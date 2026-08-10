Điểm chuẩn Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội cao nhất 25,24 điểm

Trường tuyển gần 1.200 chỉ tiêu cho 20 chương trình đào tạo. (Ảnh: Báo QĐND)

Năm nay, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội tuyển sinh gần 1.200 chỉ tiêu cho 20 chương trình đào tạo, trong đó có 3 chương trình đào tạo cấp song bằng (1 bằng của USTH và 1 bằng của trường đối tác Pháp).

3 chương trình đào tạo cấp song bằng bao gồm Công nghệ sinh học – Phát triển thuốc, Hoá học, Công nghệ thông tin - Truyền thông và chương trình Kỹ thuật Hàng không thuộc nhóm ngành đào tạo có mức điểm chuẩn cao nhất.

Cụ thể, điểm chuẩn của trường như sau: