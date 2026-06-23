Tham khảo điểm chuẩn ĐH Y Hà Nội 3 năm gần đây

Giai đoạn từ năm 2023 đến 2025 ghi nhận những bước chuyển mình và duy trì vị thế hàng đầu của Trường Đại học Y Hà Nội trong công tác tuyển sinh, với quy mô chỉ tiêu luôn giữ ở mức tiệm cận 1.900 - 1.910 sinh viên mỗi năm.

Dưới đây là điểm chuẩn trường Đại học Y Hà Nội trong 3 năm qua, mời quý phụ huynh và thí sinh cùng tham khảo:

Năm 2025, trường Đại học Y Hà Nội mở thêm 2 ngành đào tạo mới, gồm Công tác xã hội và Kỹ thuật hình ảnh y học.

Trước đó, trường cũng mở ba ngành là Tâm lý học, Hộ sinh và Kỹ thuật phục hình răng. Đó cũng là lần đầu tiên trường dùng tổ hợp khối C00 (Văn, Sử, Địa) và D01 (Toán, Văn, Anh) để xét tuyển vào một số ngành, bên cạnh tổ hợp truyền thống là B00 (Toán, Hoá, Sinh).

Mùa tuyển sinh năm 2026 ghi nhận tổng chỉ tiêu 2.150 sinh viên cho 20 mã ngành và chương trình đào tạo. Nhà trường áp dụng 3 phương thức xét tuyển chính bao gồm: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (SPT) áp dụng riêng cho các ngành hệ cử nhân.

Chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển các ngành trọng điểm tại Hà Nội năm 2026:

Tại Phân hiệu Thanh Hóa, nhà trường dành 150 chỉ tiêu cho ngành Y khoa và 310 chỉ tiêu cho các ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm, Kỹ thuật hình ảnh và Phục hồi chức năng. Đặc biệt, đối với ngành Kỹ thuật hình ảnh y học tại Hà Nội, trường dành 50 chỉ tiêu định hướng xạ trị dựa trên kết quả học tập 2 năm đầu, nhằm đào tạo chuyên sâu theo nhu cầu thực tế của bệnh viện.