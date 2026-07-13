Thí sinh cần làm gì để không mất cơ hội trúng tuyển đại học?

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, hệ thống đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học sẽ đóng vào 17 giờ ngày 14/7. Sau thời điểm này, mọi thao tác bổ sung, thay đổi nguyện vọng trên hệ thống sẽ không được thực hiện. Vì vậy, các chuyên gia tuyển sinh khuyến cáo thí sinh tuyệt đối không nên đợi đến sát thời điểm đóng cổng mới thực hiện thao tác nhằm tránh hiện tượng quá tải hệ thống hoặc các lỗi kỹ thuật phát sinh ngoài ý muốn.

Trong những ngày cuối cùng, thí sinh cần tập trung rà soát toàn bộ thông tin trên hệ thống, bảo đảm đăng ký chính xác mã trường, mã ngành, mã xét tuyển và lưu lại thông tin sau khi hoàn tất. Một điểm mấu chốt cần lưu ý: khi đăng ký trên hệ thống của Bộ GD&ĐT, thí sinh không cần lựa chọn phương thức xét tuyển. Hệ thống sẽ tự động xác định phương thức xét tuyển mang lại kết quả cao nhất của thí sinh để xét tuyển vào ngành đã đăng ký.

Thí sinh tham gia một ngày tư vấn xét tuyển đại học năm 2026.

Bên cạnh đó, thí sinh cần đặc biệt cảnh giác với các lỗi kỹ thuật thường gặp đã được Bộ GD&ĐT chỉ ra. Thứ nhất là lỗi đăng ký nhưng không hoàn tất quy trình; nhiều thí sinh sau khi nhập thông tin đã bỏ qua bước xác nhận cuối cùng hoặc chưa nhập mã OTP, khiến hệ thống không ghi nhận dữ liệu. Thứ hai là lỗi điều chỉnh nhưng không xác nhận, dẫn đến việc các thay đổi mới không được cập nhật trên hệ thống. Thứ ba là lỗi chọn nhầm mã trường hoặc mã cơ sở đào tạo do tên gọi các đơn vị tương đối giống nhau.

Ngoài ra, một quan niệm sai lầm phổ biến là cho rằng chỉ cần đăng ký trên cổng thông tin của các trường là đủ. Thực tế, quy trình xét tuyển chính thức yêu cầu mọi nguyện vọng phải được thực hiện trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT. Các dữ liệu đăng ký tại trường chỉ được sử dụng cho mục đích tham khảo hoặc xét tuyển sớm, nếu không có thông tin trên hệ thống chung, kết quả xét tuyển của thí sinh sẽ không hợp lệ.

Đối với các trường hợp phát hiện sai lệch thông tin đăng ký xét tuyển (về điểm thi, đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên), thí sinh cần chủ động liên hệ ngay với nơi tiếp nhận hồ sơ để được phối hợp rà soát, điều chỉnh kịp thời. Việc rà soát và điều chỉnh này cần thực hiện song song với lộ trình đăng ký, không làm gián đoạn quyền lợi của thí sinh trên Hệ thống.

Đặc biệt, thí sinh cần lưu ý, từ ngày 15/7 đến 17 giờ ngày 21/7, thí sinh bắt buộc phải thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo quy định. Đây là bước then chốt để các nguyện vọng được Hệ thống ghi nhận hợp lệ và đưa vào các chu kỳ lọc ảo quốc gia. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đối soát cẩn thận và thực hiện đúng thời hạn chính là "chìa khóa" để thí sinh bảo đảm quyền lợi chính đáng trong kỳ tuyển sinh năm nay.