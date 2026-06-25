Điểm chuẩn các trường khối quân đội 3 năm gần nhất biến động ra sao?
Điểm chuẩn khối trường quân đội 3 năm gần đây (2023 - 2025) dao động từ 16,85 đến 30 điểm, phân hóa rõ rệt theo khu vực (Miền Bắc/Miền Nam), giới tính và tổ hợp môn. Mức điểm trúng tuyển có xu hướng tăng nhẹ đối với các ngành "hot".
Dưới đây là điểm chuẩn các trường quân đội 3 năm gần nhất:
Theo kế hoạch tuyển sinh năm 2026, Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực riêng phục vụ tuyển sinh vào các trường quân đội. Kỳ thi đánh giá năng lực QDA lần đầu được Bộ Quốc phòng tổ chức để tuyển sinh đầu vào các trường quân đội sẽ diễn ra vào ngày 19-21/6.
Ban Tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng cho biết kỳ thi sẽ được tổ chức với 6 ca trong ba ngày, đồng thời ở ba khu vực.
Tại miền Bắc, Học viện Kỹ thuật quân sự là đơn vị chủ trì, tổ chức tại 5 điểm thi ở Hà Nội gồm Học viện Kỹ thuật quân sự, Viện Đào tạo số và Khảo thí (Đại học Quốc gia Hà Nội), trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Giao thông vận tải và Đại học Đại Nam.
Khu vực miền Trung, thí sinh dự thi tại trường Sĩ quan Thông tin (Khánh Hòa), còn ở miền Nam tại trường Sĩ quan Lục quân 2 (Đồng Nai).
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Những năm qua, Y khoa và Răng Hàm Mặt là hai ngành dẫn đầu điểm chuẩn tại trường Đại học Y Hà Nội.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-25/06/2026 06:50 AM (GMT+7)