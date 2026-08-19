Loại củ mọng nước, giòn mát được ví như “nhân sâm” giá rẻ

Hỗ trợ giảm cân và duy trì vóc dáng

Củ đậu là thực phẩm lý tưởng cho người đang trong chế độ ăn kiêng hoặc giảm cân. Với hàm lượng nước cao và lượng calo cực thấp, củ đậu giúp bạn cảm thấy no nhanh mà không sợ nạp quá nhiều năng lượng. Bên cạnh đó, chất xơ dồi dào trong củ đậu làm chậm quá trình rỗng dạ dày, giảm cảm giác thèm ăn vặt hiệu quả.

Cải thiện hệ tiêu hóa, chống táo bón

Củ đậu chứa lượng lớn chất xơ hòa tan cùng prebiotic inulin. Inulin đóng vai trò là thức ăn nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi trong đường ruột, giúp cân bằng hệ vi sinh, kích thích nhu động ruột và làm tăng khối lượng phân. Nhờ đó, ăn củ đậu giúp làm dịu các tình trạng rối loạn tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón và trĩ.

Củ đậu là loại thực phẩm giải nhiệt vô cùng quen thuộc trong ẩm thực Việt Nam.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Các dưỡng chất trong củ đậu như chất xơ, vitamin C, kali và magie đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ hệ tim mạch. Chất xơ & Inulin giúp ngăn chặn sự hấp thu quá nhiều cholesterol xấu (LDL) tại ruột. Kali giúp thư giãn mạch máu, điều hòa huyết áp và giảm tải áp lực cho tim. Vitamin C giúp ngăn ngừa các phản ứng viêm và bảo vệ tế bào khỏi tác hại của gốc tự do.

Ổn định đường huyết, ngăn ngừa tiểu đường

Mặc dù có vị ngọt tự nhiên, củ đậu có chỉ số đường huyết (GI) rất thấp. Chất xơ và chất ngọt dạng inulin không chuyển hóa thành đường đơn ngay lập tức, nhờ đó không làm gia tăng lượng đường trong máu đột ngột sau khi ăn. Việc sử dụng củ đậu giúp tăng độ nhạy insulin, hỗ trợ người bệnh tiểu đường kiểm soát tốt chỉ số đường huyết.

Tăng cường hệ miễn dịch

Chỉ cần tiêu thụ một lượng củ đậu vừa phải đã đáp ứng đáng kể nhu cầu vitamin C hàng ngày của cơ thể. Vitamin C đóng vai trò kích thích sản sinh các tế bào bạch cầu, giúp tăng cường rào chắn miễn dịch chống lại các bệnh cảm cúm, nhiễm trùng và hỗ trợ lành vết thương nhanh chóng.

Tốt cho làn da, dưỡng ẩm tự nhiên

Nhờ hàm lượng nước chiếm đa số cùng vitamin C dồi dào, củ đậu giúp cấp ẩm sâu cho da từ bên trong, giúp làn da luôn tươi tắn và căng mịn. Vitamin C còn thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen, giảm thâm nám và chống lại quá trình lão hóa da. Chị em có thể ăn sống hoặc đắp mặt nạ củ đậu thái lát mỏng để làm dịu da.

Tốt cho xương và răng

Trong củ đậu chứa các khoáng chất như kali, magie, mangan, canxi và phốt pho. Hợp chất inulin trong củ đậu còn hỗ trợ gia tăng khả năng hấp thụ canxi của cơ thể, giúp củng cố mật độ khoáng của xương, giữ cho răng và xương dẻo dai hơn.