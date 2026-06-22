Mức học phí dự kiến năm học 2026-2027 các trường khối Kinh tế

"Điểm danh" ngân sách dự kiến tại 10 trường khối Kinh tế hot nhất 2026-2027 Dưới đây là bảng tổng hợp mức học phí căn bản dựa trên đề án gần nhất, làm cơ sở tịnh tiến cho khóa tân sinh viên năm học 2026-2027 tại 10 trường đại học tiêu biểu nhất thuộc khối ngành Kinh tế, Kinh doanh và Quản lý tại Việt Nam:

* Số liệu trong bảng là mức học phí nền tảng gần nhất được các trường công bố công khai. Theo lộ trình tự chủ đại học và quy định pháp lý hiện hành, mức thu thực tế áp dụng cho năm học 2026-2027 sẽ tịnh tiến tăng từ 5% đến 10% tùy thuộc vào quyết định phê duyệt cuối cùng của Hội đồng trường.

Giải mã bức tranh học phí: Đâu là lý do có sự chênh lệch lớn?

Bức tranh tài chính khối ngành Kinh tế năm học 2026-2027 phân hóa sâu sắc theo hai yếu tố: mức độ tự chủ và tính chất chương trình đào tạo.

Đầu tiên, sự chênh lệch chủ yếu do mức độ tự chủ tài chính của từng trường. Nhờ có ngân sách hỗ trợ, các trường chưa tự chủ hoàn toàn hoặc thuộc Đại học Quốc gia giữ mức thu đại trà thấp, từ 20 đến 28 triệu đồng/năm. Ngược lại, các trường tự chủ toàn diện như Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) phải nâng mức sàn lên từ 40 triệu đồng/năm để tự đầu tư cơ sở vật chất. Điều này tạo ra khoảng cách chi phí gấp đôi ngay trong khối công lập.

Tiếp theo, học phí phân tầng mạnh mẽ theo tính chất chương trình, đắt nhất là khối tư thục và các hệ đào tạo quốc tế. Do chi phí vận hành cao, các lớp dạy toàn phần bằng tiếng Anh hoặc tích hợp chứng chỉ quốc tế (ACCA, ICAEW) có mức thu rất lớn. Hệ tiếng Anh của UEH chạm ngưỡng 65 - 75 triệu đồng/năm, chương trình liên kết của Đại học Ngoại thương đạt 88 triệu đồng/năm, và trường tư thục như UEF dao động từ 68 triệu đồng/năm trở lên.

Dù vậy, người học vẫn có "vùng xanh" an toàn tại các ngành công lập truyền thống dạy bằng tiếng Việt. Nhờ kiểm soát chặt chẽ của Nhà nước với lộ trình tăng không quá 10% - 15% mỗi năm, hệ đào tạo tiêu chuẩn này duy trì mức phí rất hợp lý. Việc này giúp bảo đảm cơ hội vào trường top đầu cho những sĩ tử có năng lực nhưng kinh tế gia đình ở mức vừa phải.

"Cẩm nang bỏ túi" giúp sĩ tử tránh bẫy phát sinh chi phí

Tất cả các dữ liệu tài chính được thể hiện ở trên đều mang tính chất dự kiến áp dụng riêng cho năm học đầu tiên (2026-2027) của khóa tân sinh viên.

Do mô hình giáo dục đại học tại Việt Nam hiện nay vận hành hoàn toàn theo cơ chế tích lũy tín chỉ, tổng số tiền học phí một kỳ sẽ lên xuống dựa vào số môn học mà sinh viên chủ động đăng ký. Đồng thời, các trường đại học đều có biên độ tăng học phí lũy tiến theo từng năm học (thường tăng từ 5% đến 10% cho năm học tiếp theo). Phụ huynh và thí sinh cần thực hiện tính toán tổng ngân sách dự phòng cho toàn bộ khóa học 4 năm thay vì chỉ nhìn vào mức chi phí của năm thứ nhất.

Mức học phí chính thức cuối cùng sẽ được Hội đồng tuyển sinh của từng trường phê duyệt bằng văn bản pháp lý và công bố rộng rãi trên cổng thông tin điện tử trước khi thí sinh làm thủ tục nhập học.