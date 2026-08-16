Phân cực mạnh trong điểm chuẩn đại học 2026: Nơi kịch trần, chỗ chạm sàn

Công nghệ, sư phạm áp sát trần

Tại TPHCM, ngành Trí tuệ nhân tạo của Trường đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TPHCM) đạt 100/100 điểm theo phương thức xét tuyển tổng hợp, tương đương 30/30 khi quy đổi. Khoa học dữ liệu đạt 91,7 điểm; Thiết kế vi mạch 90,5 điểm. Nhà trường cho biết điểm trung bình của thí sinh đăng ký năm nay cao nhất trong 5 năm qua.

Ngành Trí tuệ nhân tạo của Trường đại học Công nghệ Thông tin đạt 100/100 điểm theo phương thức xét tuyển tổng hợp, tương đương 30/30 khi quy đổi

Trường đại học Sư phạm TPHCM có năm ngành đạt từ 29 điểm, cao nhất là Sư phạm Hóa học với 29,83 điểm. Tại Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM, chương trình tiên tiến Khoa học máy tính dẫn đầu với 29,32 điểm; Trí tuệ nhân tạo lấy 28,68 điểm.

Tại Hà Nội, chương trình tiên tiến Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo của Đại học Bách khoa Hà Nội lấy 29,54 điểm. Khoa học máy tính đạt 29,27 điểm. Trong 68 chương trình, trường có ba chương trình trên 29 điểm, 14 chương trình trên 28 và 30 chương trình trên 27 điểm.

Trường đại học Ngoại thương cũng gia nhập nhóm “cao chót vót”, với chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại lấy 29,7 điểm; Kinh doanh quốc tế và Phân tích dữ liệu kinh doanh cùng đạt 29,5 điểm. Đại học Kinh tế Quốc dân dẫn đầu bởi ngành Kiểm toán với 28,84 điểm, tiếp đến là Thương mại điện tử 28,62 và Logistics, Quản lý chuỗi cung ứng 28,53 điểm.

Điểm chuẩn của Trường đại học Ngoại thương năm 2026, trong đó có nhiều ngành sắp chạm ngưỡng tuyệt đối.

Không chỉ học bổng, thị trường lao động cũng đang phát tín hiệu mạnh. Theo PGS.TS Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Hiệu trưởng Trường đại học Công nghệ Thông tin, nhu cầu nhân lực về AI, bán dẫn, an ninh mạng, điện toán và công nghệ số không còn là sân chơi riêng của doanh nghiệp công nghệ. Ngân hàng, sản xuất, y tế, thương mại, logistics và nhiều lĩnh vực khác đều cần con người có khả năng sử dụng dữ liệu, vận hành hệ thống số và ứng dụng công nghệ.

Điều đó lý giải vì sao phụ huynh và thí sinh ngày càng tin tưởng lựa chọn STEM. Tuy nhiên, sức hút của chính sách và thị trường chỉ phản ánh nhu cầu xã hội, nó chưa trả lời câu hỏi quan trọng nhất là người học có phù hợp hay không.

STEM tăng, một số trường đảo chiều giảm

Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, mặt bằng điểm chuẩn năm nay nhìn chung tăng so với năm 2025, nổi bật ở nhóm STEM. Theo lãnh đạo nhà trường, kết quả này phản ánh sức hút của khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, cùng nhu cầu nhân lực ngày càng lớn.

Tại Trường đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM, hầu hết ngành, chương trình tăng khoảng 0,5 đến gần 13 điểm trên thang xét tuyển tổng hợp 100. Kỹ thuật bán dẫn dẫn đầu với 85,8 điểm; Khoa học máy tính đạt 85,45 điểm.

Ở chiều ngược lại, Trường đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, có điểm chuẩn từ 22 đến 27,78, nhìn chung giảm so với năm trước. Đáng chú ý, Công nghệ thông tin giảm từ 28,19 xuống 25 điểm; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa giảm nhẹ 0,12 điểm nhưng vươn lên đứng đầu trường.

Trường đại học Luật TPHCM ghi nhận mức giảm mạnh hơn. Điểm chuẩn các ngành, chương trình sau quy đổi còn 16-21,25 điểm, thấp hơn năm trước khoảng 0,5-4,5 điểm. Luật thương mại quốc tế cao nhất với 21,25 điểm; Công nghệ tài chính thấp nhất, 16 điểm.

Bảng điểm chuẩn của Trường đại học Luật TPHCM năm 2026.

Tuy nhiên, việc so sánh cần thận trọng. Năm 2026, nhiều trường tại TPHCM chuyển từ xét riêng điểm thi tốt nghiệp THPT sang xét tuyển tổng hợp hoặc quy đổi tương đương giữa nhiều phương thức. Biến động điểm vì vậy có thể chịu tác động đồng thời từ cách tính, chỉ tiêu, tổ hợp và chất lượng nguồn tuyển.

Theo đại diện nhà trường, điểm trúng tuyển năm 2026 là điểm xét tuyển sau khi quy đổi giữa các phương thức và tổ hợp về một thang điểm chung. Do đó, con số được công bố không phải trong mọi trường hợp đều tương đương với tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT.

Chẳng hạn, ngành Luật có điểm trúng tuyển 20 điểm, riêng tổ hợp C00 là 20,5 điểm. Với một phương thức xét tuyển dành cho thí sinh trường chuyên, năng khiếu hoặc học sinh giỏi (tốt) 3 năm, một thí sinh có điểm gốc 25 có thể được trừ độ lệch 5 điểm, còn 20 điểm sau quy đổi để xét tuyển.

Sinh viên Trường đại học Luật TPHCM.

Vì vậy, theo nhà trường, nếu lấy trực tiếp mức 20 điểm sau quy đổi của Trường đại học Luật TPHCM để đặt cạnh mức điểm chuẩn của một trường khác nhưng trường đó sử dụng cách tính khác thì sẽ không phản ánh chính xác sự chênh lệch về chất lượng đầu vào.

Bên cạnh cách tính điểm, nhà trường cũng lưu ý điểm chuẩn không phải là điểm trung bình của toàn bộ thí sinh trúng tuyển, mà là mức điểm tại ranh giới của thí sinh cuối cùng được tuyển vào ngành.

Hàng loạt ngành chạm điểm sàn

Đối lập với nhóm gần 30 điểm, mức 15 điểm xuất hiện tại nhiều trường ngoài công lập ở TPHCM.

Trường đại học Công nghệ TPHCM lấy 15 điểm ở phần lớn ngành theo kết quả thi tốt nghiệp THPT; riêng Y khoa 22 điểm, Dược học và nhóm Luật 20 điểm. Trường đại học Quốc tế Sài Gòn có 13 ngành lấy 15 điểm, gồm Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Truyền thông đa phương tiện, Quan hệ công chúng, Thương mại điện tử, Logistics và Tâm lý học.

Trường đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM lấy 15 điểm ở hầu hết ngành, trừ nhóm Luật ở mức 20. Phần lớn ngành của cùa các trường đại học Văn Hiến, Hoa Sen, Hùng Vương TPHCM và Quản lý và Công nghệ TPHCM cũng lấy bằng mức sàn; riêng các ngành thuộc lĩnh vực luật hoặc một số ngành đặc thù có ngưỡng cao hơn.

Nhiều trường đại học lấy điểm chuẩn 15 điểm cho tất cả các ngành.

Mức 15 điểm tương đương bình quân 5 điểm mỗi môn nếu quy chiếu đơn giản theo tổ hợp ba môn. Đây cũng là ngưỡng nguồn tuyển tối thiểu áp dụng đối với thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026, không đồng nghĩa tất cả thí sinh đạt 15 điểm đều chắc chắn trúng tuyển.