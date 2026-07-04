Đại học Y Hà Nội dự báo điểm chuẩn trúng tuyển năm 2026

Để giúp thí sinh định hướng chọn ngành phù hợp trước chuyển động của mùa tuyển sinh năm nay, trao đổi với phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống, PGS.TS.BS Lê Đình Tùng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội đã đưa ra những phân tích định lượng chuyên sâu về cấu trúc chỉ tiêu và thực tế hồ sơ của nhà trường.

PGS.TS.BS Lê Đình Tùng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội.

Theo đó, PGS.TS.BS Lê Đình Tùng cho biết, mức điểm 28,5 sau khi đã cộng điểm ưu tiên đang nằm ngay tại mốc chặn đuôi an toàn của chỉ tiêu ngành Y khoa cơ sở chính. Từ cơ sở dữ liệu này, Phó Hiệu trưởng nhà trường dự báo: "Ngưỡng điểm trúng tuyển vào ngành Y khoa cơ sở chính năm nay khó có thể vượt qua mốc 28,75 và khả năng cao sẽ dừng lại ở đúng mốc 28,5 điểm".

Phân tích sâu hơn về bài toán chỉ tiêu, PGS.TS.BS Lê Đình Tùng cho biết, theo danh sách trúng tuyển thẳng vừa được Trường Đại học Y Hà Nội công bố, năm nay nhà trường có 176 thí sinh trúng tuyển theo diện này. Tuy nhiên, tỷ lệ nhập học thực tế qua các năm thường chỉ dao động trong khoảng từ 60% đến 70%. Điều này đồng nghĩa với việc nhà trường sẽ trả lại khoảng 55 đến 70 chỉ tiêu dội ngược về cho phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Nhờ sự bổ sung này, tổng chỉ tiêu tuyển sinh thực tế dành cho phương thức xét điểm thi từ mức 260 suất ban đầu sẽ tăng lên thành 315 đến 330 suất trúng tuyển chính thức.

Biểu đồ phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông tổ hợp B00 năm 2025 và năm 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố.

Trong khi đó, hệ thống dữ liệu toàn quốc ghi nhận tổng số thí sinh đạt mức điểm gốc từ 28,5 trở lên tại khu vực miền Bắc ban đầu là 246 em. Như vậy, với tổng số chỉ tiêu thực tế dành cho phương thức điểm thi dội ngược lên mức từ 315 đến 330 suất, chỉ tiêu của nhà trường hoàn toàn vượt dôi so với tổng lượng thí sinh xuất sắc nhất của nguồn tuyển phía Bắc.

Trước những dịch chuyển thực tế từ các dữ liệu tuyển sinh này, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội định hướng, với những thí sinh sở hữu mức điểm từ 28,5 trở lên sau khi đã cộng điểm ưu tiên, việc chủ động nắm bắt số liệu về chỉ tiêu dội ngược và phân khúc nguồn tuyển là cơ sở khoa học quan trọng để các gia đình cân nhắc, đưa ra quyết định lựa chọn nguyện vọng phù hợp và tối ưu nhất trong thời gian hệ thống tuyển sinh mở cổng đăng ký.