và điện giải, đồng thời theo dõi sát chức năng tim, thận, gan và hệ thống đông máu.

Các bác sĩ xác định đây là sốc nhiệt kèm nhiều biến chứng, trong đó có suy thận cấp, rối loạn đông máu và tổn thương cơ tim. Do chỉ số tổn thương tim tăng cao, bệnh nhân được hội chẩn với chuyên khoa Nội tim mạch và chụp động mạch vành ngày 10/8 để đánh giá tình trạng tim mạch.

Sốc nhiệt có thể gây tổn thương nhiều cơ quan

BSCKI. Hoàng Thị Thu, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng, cho biết sốc nhiệt là một tình trạng cấp cứu y khoa đặc biệt nguy hiểm. Khi thân nhiệt tăng quá cao trong thời gian kéo dài, cơ thể có thể nhanh chóng rơi vào rối loạn ý thức, tụt huyết áp và tổn thương nhiều cơ quan như tim, thận, gan, não cũng như hệ thống đông máu.

Ở trường hợp bà Huệ, các bác sĩ phải đồng thời kiểm soát thân nhiệt, hồi sức tuần hoàn, bù dịch và điện giải, hỗ trợ hô hấp, sử dụng thuốc vận mạch khi cần thiết và liên tục theo dõi các biến chứng có thể xuất hiện.

Người bệnh được điều trị tại khoa Nội tổng hợp, dự kiến xuất viện vào chiều ngày 19/8. Ảnh BVCC

Sau nhiều ngày điều trị tích cực, ý thức và tình trạng tuần hoàn của bệnh nhân dần cải thiện, chức năng các cơ quan tiến triển ổn định. Đến ngày 13/8, bà Huệ đủ điều kiện chuyển sang Khoa Nội Tổng hợp để tiếp tục điều trị và theo dõi. Bệnh nhân dự kiến được xuất viện vào chiều nay 19/8.

Sau khi tỉnh lại, bà Huệ cho biết rất mừng khi vượt qua giai đoạn nguy hiểm và gửi lời cảm ơn đến các bác sĩ, điều dưỡng đã kịp thời cấp cứu, điều trị và chăm sóc.

5 dấu hiệu cảnh báo cần đặc biệt lưu ý khi làm việc ngoài trời

Trường hợp của bà Huệ cho thấy tình trạng nguy hiểm do nắng nóng có thể diễn biến nhanh, đặc biệt khi một người phải làm việc ngoài trời trong thời gian dài. Theo khuyến cáo của BSCKI. Nguyễn Thị Khải Thư, Khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng, người dân cần đặc biệt chú ý khi cơ thể bắt đầu xuất hiện những biểu hiện bất thường sau:

1. Thân nhiệt tăng cao, sốt cao

Đây là một trong những dấu hiệu đáng lưu ý của tình trạng sốc nhiệt. Trong trường hợp bà Huệ, thân nhiệt khi nhập viện lên tới 40°C sau nhiều giờ làm việc ngoài trời.

2. Đau đầu, chóng mặt, mệt mỏi bất thường

Sau khi ở lâu dưới trời nắng, nếu xuất hiện đau đầu, chóng mặt hoặc cảm giác mệt mỏi rõ rệt, không nên cố tiếp tục công việc. Đây có thể là tín hiệu cho thấy cơ thể đang gặp khó khăn trong việc điều hòa thân nhiệt.

3. Lơ mơ hoặc rối loạn ý thức

Đây là dấu hiệu đặc biệt nguy hiểm. Người bệnh có thể trở nên lơ mơ, phản ứng chậm, hành vi bất thường hoặc không còn nhận biết rõ những gì đang xảy ra xung quanh.

4. Hành vi bất thường

Những thay đổi bất thường về hành vi sau khi tiếp xúc lâu với môi trường nóng cần được xem xét nghiêm túc, nhất là khi đi kèm thân nhiệt cao, đau đầu hoặc chóng mặt.

5. Bất tỉnh

Khi một người bị bất tỉnh sau thời gian làm việc hoặc hoạt động ngoài trời nắng nóng, không nên chờ đợi người bệnh tự tỉnh lại. Đây là tình huống cần được xử trí và đưa đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt.

Người dân cần cảnh giác khi nắng nóng đỉnh điểm gia tăng nguy cơ sốc nhiệt, đột quỵ. Ảnh minh họa

Đừng cố làm việc thêm khi cơ thể đã phát tín hiệu cảnh báo

BSCKI. Nguyễn Thị Khải Thư khuyến cáo, người làm việc ngoài trời trong những ngày nắng nóng cần tránh phơi nắng kéo dài, chủ động bố trí thời gian nghỉ và uống đủ nước. Khi cảm thấy mệt, chóng mặt hoặc đau đầu, cần nhanh chóng tìm nơi mát để nghỉ ngơi, thay vì cố hoàn thành công việc.

Đặc biệt, nếu sau khi ở ngoài trời nóng xuất hiện sốt cao, lơ mơ, hành vi bất thường hoặc bất tỉnh, cần nhanh chóng đưa người bệnh ra khỏi môi trường nóng, hỗ trợ làm mát và chuyển đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt.

Sốc nhiệt không chỉ là tình trạng “say nắng” thông thường. Khi thân nhiệt tăng quá cao và kéo dài, tình trạng này có thể tiến triển nhanh, ảnh hưởng đến nhiều cơ quan trong cơ thể. Trường hợp người phụ nữ 54 tuổi ở Đà Nẵng là một ví dụ rõ ràng: từ một buổi làm việc ngoài trời, bệnh nhân đã rơi vào tình trạng nguy kịch với tổn thương đồng thời ở thận, tim và hệ thống đông máu.

Vì vậy, với người phải làm việc dưới trời nắng, điều quan trọng không phải là cố chịu đựng thêm một chút, mà là nhận ra đúng lúc cơ thể đang “cầu cứu”.