Các mốc thời gian tuyển sinh ĐH-CĐ thí sinh không được bỏ lỡ

Kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026 đang bước vào giai đoạn quan trọng. Bên cạnh việc tập trung cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, thí sinh cần theo dõi sát lịch tuyển sinh để tránh những sai sót đáng tiếc.

Những năm gần đây, quy trình tuyển sinh được thực hiện hoàn toàn trên hệ thống trực tuyến. Điều này tạo thuận lợi cho thí sinh nhưng cũng đòi hỏi các em phải chủ động theo dõi thời gian, bởi mọi thao tác đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng, nộp lệ phí hay xác nhận nhập học đều được quy định chặt chẽ.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 (Ảnh: Tiền Phong)

Từ 17/6 đến 21/6/2026: Thực hành đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, trong khoảng thời gian từ ngày 17/6 đến ngày 21/6/2026, thí sinh được thực hành đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh chung.

Đây là giai đoạn giúp thí sinh làm quen với các thao tác trên hệ thống, hạn chế sai sót khi bước vào giai đoạn đăng ký chính thức. Các chuyên gia tuyển sinh khuyến cáo thí sinh nên tận dụng khoảng thời gian này để kiểm tra thông tin cá nhân, mã trường, mã ngành và cách sắp xếp thứ tự nguyện vọng.

01/7/2026: Công bố kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT

Ngày 1/7/2026, Bộ GD&ĐT sẽ công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Đây là căn cứ quan trọng để thí sinh đánh giá khả năng trúng tuyển và xây dựng chiến lược đăng ký nguyện vọng phù hợp với mức điểm đạt được.

Sau khi biết điểm thi, thí sinh nên tham khảo điểm chuẩn của các năm trước để cân nhắc lựa chọn ngành học và trường học phù hợp.

Từ 2/7 đến 17h00 ngày 14/7/2026: Đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học

Đây được xem là giai đoạn quan trọng nhất của mùa tuyển sinh năm nay.

Trong khoảng thời gian này, thí sinh được đăng ký, bổ sung và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần trên hệ thống của Bộ GD&ĐT.

Theo quy định, kể cả những thí sinh đã trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm vẫn phải đăng ký nguyện vọng trên hệ thống để được công nhận kết quả trúng tuyển chính thức.

Từ 15/7 đến 17h00 ngày 21/7/2026: Nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến

Sau khi hoàn tất việc đăng ký nguyện vọng, thí sinh cần thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo quy định.

Các chuyên gia lưu ý, việc chậm nộp lệ phí có thể khiến nguyện vọng xét tuyển không được hệ thống ghi nhận, ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội trúng tuyển.

Trước 17h00 ngày 13/8/2026: Các trường đại học thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1

Sau quá trình lọc ảo và xử lý nguyện vọng, các trường đại học sẽ công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 13/8/2026.

Thí sinh cần thường xuyên theo dõi thông báo của trường để nắm được kết quả xét tuyển và các hướng dẫn nhập học.

Trước 17h00 ngày 21/8/2026: Xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1

Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển, thí sinh cần xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD&ĐT trước 17h ngày 21/8/2026.

Nếu không thực hiện đúng thời hạn, thí sinh có thể bị xem như từ chối nhập học và mất quyền trúng tuyển.

Từ ngày 22/8 đến tháng 12/2026: Xét tuyển bổ sung nếu còn chỉ tiêu

Đối với các trường còn chỉ tiêu sau đợt xét tuyển đầu tiên, việc xét tuyển bổ sung có thể được tổ chức từ ngày 22/8 đến hết tháng 12/2026.

Thí sinh chưa trúng tuyển hoặc muốn tìm thêm cơ hội vào đại học có thể tiếp tục theo dõi thông báo tuyển sinh bổ sung của các trường.

Không để lỡ cơ hội chỉ vì quên thời hạn

Theo các chuyên gia tuyển sinh, phần lớn sai sót của thí sinh không nằm ở điểm số mà xuất phát từ việc thiếu thông tin hoặc bỏ lỡ các mốc thời gian quan trọng.

Trong bối cảnh tuyển sinh ngày càng được số hóa, việc chủ động cập nhật thông tin và theo dõi lịch tuyển sinh có ý nghĩa quyết định. Chỉ cần chậm một bước, cơ hội vào ngành học yêu thích có thể vuột khỏi tầm tay.

Vì vậy, bên cạnh việc chuẩn bị kiến thức cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, thí sinh và phụ huynh cần lưu lại đầy đủ các mốc thời gian quan trọng của mùa tuyển sinh năm 2026 để không bỏ lỡ cơ hội bước vào giảng đường đại học.

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