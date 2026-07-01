Quy định thí sinh cần biết ngay sau khi công bố điểm thi tốt nghiệp THPT

Theo kế hoạch, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng 34 sở Giáo dục và Đào tạo trên toàn quốc sẽ đồng loạt mở cổng tra cứu kết quả thi vào lúc 8 giờ ngày 1/7. Để bảo mật dữ liệu và phục vụ người học miễn phí, hệ thống của Bộ cùng trang thông tin của các sở địa phương và các cơ quan báo chí chính thống đã cam kết bảo mật sẽ là những kênh tra cứu chuẩn xác nhất.

Ngay khi nhận điểm, nếu nhận thấy kết quả chưa phản ánh đúng bài làm, thí sinh có quyền nộp đơn phúc khảo tại nơi đăng ký dự thi. Tuy nhiên, sĩ tử phải đặc biệt lưu ý thời gian thu nhận đơn phúc khảo năm nay đã rút ngắn đáng kể, chỉ còn kéo dài trong 5 ngày từ ngày 1/7 đến hết ngày 5/7 thay vì 10 ngày như trước. Sự điều chỉnh này nhằm đẩy nhanh tiến độ công bố kết quả cuối cùng, giúp các trường Đại học và Cao đẳng triển khai công tác xét tuyển sớm hơn.

Quy trình chấm phúc khảo năm nay cũng siết chặt hơn nhằm bảo đảm sự công bằng. Chỉ cần điểm chấm lại lệch từ 0,25 điểm trở lên so với ban đầu, giám khảo chấm phúc khảo và giám khảo chấm đợt đầu bắt buộc phải đối thoại trực tiếp, thay vì mức 0,5 điểm như các kỳ thi trước. Toàn bộ công tác hội đồng phúc khảo sẽ hoàn thành muộn nhất vào ngày 20/7.

Thí sinh tham dự kỳ thì tốt nghiệp THPT 2026.

Để được công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh phải thỏa mãn đồng thời hai điều kiện là không bị kỷ luật hủy kết quả thi và tất cả các môn thi đăng ký dự thi đều phải đạt trên 1,0 điểm theo thang điểm 10. Chỉ cần vướng phải một điểm 1,0 trở xuống ở bất kỳ môn nào, thí sinh sẽ bị tính là dính điểm liệt và mất cơ hội xét công nhận tốt nghiệp.

Công thức tính điểm xét tốt nghiệp năm nay có thay đổi mang tính bước ngoặt khi trọng số 50% điểm học bạ chỉ còn tính riêng kết quả cả năm của lớp 12, thay vì tổng trung bình cả 3 năm cấp trung học phổ thông. Điểm trung bình lớp 12 này được tính dựa trên tất cả các môn học có đánh giá bằng điểm số của năm học cuối cấp. 50% trọng số còn lại thuộc về tổng điểm các môn thí sinh dự thi trong kỳ thi vừa qua.

Về tiến trình nhận các giấy tờ quan trọng, trước ngày 3/7, các nhà trường và sở Giáo dục và Đào tạo sẽ hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp sơ bộ. Muộn nhất ngày 7/7, thí sinh sẽ được nhận học bạ bản chính, các giấy chứng nhận liên quan và Giấy chứng nhận kết quả thi. Đây là mẫu giấy mới được Bộ Giáo dục và Đào tạo gộp lại từ hai loại giấy tờ cũ là giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và giấy chứng nhận kết quả thi, do chính trường phổ thông nơi thí sinh theo học in và cấp phát.

Chế độ cộng điểm ưu tiên đối với các đối tượng chính sách như con thương binh, bệnh binh, người dân tộc thiểu số, người nhiễm chất độc hóa học vẫn duy trì từ 0,25 đến 0,5 điểm. Nếu thí sinh thuộc nhiều diện ưu tiên khác nhau thì chỉ được hưởng một mức cao nhất chứ không áp dụng cộng dồn. Tương tự, điểm khuyến khích từ 1 đến 2 điểm dành cho học sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, giải khoa học kỹ thuật, văn nghệ, thể thao cũng chỉ lấy mức của loại giải cao nhất.

Quy chế năm nay tiếp tục bãi bỏ hoàn toàn việc cộng điểm chứng chỉ nghề cho tất cả các đối tượng dự thi, đồng thời không cộng điểm chứng chỉ ngoại ngữ, tin học hay bằng trung cấp nghề đối với thí sinh thuộc hệ Giáo dục thường xuyên.

Bên cạnh đó, diện ưu tiên theo khu vực địa lý đã được tinh chỉnh để đồng bộ với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp mới nhằm thuận tiện cho việc rà soát. Quy định mới thông thoáng hơn khi người dân tộc thiểu số chỉ cần học tại các xã đặc biệt khó khăn trong ít nhất 2/3 thời gian của cấp trung học phổ thông là đã được hưởng 0,5 điểm ưu tiên, không còn bắt buộc phải học trọn vẹn cả 3 năm tại địa bàn đó như quy định cũ.