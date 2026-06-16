Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội biến động ra sao trong 3 năm gần đây?
Đại học Bách khoa Hà Nội luôn nằm trong nhóm trường có điểm chuẩn cao nhất cả nước. Dưới đây là điểm chuẩn các ngành đào tạo của trường theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT trong ba năm gần đây để thí sinh tham khảo trước mùa tuyển sinh 2026.
Tham khảo điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội 3 năm gần đây
Đại học Bách khoa Hà Nội là một trong những trường đại học kỹ thuật hàng đầu cả nước. Điểm chuẩn của trường trong nhiều năm qua luôn ở mức cao, đặc biệt ở nhóm ngành Công nghệ thông tin, Trí tuệ nhân tạo và Kỹ thuật máy tính.
Ngày hội tư vấn tuyển sinh của Đại học Bách khoa Hà Nội. Nguồn: HUST.
Học phí dự kiến của Đại học Bách khoa Hà Nội năm học 2026-2027
Theo lộ trình tự chủ đại học, học phí của Đại học Bách khoa Hà Nội được điều chỉnh theo từng năm học. Dựa trên mức thu hiện nay, học phí năm học 2026-2027 của trường dự kiến dao động từ khoảng 28-35 triệu đồng/năm đối với các chương trình chuẩn.Đối với các chương trình ELITECH, chương trình tiên tiến và một số chương trình hợp tác quốc tế, mức học phí dự kiến có thể từ 35-45 triệu đồng/năm, tùy từng ngành đào tạo.
Ngoài ra, sinh viên có thành tích học tập tốt, hoàn cảnh khó khăn hoặc thuộc diện chính sách có thể được xem xét cấp học bổng và hỗ trợ tài chính theo quy định của nhà trường.Mức học phí chính thức của năm học 2026-2027 sẽ được Đại học Bách khoa Hà Nội công bố trong đề án tuyển sinh và thông báo nhập học trước khi bắt đầu năm học mới.
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-16/06/2026 06:50 AM (GMT+7)