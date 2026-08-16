Anh em sinh đôi cùng đạt gần 29 điểm vào Y Hà Nội

Dương Bảo Minh và Dương Anh Minh là cựu học sinh lớp 12A1, trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh. Theo công bố của trường Đại học Y Hà Nội hôm 13/8, cả hai nằm trong 120 thí sinh trúng tuyển khoa Răng Hàm Mặt, với điểm chuẩn là 27,57.

"Chúng em vui vì đã hoàn thành được ước mơ bấy lâu, nhưng không bất ngờ vì đây là kết quả tất yếu của một quá trình dài", Bảo Minh cho hay.

Dương Anh Minh (bên trái) và Dương Bảo Minh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Có bố là bác sĩ Răng Hàm Mặt, Bảo Minh và Anh Minh sớm nhen nhóm nối nghiệp, đặt mục tiêu vào Y Hà Nội ngay khi mới lên lớp 10.

Một động lực lớn khác đến từ những em bé kém may mắn, bị sứt môi, hở hàm ếch ... mà hai anh em thấy qua các bài báo. Hình ảnh phái đoàn bác sĩ quốc tế phẫu thuật miễn phí cho các em càng gieo vào hai nam quyết tâm trở thành bác sĩ phẫu thuật hàm mặt, góp phần mang lại nụ cười cho cộng đồng.

Xác định mục tiêu từ sớm, hai anh em vạch ra chiến lược học tập rõ ràng. Cho rằng không thể duy trì việc học liên tục tới mười tiếng một ngày, cặp sinh đôi chọn "học tới đâu chắc tới đó". Các môn Toán, Hóa, Sinh được các em ôn kỹ từ sớm, tập trung tối đa trong những giờ học trên lớp và các buổi học thêm.

Về nhà, cặp song sinh dành khoảng một tiếng tự học buổi tối. Với những vấn đề phức tạp, cả hai thảo luận để hiểu bản chất, rồi áp dụng cách giải của thầy cô và cách hiểu của mình.

Nhờ có nền tảng vững chắc từ sớm, đến giai đoạn nước rút, Bảo Minh và Anh Minh không gặp áp lực lớn, mà duy trì nhịp điệu như bình thường.

Có người đồng hành là một lợi thế lớn, theo Bảo Minh. Cả hai có thể hỏi đáp để kiểm tra kiến thức, cùng giải bài toán khó hay vẽ sơ đồ tư duy để nhớ bài lâu hơn. Nhờ đó, hai em học đều tất cả môn chứ không chỉ tập trung cho tổ hợp xét tuyển đại học.

Dù vậy, đôi khi điểm số không như kỳ vọng trong các bài kiểm tra khiến niềm tin của hai chàng trai "lung lay".

"Chúng em từng lo lắng nhỡ chẳng may hai người phải bước trên con đường riêng. Song đó chỉ là suy nghĩ nhất thời, bởi cả hai luôn vực nhau dậy ngay", Anh Minh nói. Bảo Minh cũng cho biết hai người luôn có tinh thần đi cùng nhau, không bao giờ coi người còn lại là đối thủ cạnh tranh.

Ngoài giờ học, cặp song sinh chơi nhiều môn thể thao, đặc biệt là đá bóng, bơi lội và võ tổng hợp, để tự vệ và rèn luyện sức khỏe, tránh quá tải trong giai đoạn học căng thẳng. Cả hai cũng rất thích những trò chơi điện tử có tính chiến thuật để rèn tư duy.

Thầy Nguyễn Đức Thắng, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1, nhận xét hai học trò ngoan, tự giác và ý thức học tập rất cao. Các em ham học hỏi, luôn nằm trong nhóm dẫn đầu của lớp, một người còn đạt giải khuyến khích môn Hóa học cấp tỉnh.

"Hai em hỗ trợ và tạo động lực cho nhau. Người này hỏi thì người kia trả lời, người này biết thì người kia lại tìm tòi thêm. Đó là một sự cạnh tranh rất tích cực, giúp cả hai cùng tiến bộ", thầy Thắng nói.

Nói thêm, thầy cho biết cặp sinh đôi có nhiều điểm rất giống nhau, đặc biệt là ý thức tốt trong sinh hoạt: không mang điện thoại khi đi học, luôn xin phép và về đúng giờ khi đi chơi cùng lớp,...

Bước vào ngưỡng cửa đại học, hai chàng trai tâm niệm tiếp tục nỗ lực để thích nghi với khối lượng kiến thức của ngành y. Cả hai cũng mong giành học của trường, vừa để đỡ đần bố mẹ, vừa mở ra cơ hội du học tại các quốc gia có nền y tế phát triển.