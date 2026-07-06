Trường ĐH Thương mại công bố điểm sàn xét tuyển năm 2026

Trường ĐH Thương mại (Hà Nội) quy định điểm sàn xét tuyển đối với tất cả thí sinh là từ 20 điểm trở lên (thang điểm 30), tính theo tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT 2026 của tổ hợp tối ưu tương ứng với ngành đăng ký. Mức điểm này đã bao gồm điểm quy đổi chứng chỉ, điểm thưởng (nếu có) và điểm ưu tiên đối tượng, khu vực.

Riêng ngành Luật kinh tế (TM34, TM35, TM36) và các chương trình có quy định về điểm môn Ngoại ngữ sẽ áp dụng theo Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2026.

Trường ĐH Thương mại cho biết chênh lệch điểm trúng tuyển giữa tổ hợp A00 và các tổ hợp còn lại là 0,5 điểm (các tổ hợp khác giảm 0,5 điểm so với tổ hợp A00).

Dưới đây là bảng quy đổi tương đương điểm trúng tuyển giữa các phương thức xét tuyển:

Thí sinh phải đăng ký nguyện vọng trên hệ thống của Bộ GD-ĐT mới được xét tuyển.

Dự kiến trước ngày 3/8, thí sinh có thể tra cứu điểm xét tuyển tương ứng với ngành đăng ký tại địa chỉ: https://tuyensinh.tmu.edu.vn/tra-cuu-diem-thi/dai-hoc-chinh-quy.

Năm 2026, Trường ĐH Thương mại tuyển sinh 6.100 chỉ tiêu với 51 chương trình đào tạo, với các phương thức: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT và của trường; Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026; Xét tuyển theo kết quả thi HSA/TSA/SAT/ACT; Xét tuyển kết hợp (chứng chỉ ngoại ngữ, giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố).

Về học phí, các chương trình đào tạo chuẩn của Trường ĐH Thương mại có mức thu từ 2.575.000 đến 3.069.000 đồng/tháng, tùy từng chương trình. Chương trình đào tạo định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế (IPOP) có học phí 4.235.000 đồng/tháng; chương trình tiên tiến 200 triệu đồng/khóa; chương trình song bằng quốc tế 260 triệu đồng/khóa.