Điểm sàn các trường quân đội cao nhất 25 điểm

Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng vừa ban hành mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển (điểm sàn) vào các học viện, trường quân đội tuyển sinh hệ quân sự năm 2026, dao động từ 17-25 điểm.

Đáng chú ý, Học viện Khoa học Quân sự là đơn vị có mức điểm nhận hồ sơ cao nhất. Với các tổ hợp D01, D02, thí sinh nữ phải đạt tối thiểu 25 điểm, trong khi thí sinh nam chỉ cần từ 18 điểm.

Ở Học viện Kỹ thuật Quân sự, mức điểm nhận hồ sơ đối với nữ là 21 điểm, nam từ 19 điểm ở các tổ hợp A00, A01 và A0T.

Mức điểm sàn của Học viện Quân y bằng với ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD-ĐT quy định với nhóm ngành sức khỏe năm 2026.

Điểm sàn vào các trường quân đội năm 2026 như sau:

Theo quy định, điểm nhận hồ sơ được xét theo thang điểm 30 từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, đã bao gồm điểm cộng và điểm ưu tiên (nếu có).

Trường hợp thí sinh có điểm thi đánh giá năng lực của Bộ Quốc phòng, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện quy đổi về thang điểm 30 để xét tuyển. Bài thi đánh giá năng lực được quy đổi theo các tổ hợp xét tuyển của từng trường, chưa bao gồm điểm cộng và điểm ưu tiên; kết quả của tổ hợp quy đổi cao nhất được đưa vào xét tuyển.

Học viện Biên phòng và Trường Sĩ quan Lục quân 2 tuyển thí sinh phía Nam theo chỉ tiêu từng quân khu, gồm: Quân khu 4 (thí sinh có nơi thường trú tại tỉnh Quảng Trị, Thành phố Huế), Quân khu 5, Quân khu 7 và Quân khu 9.

Năm nay, 23 trường quân đội tuyển hơn 5.400 học viên, tăng hơn 1.000 chỉ tiêu so với năm ngoái./.