Thí sinh đạt điểm cao nhất kỳ thi lại ở Chuyên Tuyên Quang là 33,75 điểm

Sáng nay (19/8), Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả kỳ thi lại tốt nghiệp THPT năm 2026 của 326 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Đây là kỳ thi được tổ chức riêng sau khi kết quả thi tại điểm thi này trong đợt 1 bị hủy do phát hiện những bất thường.

Theo kết quả công bố, thủ khoa kỳ thi đạt tổng điểm 33,75 điểm. Điểm các môn Toán, Ngữ văn, Vật lí và Hóa học lần lượt là 7,50; 7,50; 9,25; 9,50. Bên cạnh đó, 4 thí sinh khác cũng đạt tổng điểm cao, lần lượt là 33,50; 33,25; 33,00.

Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang

Kỳ thi lại diễn ra trong hai ngày 14-15/8, với 326 thí sinh dự thi. Các em làm bài hai môn bắt buộc là Ngữ văn, Toán và hai môn tự chọn.

Kỳ thi được tổ chức theo phương án riêng, với lực lượng cán bộ coi thi không tham gia kỳ thi trước tại điểm thi này. Kết thúc kỳ thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá công tác tổ chức diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế; không có thí sinh hoặc cán bộ vi phạm quy chế.