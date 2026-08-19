Thi lại ở Chuyên Tuyên Quang: Không có điểm 10 ở tất cả các môn

Sáng nay (19/8), Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả thi lại của thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Đáng chú ý, kết quả thi lần 2 không ghi nhận thí sinh nào đạt điểm 10 ở các môn thi. Ngay cả ở những môn có mặt bằng điểm cao như Hóa học, Ngữ văn hay Vật lí, phổ điểm cũng cho thấy điểm số cao nhất chưa chạm mốc tuyệt đối. Cụ thể với môn Toán không có điểm 10; điểm trung bình 6,24. Ngữ văn: điểm trung bình 7,18, thuộc nhóm môn có mặt bằng điểm khá cao. Vật lí: điểm trung bình 6,64; 31/140 thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên.

Không có điểm 10 ở các môn trong kết quả thi lại của thí sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang (ảnh minh họa)

Hóa học: Có điểm trung bình cao nhất trong các môn được thống kê riêng, đạt 7,53; gần 40% thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên. Tuy nhiên, biểu đồ cũng không cho thấy điểm 10.

Sinh học: điểm trung bình 5,87; chỉ 1/38 thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên.

Lịch sử: Điểm trung bình 5,55 và chỉ 1 thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên.

Địa lí: Điểm trung bình 6,77; 9/36 thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên.

Tiếng Anh: Điểm trung bình 5,46; 33% thí sinh dưới 5 điểm.

Kết quả lần này có sự phân hóa rõ hơn, với phần lớn thí sinh tập trung ở các nhóm điểm trung bình và khá.

Trước đó, ngày 14 và 15/8, thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang bước vào Kỳ thi Tốt nghiệp THPT lần 2. Bộ GD&ĐT cho biết hồ sơ đăng ký nguyện vọng của nhóm thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang được lưu giữ và chuyển sang trạng thái tạm dừng, không tham gia các chu kỳ xử lý nguyện vọng chung trong thời gian từ ngày 5 đến 10/8. Sau khi có kết quả thi hợp lệ được cập nhật trên hệ thống, hồ sơ của các thí sinh sẽ được xử lý riêng về mặt kỹ thuật.